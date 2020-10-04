«Есть живой татарский язык, он очень качественный. Через него можно объединять людей»

Интервью с создателями проекта «В Татарстане мы не…»

Инстаграм-аккаунт @intatarstanwedont («В Татарстане мы не…») появился меньше месяца назад и в первую неделю набрал 10 тысяч подписчиков — уже довольно солидный вес для татарстанского сегмента соцсетей. При этом из юмористического проекта о забавных татарских фразах он стал еще и просветительским, а его авторы, как оказалось, имеют твердую позицию по вопросу сохранения татарского языка. «Реальное время» пообщалось с теми, кто стоит за проектом.

«Татары не говорят прямым текстом, присутствует так много подтекста»

— Мне в первую очередь хотелось бы узнать, кто ведет инстаграм-страницу «В Татарстане мы не...» — много ли вас, вы профессиональные эсэмэмщики или нет?

— Вы правильно подметили, нас несколько. Мы профессионалы, но не эсэмэмщики. То есть обучение по SMM мы точно не проходили, делаем интуитивно. Но хорошо знаем менталитет народа, живую речь и то, чем живет. И есть опыт ведения нескольких пабликов на татарском языке в «Инстаграме» и «ВКонтакте».

— А чем вы занимаетесь профессионально?

— Сложно сказать конкретно, так как мы трудимся в разных сферах: и преподавание, научная работа, предпринимательство, и всем, где можно что-то заработать. Ну у нас в стране сложно заниматься только чем-то одним.

— Анонимность, видимо, предпочтете сохранить?

— Да, пока лучше все делать анонимно. Еще точно не решили, что будем делать с аккаунтом и как его развивать. Возможно, монетизировать, возможно, оставить как социальный проект по развитию татарского языка. Авторы проекта — люди публичные, поэтому пока хотим сохранить анонимность. Это основная причина.

— Как вообще появилась идея проекта?

— Мы уже несколько лет участвуем в разных проектах по развитию и популяризации татарского языка. И все время находимся в поиске — что еще можно было б сделать для популяризации использования языка.

Идея проекта: есть живой татарский язык, он очень качественный. К сожалению, в книгах, в словарях эти фразы не найдешь, этому не обучают в школах, на курсах. Эти выражения, слова очень хорошо отражают характер народа, а где-то — и историю (если брать этимологию отдельных фраз или слов).

И можно через эти коды объединять людей, сразу после запуска нам начали писать: эй, значит, не только у нас в семье это было и не только в Татарстане так говорят. Некоторые вообще просят, чтобы мы писали: не в Татарстане говорят, а татары говорят.

Мы временами просто не успеваем отвечать на сообщения — так много людей пишут, и не только из Татарстана. То есть люди в какой-то момент поняли, что нас много, что они часть определенной культуры. Уникальной культуры. Татары очень часто говорят, используя метафоры, фразеологические обороты. Мы не говорим, что их нет в других языках, они есть. Но остаются жить в сборниках по устному народному творчеству, а у татар это на языке.

Возникает вопрос: а почему татары не говорят прямым текстом, а присутствует так много подтекста. Это показатель и богатства языка и, возможно, характер народа. Часто эти фразы жесткие, возможно грубые. Но так они скрывают свои эмоции.

Мы сейчас даже сами начали делать филологический анализ таких выражений, хотя до этого и не задумывались об этом. В общем, это отдельный кейс, отдельная тема для изучения.

Как юмористический проект оказался на передовой борьбы за сохранение татарского языка

— Тоже хочу заметить, что получился такой просветительский проект — и про изучение татарского языка и татарской культуры. Сам, по крайней мере, выучил несколько новых татарских слов. Поэтому интересно, каков ваш взгляд на ситуацию с распространением и изучением татарского языка в республике?

— Ситуация по распространению не очень, так же как и с другими сферами. Потому что профессионалам не дают этим заниматься. Вы правильно сказали с распространением, а наши власти занимаются «сохранением». Сохранять нужно музейные экспонаты, а не язык. Язык нужно использовать, распространять и популяризовать. Выделяют миллионы рублей для сохранения. Создали эту комиссию, которая то и дело собирает советы из разных углов.

Мы ни копейки не потратили на этот проект, а за две недели собрали почти 20-тысячную аудиторию, без рекламы, без вложений. И вся наша аудитория — это живые люди.

Нам кажется, люди у нас, как и в других сферах, сидят не на своих местах и занимаются не тем, чем могли бы успешно заниматься. Беда в этом. Посмотрите состав этой комиссии по сохранению татарского языка. Есть там авторы популярных татароязычных проектов? Или учителей татарского?

Татарский — государственный язык республики, он должен сохранять этот статус и в деле. Допустим, заседание Госсовета: 50/50 на русском и татарском. Да хоть 20/80. Но даже такого нет. Мероприятия должны проходить обязательно на двух языках. А на деле как? Обычно в начале мероприятия говорят: «Исәнмесез! Хәлләрегез ничек?» А потом уже все на русском.

Вот этот комментарий хорошо описывает отношение аудитории к нашему паблику.

— Что еще, по вашему мнению, можно сделать для распространения татарского языка?

— Если мы посмотрим на опыт стран, в которых успешно распространяется применение нескольких языков, это Финляндия, Швеция, Канада, Великобритания, видно, что, с одной стороны, есть инициатива народа, с другой стороны — ответственность государства. Вы, наверное, заметили, что сейчас много татароязычных инициатив и проектов, особенно в Сети. И они популярны не только в Татарстане, но и за его пределами. Татарский язык востребован.

Но это сегодня, а если в дальнейшем не будет поддержки со стороны государства, эти инициативы со временем исчезнут. Поэтому нужно открывать татароязычные школы, они должны быть популярными и востребованными со стороны родителей, а для этого в такие школы нужно привлекать лучшие кадры, создавать для них условия, давать им творческую свободу. Сейчас, какими бы передовыми не были некоторые школы, у учителей, в особенности у учителей татарского языка, нет свободы действий, они настолько напуганы, что боятся брать на себя какую-либо инициативу.

Возвращать в школы обязательный татарский. Мы считаем, что человек, живущий в Татарстане, должен хотя бы немного знать татарский, это проявление элементарного уважения к своим соседям. Конечно, это сделать непросто. Но лоббировать какие-то изменения в законодательстве нужно. Нужно обязать все общественные, государственные организации применять оба языка на равных. Возможно, применять для этого какие-то мотивирующие стимулы.

Пока мы не будем знать языка, мы не будем знать, кто мы, откуда мы произошли, понимать свою уникальность. Осознавать, что мы немного другие — это здорово. Мы уверены, что это поможет стать многим счастливее. И наш паблик это подтверждает. Некоторые наши посты репостили по несколько тысяч раз.

«Некоторые наши посты репостили по несколько тысяч раз»

— Вернемся к самому проекту: как удалось набрать 10 тысяч меньше чем за неделю — кто-то заметный запостил или контент так удачно завирусился? Я в какой-то момент обнаружил посты на тему «в Татарстане мы не..» практически в каждой третьей сторис у себя.

— Мы создали аккаунт, выложили 5 постов и лайкнули от своего имени буквально 3-4 человека, написали 3-4 комментария и все. Дальше аудитория действовала сама, честно говоря, мы и сами не ожидали, что будет такой быстрый рост.

Было очень много репостов, среди них были, действительно, и известные личности, блогеры с аудиторией в несколько сот тысяч подписчиков. Некоторые наши посты репостили по несколько тысяч раз. Даже сейчас, анализируя нашу аудиторию, мы видим, что это совершенно разные люди, с разных уголков мира и страны, но их объединяет татарский язык и культура.

— Какой пост больше всего зашел на данный момент?

— Этот:

Ответ на все случаи жизни, даже если произносят вслух «Да, спасибо!», то в голове говорят это. А вот это на втором месте: