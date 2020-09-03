Больше половины родителей выступили за возобновление очной учебы в школах

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Опрос показал, что больше половины родителей выступили за возвращение детей в школы. Решение запустить учебный год в очной форме поддержали 58% респондентов.

Категорически против высказались 17% опрошенных, передает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Авито Работа».

Большинство родителей остались недовольны опытом дистанционного обучения. Среди них 45% оценили «дистант» скорее негативно, еще 26% относятся к нему крайне негативно.

Считают положительным опыт онлайн обучения только 3%, 12% — скорее положительно, 13% — нейтрально.

Отмечается, что онлайн-опрос проводился с 10 по 15 августа 2020 по всей России среди 10 тыс. респондентов старше 18 лет. У 46% опрошенных есть дети или внуки школьного возраста.

Ранее казанская певица Эльмира Калимуллина выступила за дистанционное обучение, рассказав, что большинству детей, с которыми она общалась как репетитор по вокалу, понравились онлайн-уроки.

