Увидеть Татарстан и умереть: как на самом деле пандемия повлияла на убыль населения в России

В 2020 году умерло почти на 5 тыс. татарстанцев больше, чем в прошлом

Фото: Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», в России в этом году резко изменились показатели рождаемости и смертности. Об этом свидетельствуют данные Управления записи актов гражданского состояния за период с января по август. Причины не называются, но существенный рост смертности в условиях пандемии коронавируса настораживает. Вдвойне удручает, что убыль населения наблюдается на фоне снижения рождаемости.



Умерших — на 72 тысячи больше, чем год назад

В России существенно изменились показатели демографии, в ряде регионов резко выросла смертность и снизилась рождаемость. Печальные выводы можно сделать, исходя из данных статистики Управления записи актов гражданского состояния за период с января по август 2020 года.



Всего по России за эти 8 месяцев умерло 1,29 млн человек. По сравнению с прошлым годом цифра выросла на 71,7 тысячи человек — рост составил 5,9%. Казалось бы, показатель не катастрофический, но в некоторых регионах он значительно выше. Основные антирекорды смертности продемонстрировали регионы Северного Кавказа, а также Москва, Санкт-Петербург и Поволжье.

К сожалению, наибольший рост смертей в Приволжском округе и центральной России (за исключением Москвы) зафиксирован именно в Татарстане. В нашей республике смертность в этом году выросла сразу на 15,4% — по этому показателю регион на 6-м месте по стране. Подробнее об этом ниже.



Тысяч На 1000 человек населения январь-август прирост, снижение (-) январь-август 2020 г. в % к 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. Родившихся 938,3 994,3 -56,0 9,6 10,2 94,1 Умерших 1285,2 1213,5 71,7 13,2 12,4 106,5

Антирекорды Северного Кавказа

Первые строчки в антирейтинге субъектов с резко возросшей смертностью заняли три северо-кавказских региона — Чечня, Ингушетия и Дагестан. И естественными процессами это объяснить довольно сложно. Во всех трех кавказских республиках примерно одинаковый прирост числа умерших по сравнению с прошлым годом — от 27 до 32%.



Больше всего население сократилось в Чечне — количество умерших выросло почти на треть (32%). В абсолютных цифрах это выглядит так: 5 644 человек против 4 271 годом ранее. Почти такой же рост смертей (31,5%) и в соседней Ингушетии: тут число умерших выросло с 914 до 1 202 человек. С 9 659 до 12 192 возросло число смертей в Дагестане — как известно, именно здесь сложилась наиболее тяжелая ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

Тяжелая ситуация, судя по всему, и в других регионах Северного Кавказа. Еще три субъекта федерации, относящиеся к СКФО, оказались в списке 20 регионов с самым значительным ростом смертности. В Карачаево-Черкессии показатель увеличился на 11,4%, в Кабардино-Балкарии — на 8,4%, а в Северной Осетии — на 7,9%. Фактически, очень высокие показатели смертности не были зафиксированы лишь в одном регионе СКФО — Ставропольском крае. Тут смертность за год выросла на 0,5%.

В Ямало-Ненецком автономном округе показатель вырос на 18,3%, или с 1 691 до 2 001 человека. Фото urengoy-dobycha.gazprom.ru

Москва, Петербург и «вахтовые» регионы близки к показателям Кавказа

В остальных регионах России смертность также существенно возросла, хоть в меньших объемах, чем на Кавказе. В десяти субъектах страны рост составил 10%. Так, в Ямало-Ненецком автономном округе показатель вырос на 18,3%, или с 1691 до 2001 человека. Отметим, что очень большой показатель и у другого «вахтового» региона — Ханты-Мансийского автономного округа. Тут смертность за год выросла на 12,7%, с 6,75 до 7,6 тысячи человек. В целом в Тюменской области (в которую входят ЯНАО и ХМАО) рост составил 8,1%. А вот без учета автономных округов в Тюменской области показатель уже вполне себе средний по российским меркам — рост на 3,6% за год.

Пятое место по стране в процентном соотношении и безоговорочное лидерство по абсолютному показателю — у столицы и крупнейшего региона страны Москвы. Тут в январе — августе 2020 года умерло 93,4 тысячи человек, хотя еще год назад цифра составляла 80,6 тысячи человек, то есть на 16% меньше. Похожая ситуация и в Московской области — регион расположился на восьмом месте по процентному росту, показатель тут равен 13,9%, в регионе умерло 69,3 тысячи человек (годом ранее — 60,8 тысячи человек).

Недалеко ушел и Санкт-Петербург с Ленинградской областью. В северной столице, расположившейся сразу за Московской областью, число умерших составило 45,3 тысячи человек — на 13,7% больше, чем годом ранее. В Ленинградской области, которая оказалась сразу за Санкт-Петербургом, умерло 17,7 тысячи человек — на 13,6% больше, чем год назад.

В северной столице, расположившейся сразу за Московской областью, число умерших составило 45,3 тысячи человек — на 13,7% больше, чем годом ранее. Фото pixabay.com

Поволжье как эпицентр роста смертности в центре страны

Однако впереди и Санкт-Петербурга с областью, и Подмосковья по показателю процентного роста оказались два региона Поволжья. Первый из них (и шестой среди всех регионов России, включая Северный Кавказ) — Татарстан. Тут смертность выросла на 15,4% — год назад в республике умерли 28,7 тысячи человек, а в 2020 году — 33,1 тысячи. Седьмое место — у Чувашии, тут показатель вырос на 14,1%, с 10,2 до 11,6 тысячи, или на 1 437 человек.

Среди других регионов Поволжья, входящих в топ-20 по росту смертности, — Пензенская область (рост на 13,3%), Мордовия (9,9%), Башкортостан (9,2%), Самарская область (8,8%) и Марий Эл (7,9%). При этом, например, в Нижегородской области, где также высокий уровень заболеваемости COVID-19, смертность хоть и выросла, но не так, как в перечисленных регионах — на 6,8%. Самый небольшой рост смертности среди регионов ПФО — у Кировской области, на 0,8% за год. Также относительно невысокий прирост в Удмуртии — 2,2% за год.

Дальний Восток не допустил роста смертности

Интересно, что вместе с этими регионами, где смертность угрожающим образом выросла, есть и субъекты федерации, где смертность, наоборот, снизилась. Причем их довольно много — сразу 18 штук.

Тут можно обнаружить довольно четкую географическую привязку: многие из этих регионов находятся на Дальнем Востоке. В частности, все три региона, лидирующие по снижению смертности, расположены на востоке страны. Это Бурятия (-6,3%), Алтайский край (-4,5%) и Магаданская область (-4,1%).

Однако неплохая ситуация и в других восточных регионах. Также снижение на 1,4% зафиксировано в Еврейской автономной области, на 1,3% — в Сахалинской области, на 1,2% — в Приморском крае. Есть в списке и Амурская область со снижением на 0,9%, а также Забайкальский край со снижением на 0,4%. А, например, в Хабаровском крае показатель смертности почти не изменился по сравнению с прошлым годом.

В Хабаровском крае показатель смертности почти не изменился по сравнению с прошлым годом. Фото skyscrapercity.com

Так что по Дальнему Востоку четко прослеживается тенденция снижения смертности. Кроме того, можно отметить и другие в некотором смысле «изолированные» регионы страны — расположенные далеко от мест с наибольшей плотностью населения, где смертность также снизилась. Например, это северные Архангельская область (-0,6%), Республика Коми (-1,7%), Вологодская область (-0,9%).

Еще можно отметить Крым и Севастополь (-1,4% и -2,5%), Курганскую область (-1,7%), Калининградскую область (-1,3%). Неожиданными в этом списке кажутся три региона — Белгородская область со снижением на 0,5%, Кемеровская область со снижением на 3,1% и Адыгея со снижением на 3,6%. Их трудно назвать расположенными вдалеке от других регионов, тем не менее ситуация тут лучше, чем в регионах вокруг.

За Москву с упавшей рождаемостью «отдуваются» Подмосковье и Северный Кавказ

В России в январе — августе 2020 года заметно снизились и показатели рождаемости. В среднем по стране они упали на 5,6%: в 2020 году родились на 56 тысяч человек меньше, чем в те же месяцы 2019 года.

Регионов, где рождаемость выросла, оказалось всего девять (это — меньше, чем число регионов, где не выросла смертность). Примечательно, что в лидерах положительного рейтинга снова Северный Кавказ. В Чечне показатель вырос на 9,2%, в Кабардино-Балкарии — на 4,7%, в Ингушетии — на 4%. Кроме того, бэби-бум зафиксировали в Адыгее (этот регион, напомним, еще и снизил показатель смертности). Помимо этого, относительно хорошая статистика — на востоке страны. В Тыве рождаемость увеличилась на 1%, в Бурятии — на 0,1%. Также на 1,1% повысился показатель в Чукотском автономном округе, а на 1,8% — в Ямало-Ненецком автономном округе.

Что касается Поволжья — то многие регионы показали небольшие темпы снижения рождаемости. Фото Ильи Репина

Однако отдельно стоит выделить статистику в столичном регионе. Московская область оказалась однозначным лидером по росту рождаемости — тут показатель вырос за год сразу на 13,4%, в 2020 году родилось на 6,3 тысячи детей больше, чем годом ранее. Вместе с тем, сама Москва, наоборот, показала один из самых значительных спадов по рождаемости среди регионов России. Тут цифра снизилась на 13,9% — в 2020 году тут родили на 12,9 тысячи человек меньше, чем годом ранее. Объяснить это довольно сложно, разве что предположить, что дороговизна Москвы способствует тому, что приехавшие в столицу молодые люди вынуждены жить в Подмосковье, где и продолжают свой род.

Абсолютным же рекордсменом по снижению стал небольшой регион центральной России — Владимирская область. Тут показатель резко снизился — на 15,2%. Похожее снижение — на 14,3% — в Еврейской автономной области. Также тревожные цифры — снижение на 10,2 — 10,5% — в Омской и Новосибирской областях.

Что касается Поволжья — то многие регионы показали небольшие темпы снижения рождаемости. В Марий Эл, например, она снизилась на 2,8%, в Удмуртии — на 3,1%, в Татарстане — на 4,1%, в Башкортостане — на 4,4%. Самое большое снижение среди поволжских регионов — в Саратовской области и Мордовии (-9,6%). Также снижение на 9,1% — в Пензенской области, на 7,9% — в Кировской области.

Демографические данные за январь — август 2020 года по субъектам РФ



Родившихся при- рост, сниже- ние 2020 г. в % к 2019 г. Умерших при- рост, сниже- ние 2020 г. в % к 2019 г. Естественный прирост, убыль (-) Число умерших в % к числу родившихся 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. Российская Федерация 938 295 994 303 -56 008 -5,6% 1 285 199 1 213 451 71 748 5,9% -346904 -219148 137,0 122,0 Чеченская Республика 19 406 17 765 1 641 9,2% 5 644 4 271 1 373 32,1% 13762 13494 29,1 24,0 Республика Ингушетия 5 363 5 155 208 4,0% 1 202 914 288 31,5% 4161 4241 22,4 17,7 Республика Дагестан 28 726 29 855 -1 129 -3,8% 12 192 9 599 2 593 27,0% 16534 20256 42,4 32,2 Ямало-Hенецкий авт.округ 4 650 4 568 82 1,8% 2 001 1 691 310 18,3% 2649 2877 43,0 37,0 город Москва 80 146 93 053 -12 907 -13,9% 93 416 80 590 12 826 15,9% -13270 12463 116,6 86,6 Республика Татарстан(Татарстан) 27 287 28 467 -1 180 -4,1% 33 096 28 674 4 422 15,4% -5809 -207 121,3 100,7 Чувашская Республика(Чувашия) 7 392 7 833 -441 -5,6% 11 622 10 185 1 437 14,1% -4230 -2352 157,2 130,0 Московская область 53 412 47 080 6 332 13,4% 69 285 60 811 8 474 13,9% -15873 -13731 129,7 129,2 город Санкт-Петербург 36 544 39 518 -2 974 -7,5% 45 348 39 870 5 478 13,7% -8804 -352 124,1 100,9 Ленинградская область 8 826 9 061 -235 -2,6% 17 685 15 569 2 116 13,6% -8859 -6508 200,4 171,8 Пензенская область 6 401 7 042 -641 -9,1% 13 990 12 350 1 640 13,3% -7589 -5308 218,6 175,4 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 13 364 14 112 -748 -5,3% 7 609 6 752 857 12,7% 5755 7360 56,9 47,8 Карачаево-Черкесская Республика 3 352 3 392 -40 -1,2% 3 109 2 790 319 11,4% 243 602 92,8 82,3 Республика Мордовия 3 651 4 040 -389 -9,6% 7 772 7 071 701 9,9% -4121 -3031 212,9 175,0 Республика Башкортостан 27 084 28 343 -1 259 -4,4% 36 076 33 042 3 034 9,2% -8992 -4699 133,2 116,6 Самарская область 18 521 19 939 -1 418 -7,1% 30 807 28 325 2 482 8,8% -12286 -8386 166,3 142,1 Кабардино-Балкарская Республика 6 856 6 548 308 4,7% 5 306 4 893 413 8,4% 1550 1655 77,4 74,7 Тюменская область 30 258 31 604 -1 346 -4,3% 20 912 19 353 1 559 8,1% 9346 12251 69,1 61,2 Республика Северная Осетия — Алания 5 285 5 744 -459 -8,0% 5 326 4 937 389 7,9% -41 807 100,8 86,0 Республика Марий Эл 4 378 4 503 -125 -2,8% 5 901 5 471 430 7,9% -1523 -968 134,8 121,5 Тульская область 7 156 7 604 -448 -5,9% 16 892 15 724 1 168 7,4% -9736 -8120 236,1 206,8 Hенецкий автономный округ 399 403 -4 -1,0% 281 262 19 7,3% 118 141 70,4 65,0 Камчатский край 2 092 2 173 -81 -3,7% 2 477 2 314 163 7,0% -385 -141 118,4 106,5 Ульяновская область 6 849 7 307 -458 -6,3% 12 289 11 500 789 6,9% -5440 -4193 179,4 157,4 Владимирская область 6 593 7 779 -1 186 -15,2% 15 249 14 270 979 6,9% -8656 -6491 231,3 183,4 Hижегородская область 18 187 19 421 -1 234 -6,4% 33 499 31 370 2 129 6,8% -15312 -11949 184,2 161,5 Омская область 11 531 12 840 -1 309 -10,2% 17 689 16 689 1 000 6,0% -6158 -3849 153,4 130,0 Новосибирская область 18 083 20 214 -2 131 -10,5% 25 514 24 112 1 402 5,8% -7431 -3898 141,1 119,3 Липецкая область 6 155 6 665 -510 -7,7% 11 775 11 130 645 5,8% -5620 -4465 191,3 167,0 Калужская область 5 926 6 085 -159 -2,6% 10 421 9 852 569 5,8% -4495 -3767 175,9 161,9 Свердловская область 29 196 31 548 -2 352 -7,5% 41 048 38 838 2 210 5,7% -11852 -7290 140,6 123,1 Тверская область 6 755 7 272 -517 -7,1% 14 628 13 842 786 5,7% -7873 -6570 216,6 190,3 Астраханская область 6 964 7 244 -280 -3,9% 8 347 7 905 442 5,6% -1383 -661 119,9 109,1 Саратовская область 12 219 13 523 -1 304 -9,6% 23 901 22 734 1 167 5,1% -11682 -9211 195,6 168,1 Мурманская область 4 219 4 453 -234 -5,3% 6 016 5 724 292 5,1% -1797 -1271 142,6 128,5 Оренбургская область 12 472 13 180 -708 -5,4% 18 238 17 359 879 5,1% -5766 -4179 146,2 131,7 Тамбовская область 4 907 5 215 -308 -5,9% 10 771 10 255 516 5,0% -5864 -5040 219,5 196,6 Курская область 5 920 6 144 -224 -3,6% 11 733 11 206 527 4,7% -5813 -5062 198,2 182,4 Ярославская область 6 912 7 597 -685 -9,0% 12 907 12 328 579 4,7% -5995 -4731 186,7 162,3 Брянская область 6 228 6 686 -458 -6,9% 12 544 11 983 561 4,7% -6316 -5297 201,4 179,2 Волгоградская область 12 773 14 084 -1 311 -9,3% 23 276 22 264 1 012 4,5% -10503 -8180 182,2 158,1 Рязанская область 5 796 6 353 -557 -8,8% 11 959 11 492 467 4,1% -6163 -5139 206,3 180,9 Пермский край 16 792 18 095 -1 303 -7,2% 23 940 23 029 911 4,0% -7148 -4934 142,6 127,3 Орловская область 3 847 4 068 -221 -5,4% 7 946 7 646 300 3,9% -4099 -3578 206,6 188,0 Чукотский автономный округ 357 353 4 1,1% 322 310 12 3,9% 35 43 90,2 87,8 Томская область 6 544 7 036 -492 -7,0% 8 408 8 105 303 3,7% -1864 -1069 128,5 115,2 Республика Алтай 1 940 2 023 -83 -4,1% 1 531 1 476 55 3,7% 409 547 78,9 73,0 Челябинская область 21 828 23 249 -1 421 -6,1% 32 012 30 872 1 140 3,7% -10184 -7623 146,7 132,8 Тюменская область без автономии 12 244 12 924 -680 -5,3% 11 302 10 910 392 3,6% 942 2014 92,3 84,4 Новгородская область 3 205 3 519 -314 -8,9% 6 735 6 534 201 3,1% -3530 -3015 210,1 185,7 Краснодарский край 37 814 40 403 -2 589 -6,4% 48 598 47 172 1 426 3,0% -10784 -6769 128,5 116,8 Республика Тыва 4 140 4 100 40 1,0% 1 929 1 879 50 2,7% 2211 2221 46,6 45,8 Смоленская область 4 362 4 840 -478 -9,9% 9 845 9 590 255 2,7% -5483 -4750 225,7 198,1 Псковская область 3 308 3 618 -310 -8,6% 7 326 7 142 184 2,6% -4018 -3524 221,5 197,4 Красноярский край 19 271 20 671 -1 400 -6,8% 24 344 23 807 537 2,3% -5073 -3136 126,3 115,2 Удмуртская Республика 9 579 9 889 -310 -3,1% 12 358 12 087 271 2,2% -2779 -2198 129,0 122,2 Воронежская область 12 510 13 224 -714 -5,4% 22 718 22 239 479 2,2% -10208 -9015 181,6 168,2 Республика Саха (Якутия) 8 234 8 435 -201 -2,4% 5 232 5 128 104 2,0% 3002 3307 63,5 60,8 Республика Карелия 3 431 3 743 -312 -8,3% 6 060 5 965 95 1,6% -2629 -2222 176,6 159,4 Иркутская область 18 088 19 141 -1 053 -5,5% 21 421 21 141 280 1,3% -3333 -2000 118,4 110,4 Республика Калмыкия 1 778 1 863 -85 -4,6% 1 783 1 763 20 1,1% -5 100 100,3 94,6 Ростовская область 23 782 25 170 -1 388 -5,5% 38 233 37 889 344 0,9% -14451 -12719 160,8 150,5 Кировская область 7 019 7 623 -604 -7,9% 12 322 12 220 102 0,8% -5303 -4597 175,6 160,3 Республика Хакасия 3 544 3 788 -244 -6,4% 4 524 4 487 37 0,8% -980 -699 127,7 118,5 Костромская область 3 659 3 898 -239 -6,1% 6 299 6 255 44 0,7% -2640 -2357 172,2 160,5 Ивановская область 5 046 5 383 -337 -6,3% 10 628 10 571 57 0,5% -5582 -5188 210,6 196,4 Ставропольский край 17 725 18 708 -983 -5,3% 21 590 21 489 101 0,5% -3865 -2781 121,8 114,9 Хабаровский край 8 774 9 694 -920 -9,5% 11 862 11 866 -4 0,0% -3088 -2172 135,2 122,4 Забайкальский край 8 129 8 405 -276 -3,3% 8 895 8 935 -40 -0,4% -766 -530 109,4 106,3 Белгородская область 8 131 8 940 -809 -9,0% 14 095 14 160 -65 -0,5% -5964 -5220 173,3 158,4 Архангельская область 6 316 6 939 -623 -9,0% 10 100 10 159 -59 -0,6% -3784 -3220 159,9 146,4 Архангельская область без автономии 5 917 6 536 -619 -9,5% 9 819 9 897 -78 -0,8% -3902 -3361 165,9 151,4 Амурская область 5 150 5 272 -122 -2,3% 7 395 7 461 -66 -0,9% -2245 -2189 143,6 141,5 Вологодская область 7 198 7 667 -469 -6,1% 10 995 11 099 -104 -0,9% -3797 -3432 152,8 144,8 Приморский край 11 476 12 247 -771 -6,3% 17 218 17 430 -212 -1,2% -5742 -5183 150,0 142,3 Калининградская область 6 109 6 304 -195 -3,1% 8 009 8 114 -105 -1,3% -1900 -1810 131,1 128,7 Сахалинская область 3 589 3 808 -219 -5,8% 4 036 4 090 -54 -1,3% -447 -282 112,5 107,4 Еврейская автономная область 1 007 1 175 -168 -14,3% 1 484 1 505 -21 -1,4% -477 -330 147,4 128,1 Республика Крым 12 203 12 696 -493 -3,9% 18 050 18 309 -259 -1,4% -5847 -5613 147,9 144,2 Республика Коми 4 957 5 305 -348 -6,6% 6 533 6 649 -116 -1,7% -1576 -1344 131,8 125,3 Курганская область 4 907 5 186 -279 -5,4% 8 601 8 754 -153 -1,7% -3694 -3568 175,3 168,8 город Севастополь 2 671 2 776 -105 -3,8% 3 829 3 929 -100 -2,5% -1158 -1153 143,4 141,5 Кемеровская область 14 869 16 322 -1 453 -8,9% 25 169 25 975 -806 -3,1% -10300 -9653 169,3 159,1 Республика Адыгея 2 793 2 690 103 3,8% 3 703 3 840 -137 -3,6% -910 -1150 132,6 142,8 Магаданская область 856 899 -43 -4,8% 1 054 1 099 -45 -4,1% -198 -200 123,1 122,2 Алтайский край 13 222 14 502 -1 280 -8,8% 21 256 22 261 -1 005 -4,5% -8034 -7759 160,8 153,5 Республика Бурятия 8 314 8 307 7 0,1% 6 949 7 414 -465 -6,3% 1365 893 83,6 89,3