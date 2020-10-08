Увидеть Татарстан и умереть: как на самом деле пандемия повлияла на убыль населения в России
В 2020 году умерло почти на 5 тыс. татарстанцев больше, чем в прошлом
Как выяснило «Реальное время», в России в этом году резко изменились показатели рождаемости и смертности. Об этом свидетельствуют данные Управления записи актов гражданского состояния за период с января по август. Причины не называются, но существенный рост смертности в условиях пандемии коронавируса настораживает. Вдвойне удручает, что убыль населения наблюдается на фоне снижения рождаемости.
Умерших — на 72 тысячи больше, чем год назад
В России существенно изменились показатели демографии, в ряде регионов резко выросла смертность и снизилась рождаемость. Печальные выводы можно сделать, исходя из данных статистики Управления записи актов гражданского состояния за период с января по август 2020 года.
Всего по России за эти 8 месяцев умерло 1,29 млн человек. По сравнению с прошлым годом цифра выросла на 71,7 тысячи человек — рост составил 5,9%. Казалось бы, показатель не катастрофический, но в некоторых регионах он значительно выше. Основные антирекорды смертности продемонстрировали регионы Северного Кавказа, а также Москва, Санкт-Петербург и Поволжье.
К сожалению, наибольший рост смертей в Приволжском округе и центральной России (за исключением Москвы) зафиксирован именно в Татарстане. В нашей республике смертность в этом году выросла сразу на 15,4% — по этому показателю регион на 6-м месте по стране. Подробнее об этом ниже.
|Тысяч
|На 1000 человек населения
|январь-август
|прирост, снижение (-)
|январь-август
|2020 г. в % к 2019 г.
|2020 г.
|2019 г.
|2020 г.
|2019 г.
|Родившихся
|938,3
|994,3
|-56,0
|9,6
|10,2
|94,1
|Умерших
|1285,2
|1213,5
|71,7
|13,2
|12,4
|106,5
Антирекорды Северного Кавказа
Первые строчки в антирейтинге субъектов с резко возросшей смертностью заняли три северо-кавказских региона — Чечня, Ингушетия и Дагестан. И естественными процессами это объяснить довольно сложно. Во всех трех кавказских республиках примерно одинаковый прирост числа умерших по сравнению с прошлым годом — от 27 до 32%.
Больше всего население сократилось в Чечне — количество умерших выросло почти на треть (32%). В абсолютных цифрах это выглядит так: 5 644 человек против 4 271 годом ранее. Почти такой же рост смертей (31,5%) и в соседней Ингушетии: тут число умерших выросло с 914 до 1 202 человек. С 9 659 до 12 192 возросло число смертей в Дагестане — как известно, именно здесь сложилась наиболее тяжелая ситуация с заболеваемостью коронавирусом.
Тяжелая ситуация, судя по всему, и в других регионах Северного Кавказа. Еще три субъекта федерации, относящиеся к СКФО, оказались в списке 20 регионов с самым значительным ростом смертности. В Карачаево-Черкессии показатель увеличился на 11,4%, в Кабардино-Балкарии — на 8,4%, а в Северной Осетии — на 7,9%. Фактически, очень высокие показатели смертности не были зафиксированы лишь в одном регионе СКФО — Ставропольском крае. Тут смертность за год выросла на 0,5%.
Москва, Петербург и «вахтовые» регионы близки к показателям Кавказа
В остальных регионах России смертность также существенно возросла, хоть в меньших объемах, чем на Кавказе. В десяти субъектах страны рост составил 10%. Так, в Ямало-Ненецком автономном округе показатель вырос на 18,3%, или с 1691 до 2001 человека. Отметим, что очень большой показатель и у другого «вахтового» региона — Ханты-Мансийского автономного округа. Тут смертность за год выросла на 12,7%, с 6,75 до 7,6 тысячи человек. В целом в Тюменской области (в которую входят ЯНАО и ХМАО) рост составил 8,1%. А вот без учета автономных округов в Тюменской области показатель уже вполне себе средний по российским меркам — рост на 3,6% за год.
Пятое место по стране в процентном соотношении и безоговорочное лидерство по абсолютному показателю — у столицы и крупнейшего региона страны Москвы. Тут в январе — августе 2020 года умерло 93,4 тысячи человек, хотя еще год назад цифра составляла 80,6 тысячи человек, то есть на 16% меньше. Похожая ситуация и в Московской области — регион расположился на восьмом месте по процентному росту, показатель тут равен 13,9%, в регионе умерло 69,3 тысячи человек (годом ранее — 60,8 тысячи человек).
Недалеко ушел и Санкт-Петербург с Ленинградской областью. В северной столице, расположившейся сразу за Московской областью, число умерших составило 45,3 тысячи человек — на 13,7% больше, чем годом ранее. В Ленинградской области, которая оказалась сразу за Санкт-Петербургом, умерло 17,7 тысячи человек — на 13,6% больше, чем год назад.
Поволжье как эпицентр роста смертности в центре страны
Однако впереди и Санкт-Петербурга с областью, и Подмосковья по показателю процентного роста оказались два региона Поволжья. Первый из них (и шестой среди всех регионов России, включая Северный Кавказ) — Татарстан. Тут смертность выросла на 15,4% — год назад в республике умерли 28,7 тысячи человек, а в 2020 году — 33,1 тысячи. Седьмое место — у Чувашии, тут показатель вырос на 14,1%, с 10,2 до 11,6 тысячи, или на 1 437 человек.
Среди других регионов Поволжья, входящих в топ-20 по росту смертности, — Пензенская область (рост на 13,3%), Мордовия (9,9%), Башкортостан (9,2%), Самарская область (8,8%) и Марий Эл (7,9%). При этом, например, в Нижегородской области, где также высокий уровень заболеваемости COVID-19, смертность хоть и выросла, но не так, как в перечисленных регионах — на 6,8%. Самый небольшой рост смертности среди регионов ПФО — у Кировской области, на 0,8% за год. Также относительно невысокий прирост в Удмуртии — 2,2% за год.
Дальний Восток не допустил роста смертности
Интересно, что вместе с этими регионами, где смертность угрожающим образом выросла, есть и субъекты федерации, где смертность, наоборот, снизилась. Причем их довольно много — сразу 18 штук.
Тут можно обнаружить довольно четкую географическую привязку: многие из этих регионов находятся на Дальнем Востоке. В частности, все три региона, лидирующие по снижению смертности, расположены на востоке страны. Это Бурятия (-6,3%), Алтайский край (-4,5%) и Магаданская область (-4,1%).
Однако неплохая ситуация и в других восточных регионах. Также снижение на 1,4% зафиксировано в Еврейской автономной области, на 1,3% — в Сахалинской области, на 1,2% — в Приморском крае. Есть в списке и Амурская область со снижением на 0,9%, а также Забайкальский край со снижением на 0,4%. А, например, в Хабаровском крае показатель смертности почти не изменился по сравнению с прошлым годом.
Так что по Дальнему Востоку четко прослеживается тенденция снижения смертности. Кроме того, можно отметить и другие в некотором смысле «изолированные» регионы страны — расположенные далеко от мест с наибольшей плотностью населения, где смертность также снизилась. Например, это северные Архангельская область (-0,6%), Республика Коми (-1,7%), Вологодская область (-0,9%).
Еще можно отметить Крым и Севастополь (-1,4% и -2,5%), Курганскую область (-1,7%), Калининградскую область (-1,3%). Неожиданными в этом списке кажутся три региона — Белгородская область со снижением на 0,5%, Кемеровская область со снижением на 3,1% и Адыгея со снижением на 3,6%. Их трудно назвать расположенными вдалеке от других регионов, тем не менее ситуация тут лучше, чем в регионах вокруг.
За Москву с упавшей рождаемостью «отдуваются» Подмосковье и Северный Кавказ
В России в январе — августе 2020 года заметно снизились и показатели рождаемости. В среднем по стране они упали на 5,6%: в 2020 году родились на 56 тысяч человек меньше, чем в те же месяцы 2019 года.
Регионов, где рождаемость выросла, оказалось всего девять (это — меньше, чем число регионов, где не выросла смертность). Примечательно, что в лидерах положительного рейтинга снова Северный Кавказ. В Чечне показатель вырос на 9,2%, в Кабардино-Балкарии — на 4,7%, в Ингушетии — на 4%. Кроме того, бэби-бум зафиксировали в Адыгее (этот регион, напомним, еще и снизил показатель смертности). Помимо этого, относительно хорошая статистика — на востоке страны. В Тыве рождаемость увеличилась на 1%, в Бурятии — на 0,1%. Также на 1,1% повысился показатель в Чукотском автономном округе, а на 1,8% — в Ямало-Ненецком автономном округе.
Однако отдельно стоит выделить статистику в столичном регионе. Московская область оказалась однозначным лидером по росту рождаемости — тут показатель вырос за год сразу на 13,4%, в 2020 году родилось на 6,3 тысячи детей больше, чем годом ранее. Вместе с тем, сама Москва, наоборот, показала один из самых значительных спадов по рождаемости среди регионов России. Тут цифра снизилась на 13,9% — в 2020 году тут родили на 12,9 тысячи человек меньше, чем годом ранее. Объяснить это довольно сложно, разве что предположить, что дороговизна Москвы способствует тому, что приехавшие в столицу молодые люди вынуждены жить в Подмосковье, где и продолжают свой род.
Абсолютным же рекордсменом по снижению стал небольшой регион центральной России — Владимирская область. Тут показатель резко снизился — на 15,2%. Похожее снижение — на 14,3% — в Еврейской автономной области. Также тревожные цифры — снижение на 10,2 — 10,5% — в Омской и Новосибирской областях.
Что касается Поволжья — то многие регионы показали небольшие темпы снижения рождаемости. В Марий Эл, например, она снизилась на 2,8%, в Удмуртии — на 3,1%, в Татарстане — на 4,1%, в Башкортостане — на 4,4%. Самое большое снижение среди поволжских регионов — в Саратовской области и Мордовии (-9,6%). Также снижение на 9,1% — в Пензенской области, на 7,9% — в Кировской области.
|Родившихся
|при- рост, сниже- ние
|2020 г. в % к 2019 г.
|Умерших
|при- рост, сниже- ние
|2020 г. в % к 2019 г.
|Естественный прирост, убыль (-)
|Число умерших в % к числу родившихся
|2020 г.
|2019 г.
|2020 г.
|2019 г.
|2020 г.
|2019 г.
|2020 г.
|2019 г.
|Российская Федерация
|938 295
|994 303
|-56 008
|-5,6%
|1 285 199
|1 213 451
|71 748
|5,9%
|-346904
|-219148
|137,0
|122,0
|Чеченская Республика
|19 406
|17 765
|1 641
|9,2%
|5 644
|4 271
|1 373
|32,1%
|13762
|13494
|29,1
|24,0
|Республика Ингушетия
|5 363
|5 155
|208
|4,0%
|1 202
|914
|288
|31,5%
|4161
|4241
|22,4
|17,7
|Республика Дагестан
|28 726
|29 855
|-1 129
|-3,8%
|12 192
|9 599
|2 593
|27,0%
|16534
|20256
|42,4
|32,2
|Ямало-Hенецкий авт.округ
|4 650
|4 568
|82
|1,8%
|2 001
|1 691
|310
|18,3%
|2649
|2877
|43,0
|37,0
|город Москва
|80 146
|93 053
|-12 907
|-13,9%
|93 416
|80 590
|12 826
|15,9%
|-13270
|12463
|116,6
|86,6
|Республика Татарстан(Татарстан)
|27 287
|28 467
|-1 180
|-4,1%
|33 096
|28 674
|4 422
|15,4%
|-5809
|-207
|121,3
|100,7
|Чувашская Республика(Чувашия)
|7 392
|7 833
|-441
|-5,6%
|11 622
|10 185
|1 437
|14,1%
|-4230
|-2352
|157,2
|130,0
|Московская область
|53 412
|47 080
|6 332
|13,4%
|69 285
|60 811
|8 474
|13,9%
|-15873
|-13731
|129,7
|129,2
|город Санкт-Петербург
|36 544
|39 518
|-2 974
|-7,5%
|45 348
|39 870
|5 478
|13,7%
|-8804
|-352
|124,1
|100,9
|Ленинградская область
|8 826
|9 061
|-235
|-2,6%
|17 685
|15 569
|2 116
|13,6%
|-8859
|-6508
|200,4
|171,8
|Пензенская область
|6 401
|7 042
|-641
|-9,1%
|13 990
|12 350
|1 640
|13,3%
|-7589
|-5308
|218,6
|175,4
|Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
|13 364
|14 112
|-748
|-5,3%
|7 609
|6 752
|857
|12,7%
|5755
|7360
|56,9
|47,8
|Карачаево-Черкесская Республика
|3 352
|3 392
|-40
|-1,2%
|3 109
|2 790
|319
|11,4%
|243
|602
|92,8
|82,3
|Республика Мордовия
|3 651
|4 040
|-389
|-9,6%
|7 772
|7 071
|701
|9,9%
|-4121
|-3031
|212,9
|175,0
|Республика Башкортостан
|27 084
|28 343
|-1 259
|-4,4%
|36 076
|33 042
|3 034
|9,2%
|-8992
|-4699
|133,2
|116,6
|Самарская область
|18 521
|19 939
|-1 418
|-7,1%
|30 807
|28 325
|2 482
|8,8%
|-12286
|-8386
|166,3
|142,1
|Кабардино-Балкарская Республика
|6 856
|6 548
|308
|4,7%
|5 306
|4 893
|413
|8,4%
|1550
|1655
|77,4
|74,7
|Тюменская область
|30 258
|31 604
|-1 346
|-4,3%
|20 912
|19 353
|1 559
|8,1%
|9346
|12251
|69,1
|61,2
|Республика Северная Осетия — Алания
|5 285
|5 744
|-459
|-8,0%
|5 326
|4 937
|389
|7,9%
|-41
|807
|100,8
|86,0
|Республика Марий Эл
|4 378
|4 503
|-125
|-2,8%
|5 901
|5 471
|430
|7,9%
|-1523
|-968
|134,8
|121,5
|Тульская область
|7 156
|7 604
|-448
|-5,9%
|16 892
|15 724
|1 168
|7,4%
|-9736
|-8120
|236,1
|206,8
|Hенецкий автономный округ
|399
|403
|-4
|-1,0%
|281
|262
|19
|7,3%
|118
|141
|70,4
|65,0
|Камчатский край
|2 092
|2 173
|-81
|-3,7%
|2 477
|2 314
|163
|7,0%
|-385
|-141
|118,4
|106,5
|Ульяновская область
|6 849
|7 307
|-458
|-6,3%
|12 289
|11 500
|789
|6,9%
|-5440
|-4193
|179,4
|157,4
|Владимирская область
|6 593
|7 779
|-1 186
|-15,2%
|15 249
|14 270
|979
|6,9%
|-8656
|-6491
|231,3
|183,4
|Hижегородская область
|18 187
|19 421
|-1 234
|-6,4%
|33 499
|31 370
|2 129
|6,8%
|-15312
|-11949
|184,2
|161,5
|Омская область
|11 531
|12 840
|-1 309
|-10,2%
|17 689
|16 689
|1 000
|6,0%
|-6158
|-3849
|153,4
|130,0
|Новосибирская область
|18 083
|20 214
|-2 131
|-10,5%
|25 514
|24 112
|1 402
|5,8%
|-7431
|-3898
|141,1
|119,3
|Липецкая область
|6 155
|6 665
|-510
|-7,7%
|11 775
|11 130
|645
|5,8%
|-5620
|-4465
|191,3
|167,0
|Калужская область
|5 926
|6 085
|-159
|-2,6%
|10 421
|9 852
|569
|5,8%
|-4495
|-3767
|175,9
|161,9
|Свердловская область
|29 196
|31 548
|-2 352
|-7,5%
|41 048
|38 838
|2 210
|5,7%
|-11852
|-7290
|140,6
|123,1
|Тверская область
|6 755
|7 272
|-517
|-7,1%
|14 628
|13 842
|786
|5,7%
|-7873
|-6570
|216,6
|190,3
|Астраханская область
|6 964
|7 244
|-280
|-3,9%
|8 347
|7 905
|442
|5,6%
|-1383
|-661
|119,9
|109,1
|Саратовская область
|12 219
|13 523
|-1 304
|-9,6%
|23 901
|22 734
|1 167
|5,1%
|-11682
|-9211
|195,6
|168,1
|Мурманская область
|4 219
|4 453
|-234
|-5,3%
|6 016
|5 724
|292
|5,1%
|-1797
|-1271
|142,6
|128,5
|Оренбургская область
|12 472
|13 180
|-708
|-5,4%
|18 238
|17 359
|879
|5,1%
|-5766
|-4179
|146,2
|131,7
|Тамбовская область
|4 907
|5 215
|-308
|-5,9%
|10 771
|10 255
|516
|5,0%
|-5864
|-5040
|219,5
|196,6
|Курская область
|5 920
|6 144
|-224
|-3,6%
|11 733
|11 206
|527
|4,7%
|-5813
|-5062
|198,2
|182,4
|Ярославская область
|6 912
|7 597
|-685
|-9,0%
|12 907
|12 328
|579
|4,7%
|-5995
|-4731
|186,7
|162,3
|Брянская область
|6 228
|6 686
|-458
|-6,9%
|12 544
|11 983
|561
|4,7%
|-6316
|-5297
|201,4
|179,2
|Волгоградская область
|12 773
|14 084
|-1 311
|-9,3%
|23 276
|22 264
|1 012
|4,5%
|-10503
|-8180
|182,2
|158,1
|Рязанская область
|5 796
|6 353
|-557
|-8,8%
|11 959
|11 492
|467
|4,1%
|-6163
|-5139
|206,3
|180,9
|Пермский край
|16 792
|18 095
|-1 303
|-7,2%
|23 940
|23 029
|911
|4,0%
|-7148
|-4934
|142,6
|127,3
|Орловская область
|3 847
|4 068
|-221
|-5,4%
|7 946
|7 646
|300
|3,9%
|-4099
|-3578
|206,6
|188,0
|Чукотский автономный округ
|357
|353
|4
|1,1%
|322
|310
|12
|3,9%
|35
|43
|90,2
|87,8
|Томская область
|6 544
|7 036
|-492
|-7,0%
|8 408
|8 105
|303
|3,7%
|-1864
|-1069
|128,5
|115,2
|Республика Алтай
|1 940
|2 023
|-83
|-4,1%
|1 531
|1 476
|55
|3,7%
|409
|547
|78,9
|73,0
|Челябинская область
|21 828
|23 249
|-1 421
|-6,1%
|32 012
|30 872
|1 140
|3,7%
|-10184
|-7623
|146,7
|132,8
|Тюменская область без автономии
|12 244
|12 924
|-680
|-5,3%
|11 302
|10 910
|392
|3,6%
|942
|2014
|92,3
|84,4
|Новгородская область
|3 205
|3 519
|-314
|-8,9%
|6 735
|6 534
|201
|3,1%
|-3530
|-3015
|210,1
|185,7
|Краснодарский край
|37 814
|40 403
|-2 589
|-6,4%
|48 598
|47 172
|1 426
|3,0%
|-10784
|-6769
|128,5
|116,8
|Республика Тыва
|4 140
|4 100
|40
|1,0%
|1 929
|1 879
|50
|2,7%
|2211
|2221
|46,6
|45,8
|Смоленская область
|4 362
|4 840
|-478
|-9,9%
|9 845
|9 590
|255
|2,7%
|-5483
|-4750
|225,7
|198,1
|Псковская область
|3 308
|3 618
|-310
|-8,6%
|7 326
|7 142
|184
|2,6%
|-4018
|-3524
|221,5
|197,4
|Красноярский край
|19 271
|20 671
|-1 400
|-6,8%
|24 344
|23 807
|537
|2,3%
|-5073
|-3136
|126,3
|115,2
|Удмуртская Республика
|9 579
|9 889
|-310
|-3,1%
|12 358
|12 087
|271
|2,2%
|-2779
|-2198
|129,0
|122,2
|Воронежская область
|12 510
|13 224
|-714
|-5,4%
|22 718
|22 239
|479
|2,2%
|-10208
|-9015
|181,6
|168,2
|Республика Саха (Якутия)
|8 234
|8 435
|-201
|-2,4%
|5 232
|5 128
|104
|2,0%
|3002
|3307
|63,5
|60,8
|Республика Карелия
|3 431
|3 743
|-312
|-8,3%
|6 060
|5 965
|95
|1,6%
|-2629
|-2222
|176,6
|159,4
|Иркутская область
|18 088
|19 141
|-1 053
|-5,5%
|21 421
|21 141
|280
|1,3%
|-3333
|-2000
|118,4
|110,4
|Республика Калмыкия
|1 778
|1 863
|-85
|-4,6%
|1 783
|1 763
|20
|1,1%
|-5
|100
|100,3
|94,6
|Ростовская область
|23 782
|25 170
|-1 388
|-5,5%
|38 233
|37 889
|344
|0,9%
|-14451
|-12719
|160,8
|150,5
|Кировская область
|7 019
|7 623
|-604
|-7,9%
|12 322
|12 220
|102
|0,8%
|-5303
|-4597
|175,6
|160,3
|Республика Хакасия
|3 544
|3 788
|-244
|-6,4%
|4 524
|4 487
|37
|0,8%
|-980
|-699
|127,7
|118,5
|Костромская область
|3 659
|3 898
|-239
|-6,1%
|6 299
|6 255
|44
|0,7%
|-2640
|-2357
|172,2
|160,5
|Ивановская область
|5 046
|5 383
|-337
|-6,3%
|10 628
|10 571
|57
|0,5%
|-5582
|-5188
|210,6
|196,4
|Ставропольский край
|17 725
|18 708
|-983
|-5,3%
|21 590
|21 489
|101
|0,5%
|-3865
|-2781
|121,8
|114,9
|Хабаровский край
|8 774
|9 694
|-920
|-9,5%
|11 862
|11 866
|-4
|0,0%
|-3088
|-2172
|135,2
|122,4
|Забайкальский край
|8 129
|8 405
|-276
|-3,3%
|8 895
|8 935
|-40
|-0,4%
|-766
|-530
|109,4
|106,3
|Белгородская область
|8 131
|8 940
|-809
|-9,0%
|14 095
|14 160
|-65
|-0,5%
|-5964
|-5220
|173,3
|158,4
|Архангельская область
|6 316
|6 939
|-623
|-9,0%
|10 100
|10 159
|-59
|-0,6%
|-3784
|-3220
|159,9
|146,4
|Архангельская область без автономии
|5 917
|6 536
|-619
|-9,5%
|9 819
|9 897
|-78
|-0,8%
|-3902
|-3361
|165,9
|151,4
|Амурская область
|5 150
|5 272
|-122
|-2,3%
|7 395
|7 461
|-66
|-0,9%
|-2245
|-2189
|143,6
|141,5
|Вологодская область
|7 198
|7 667
|-469
|-6,1%
|10 995
|11 099
|-104
|-0,9%
|-3797
|-3432
|152,8
|144,8
|Приморский край
|11 476
|12 247
|-771
|-6,3%
|17 218
|17 430
|-212
|-1,2%
|-5742
|-5183
|150,0
|142,3
|Калининградская область
|6 109
|6 304
|-195
|-3,1%
|8 009
|8 114
|-105
|-1,3%
|-1900
|-1810
|131,1
|128,7
|Сахалинская область
|3 589
|3 808
|-219
|-5,8%
|4 036
|4 090
|-54
|-1,3%
|-447
|-282
|112,5
|107,4
|Еврейская автономная область
|1 007
|1 175
|-168
|-14,3%
|1 484
|1 505
|-21
|-1,4%
|-477
|-330
|147,4
|128,1
|Республика Крым
|12 203
|12 696
|-493
|-3,9%
|18 050
|18 309
|-259
|-1,4%
|-5847
|-5613
|147,9
|144,2
|Республика Коми
|4 957
|5 305
|-348
|-6,6%
|6 533
|6 649
|-116
|-1,7%
|-1576
|-1344
|131,8
|125,3
|Курганская область
|4 907
|5 186
|-279
|-5,4%
|8 601
|8 754
|-153
|-1,7%
|-3694
|-3568
|175,3
|168,8
|город Севастополь
|2 671
|2 776
|-105
|-3,8%
|3 829
|3 929
|-100
|-2,5%
|-1158
|-1153
|143,4
|141,5
|Кемеровская область
|14 869
|16 322
|-1 453
|-8,9%
|25 169
|25 975
|-806
|-3,1%
|-10300
|-9653
|169,3
|159,1
|Республика Адыгея
|2 793
|2 690
|103
|3,8%
|3 703
|3 840
|-137
|-3,6%
|-910
|-1150
|132,6
|142,8
|Магаданская область
|856
|899
|-43
|-4,8%
|1 054
|1 099
|-45
|-4,1%
|-198
|-200
|123,1
|122,2
|Алтайский край
|13 222
|14 502
|-1 280
|-8,8%
|21 256
|22 261
|-1 005
|-4,5%
|-8034
|-7759
|160,8
|153,5
|Республика Бурятия
|8 314
|8 307
|7
|0,1%
|6 949
|7 414
|-465
|-6,3%
|1365
|893
|83,6
|89,3
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