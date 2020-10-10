«Инстаграм» глав районов Татарстана: лиственная сова, тоска по детству и умный пес

Неделя глазами глав районов Татарстана

Неделя в «Инстаграме» глав районов Татарстана ознаменовалась празднованием Дня учителя, поздравлениями педагогов, а также видами природы и животных. Строительный сезон постепенно подходит к концу — поэтому «инфраструктурных» постов становится все меньше, а вот стандартных пожеланий доброго утра — все больше.

Собаки, комбайны и сова из листьев

По-прежнему фурор производят в «Инстаграме» посты глав районов Татарстана с фотографиями животных. Например, вид собаки в аккаунте Сергея Димитриева из Кукморского района получил больше тысячи лайков и 14 комментариев, в том числе — восхищенных. Одна из подписчиц даже отметила не только умные глаза пса, но и «приятную манеру держаться». Собаке, должно быть, приятно.

Другое животное, уже дикое, можно увидеть в аккаунте Марата Гафарова из Дрожжановского района. В середине недели он пожелал подписчикам хорошего дня, выложив фотографию белки. Обладательница пушистого хвоста, расположившаяся на ветке, пришлась по нраву 450 подписчикам Гафарова, в комментариях он пояснил, что животное живет в лесу.



По-прежнему в тренде и тема сбора урожаев. Давно главы районов не радовали подписчиков видами работы комбайнов и тракторов, но первая неделя октября принесла эту радость в «Инстаграм» Энгеля Фаттахова из Актанышского района. Видео, на котором можно увидеть, как собирают кукурузу, понравилось не только нам, но и еще 160 подписчикам.



Однако радуются главы районов не только сбору урожая. Вячеслав Козлов, руководитель Новошешминского района пожелал подписчикам доброго утра, снабдив пост довольно неожиданной картинкой. На фотографии — замечательный осенний натюрморт: на нем — плетеная корзинка, красные ягоды, шишки и сова, собранная из желтых и красных листьев. Если это действительно делал Вячеслав Козлов — то он большой молодец, поделка на фотографии смотрится необычной и талантливой. Правда, подписчики по непонятной причине не обратили должного внимания на этот пост: он получил всего 138 отметок «Нравится».



Ностальгия к Дню учителя



День учителя в Татарстане сопровождался большим числом поздравлений от глав районов. Айдар Метшин из Нижнекамского района поздравил учителей двухминутным роликом, записанным в школе. В видео можно услышать, помимо поздравлений, рассказ о школьном прошлом Метшина, а также увидеть учительницу и фотографии из детства и отрочества главы района.

Без поздравлений учителям не обошлось и в «Инстаграме» Ильшата Нуриева, руководителя Арского района. Тут видео, правда, не настолько ностальгическое — в основном оно показывает праздничное мероприятие, на котором присутствовал Нуриев. У видео — 2 тысячи просмотров и 19 комментариев.



У Рамиля Нутфуллина из Балтасинского района пост, связанный с тематикой Дня учителя, без видео. Зато, помимо фотографий с торжественных мероприятий, тут можно увидеть попытки воплотить в жизнь картины на «околоучительскую» тематику. С какой целью были выложены такие «инсценировки» — неясно, но пост, как понравившийся, оценили 140 человек.

Дороги, дворы и наклонная лестница



А вот в «Инстаграме» мэра Елабуги и главы Елабужского района Рустема Нуриева можно увидеть пост на тему, связанную с дорожным покрытием в районе. В нем он рассказывает, что на следующий год в поселке «Радужный» планируют обустроить въезд и заасфальтировать одну улицу. На остальных улицах, по его словам, уложили щебенку. Нуриев признается, что в городе и селах немало улиц, где нет даже такого покрытия, и они требуют внимания. В том же посте Нуриев сообщает, что ему важно узнавать о проблемах на местах и решать их сообща. В комментариях жители, в том числе, обращают внимание на то, что с устройством дорог появляются другие проблемы — неприемлемые скорости автомобилей. Есть и комментарии о том, что на некоторые дороги в поселке люди раскошелились сами.

Александр Никошин, руководитель Алькеевского района, тоже демонстрирует подписчикам, какие работы проходят в районе. Показывает он, например, как идет благоустройство дворов по улицам Мира и Залакова. Никошин сообщает, что «хаотичная парковка преобразована в парковочные карманы», а во дворах будут устроены многофункциональные детские площадки. В общем, на фотографиях — обычная процедура дворового ремонта, но для жителей двора это, скорее всего, важное событие.



Немного новостей инфраструктуры, в данном случае социальной, есть и в «Инстаграме» Рягата Хусаинова из Лениногорского района. В своем посте он рассказывает, что 2 октября после капитального ремонта открылась Детская художественная школа имени Хаертдинова. Ремонт проводился в рамках национальной программы «Культура». Что и как изменилось в самой художественной школе — из поста непонятно. Зато видно, что к открытию ступени школы (кстати, находящиеся под странным наклоном по отношению к асфальту) украсили многозначительными слоганами, напечатанными на листах цветной бумаги.

