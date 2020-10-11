Создательницы статуй на Казанке: «Каждый раз, когда выбираем локации, там всегда грязно»

Творческая группа karale.mia с помощью арт-объектов привлекает внимание к проблемам экологии в Казани

Фото: предоставлено сестрами karale.mia

Несколько месяцев в Казани обсуждают появление загадочных фигур в самых неожиданных местах города. Многие восхищались необычными и красивыми статуями, гадали, кто и зачем их создает. Увы, творения недолго радовали глаз прохожих — вандалы вскоре их разрушили. Как выяснило «Реальное время», создают арт-объекты две сестры из казанской студии декораторов karale.mia. Девушки устанавливают скульптуры на замусоренных территориях Казани, превращая их в инстаспоты и «разговаривая» таким образом об экологии. В беседе с нашим корреспондентом художницы рассказали подробности своих нашумевших проектов и о новых планах.

— Расскажите о себе, у вас анонимный проект?

— Нет, не анонимный. У нас с сестрой есть студия декораторов karale.mia, меня зовут Мейлин, а мою сестру Мия. Это наши псевдонимы. «Карале» — от татарского «посмотри».

— Чем вы занимались до создания арт-объектов?

— Да особо ничем, просто жили и работали так же, как и все люди. Но так как мы личности творческие — моя сестра, например, хорошо рисует, я тоже иногда, кроме того, я занималась различными поделками, скульптурами, решили сделать первого персонажа. У нас на тот момент не было даже отдельного аккаунта в «Инстаграме», и вообще, мы не ожидали, что она, скульптура, вызовет такой ажиотаж, такой интерес. Мы увидели такого персонажа в интернете, понравилась локация, и мы решили его сделать. И потом он стал появляться в новостях, о нем начали говорить, спрашивать, мы завели аккаунт в «Инстаграме».

— Первый объект — это тот, который находился на улице Алексея Козина? Вы где-то подобное увидели, интересуетесь паблик-артом?

— Нет, на самом деле, не было всего этого. Мы просто часто гуляли в этом месте, там была одна потрясающая поляна, и на ней тоже лежал мусор. Мы в этом месте часто фотографировались и решили поставить персонажа именно там. Немного прибрали мусор, и люди начали тоже фотографироваться. Нам понравилось этим заниматься, потому что это часть нашего самовыражения.

— А сколько всего у вас объектов?

— В данный момент три. Их все, к сожалению, сломали. Первый объект был демон, второй объект ангел, он стоял напротив «Чаши», а третий — дриада, она была возле «Кырлая». Ее, к сожалению, украли, мы не успели ее перенести в другое место, более безопасное.

— Я видел ролик, где один из персонажей ходит по Баумана.

— Да, для каждого персонажа мы придумали свою историю — кто, что, зачем, почему, что он делает, чтобы людям было более понятно. Мы с сестрой любим природу и животных, поэтому решили посвятить свои работы именно этому, защите экологии, показать людям, что можно не убивать природу, а можно ее сохранять. Эти персонажи вызвали интерес. Мы поняли, что можем через них общаться с людьми, и им это интересно, можем через них доносить определенную информацию.

— Я правильно понимаю, что объекты сделаны из мусора?

— Нет, они не совсем из мусора. Они сделаны из подручных средств, из тех, что можно найти дома, что-то купить в магазине.

— Вы вдвоем этим занимаетесь?

— Есть еще один молодой человек, который нам помогает. Без мужских рук достаточно сложно все это перевозить, делать. Его зовут Марат, кстати, ему — большое спасибо.

— Можете объяснить суть своей работы, как она связана с экологией?

— Да, конечно. Каждый раз, когда мы выбираем новые локации, там всегда грязно. Это неприятно, плохо, ужасно стыдно за людей, которые сорят. Они гуляют и тут же гадят, это все отвратительно. Мы просто решили таким образом сказать: ну хватит сорить, давайте убирать за собой.

Каждый раз, приезжая на какую-то локацию, мы собираем несколько больших мешков мусора. Это печально все. Мы хотим свою деятельность посвятить тому, чтобы призывать людей к нам присоединяться, устраивать в дальнейшем некие экологические флешмобы, обращать внимание на какие-то проблемные участки, зоны Казани.

Вы знаете, что меня больше всего удивляет? Вот люди пришли, насорили, а потом те же самые люди сидят и строчат в «Народный контроль»: как там грязно, почему администрация это не убирает? Мне кажется, нельзя быть такими свиньями. Все ждут, что кто-то придет и за ними уберет. Можно не ждать, можно просто пойти и сделать это самому. Если каждый по одному мешочку мусора соберет, это будет огромный плюс.

— Вы хотите проводить встречи?

— Вообще, мы хотели организовать флешмоб, когда устанавливали дриаду. Мы написали об этом в «Инстаграме», но присоединилось к нам всего лишь два с половиной человека. Поэтому мы все убрали сами.

— Наверное, нужны другие методики организации?

— Наверное, не увидели, не слышали. Или мы как-то неправильно это написали?

— Вы ведь знаете, что в Казани есть активное экологическое сообщество? Вы общаетесь с ними?

— Именно с ними мы не взаимодействовали. Но в планах — сотрудничать с ними.

— Все эти объекты ваши уже разломали или украли? Вы хотите, чтобы они долго стояли?

— Да, конечно, мы стремимся к этому. Но, к сожалению, их ломают вандалы. Не знаю, зачем они это делают, для чего. Наверное, им это доставляет удовольствие. Хотя ходили слухи, что мы якобы сами сломали, но это не так. Мы потратили на это очень много сил и энергии. В каждую скульптуру, можно сказать, вложили часть души, долго думали, как лучше сделать. И чтобы это сломать — просто рука не поднялась бы. Конечно же, это не мы.

— Может быть, это что-то говорит о тех людях, которые ходят в этих местах?

— Я думаю, да. По-моему, я читала комментарии «ВКонтакте», где один молодой человек писал: я поеду туда завтра и сломаю ее в 22.00. Может быть, это было несерьезно, а может быть, и серьезно. Ну что я хочу сказать этим вандалам... Наверное, от этого их жизнь стала лучше. Если их это сделало счастливыми, то, что ж, мы порадуемся за них.

— У вас есть планы по развитию?

— Мы хотим создавать еще больше новых интересных, неожиданных скульптур. Это будут совершенно новые персонажи, с интересными историями. И мы хотим привлекать больше внимания к проблемным зонам, которые у нас есть в Казани, их достаточно много.

— Скоро зима, вы и тогда будете работать?

— Трудно сейчас сказать, как это получится. Нам в данный момент предложили сделать выставку на Казанской ярмарке, возможно, мы там какое-то время перезимуем.

— У вас очень романтические скульптуры. При этом они не связаны внешне с Казанью, с русской или татарской культурой.

— Мы не делали никакой привязки ни к религии, ни к городу, ни к стране. Зачем это делать? Зачем создавать какие-то избитые персонажи? И, опять-таки, нам понравился этот образ. Мы все это видим как творцы.

— С вами на связь выходили другие художники?

— Вообще, нам очень много людей пишут в «Инстаграм» со словами поддержки. Они готовы нам помогать и присоединяться к нашему движению, что очень приятно и удивляет, конечно. Люди готовы безвозмездно нам помогать. Нас поддерживают и делают интересные предложения в плане сотрудничества, их очень много, честно. Нам очень много стали писать. Но у нас иногда даже нет времени дать интервью.

