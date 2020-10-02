Их осталось семеро: как под Казанью спецназовцы сдавали тест на краповый берет
Среди сдавших — действующий командир казанского спецназа Росгвардии
Сложнейший, на пределе и за пределами человеческих сил, тест сдавали накануне под Казанью бойцы спецназа Росгвардии — речь идет об экзамене на право ношения крапового берета. В Татарстане он проводится впервые за 12 лет, на него собрались военнослужащие со всего Приволжского военного округа. О том, кто и как проходил это испытание, — в репортаже «Реального времени».
Берет, за который стоит умереть
«Символ доблести и чести», «знак элиты спецназа», «краповик не имеет права не выполнить задачу», — так говорят о значении крапового берета и участники испытаний, и их коллеги-росгвардейцы. Формально право ношения крапового берета не дает никаких преимуществ, но, как рассказывает начальник отдела сил спецназа Приволжского военного округа Руслан Гарифуллин, с его получением жизнь спецназовца резко меняется. По любому вопросу, например, назначение на вышестоящую должность или ответственное задание, между краповиком и некраповиком всегда выберут первого.
Поэтому экзамен на краповый берет сложный, запредельно сложный. Даже допускают до него не всех — процедура непростая: военнослужащий должен быть отличником боевой подготовки, не иметь взысканий, пройти квалификационную комиссию. Потом — пройти три этапа теоретических экзаменов и сдачи нормативов. И кульминация процесса — сам экзамен, который состоит из нескольких заданий:
- марш-бросок на 10 километров по пересеченной местности в полной экипировке и с оружием,
- специально-штурмовая полоса препятствий, которую бойцы проходят под имитации взрывов и выстрелов (ее преодолевают сходу после марш-броска),
- штурм здания с использованием высотного снаряжения,
- сдача нормативов по стрельбе,
- 12-минутный спарринг, как с другими кандидатами, так и со свежими бойцами-инструкторами (каждый из которых — сам краповик).
В ходе сдачи теста бойцы делятся на «боевые тройки» — они помогают друг другу и поддерживают на некоторых препятствиях. Накануне на испытания вышли бойцы из разных частей Приволжского военного округа Росгвардии.
Накануне прошла первая за 12 лет сдача на краповый берет на территории Татарстана — раньше здесь просто не было подходящей площадки, лишь недавно Росгвардии выделили участок под полигон. Следующая сдача, рассказал начальник отдела сил спецназа Приволжского военного округа, будет проходить в Башкирии, потом — снова в Татарстане и будет проводиться здесь уже каждые полгода. Сдачи проходят раз в полгода, причем сдавать можно неограниченное количество раз. Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, на дистанцию вышел кандидат, который сдает уже в 10-й раз. «Каждый раз у него что-то не получается — он тренируется и выходит заново», — рассказывает Гарифуллин.
Сдача никогда не бывает 100%-ной — забегая вперед, скажем, что сегодня на полигоне сдали семь из 34 участников, в том числе и тот, что сдавал 10-й раз. Это еще много: как рассказали в пресс-службе татарстанского управления Росгвардии, на одной из уже прошедших этой осенью сдач берет получили лишь четверо из 65.
Этим летом многие из непричастных к спецназу узнали, что есть риск не просто сойти с дистанции — на сдаче в Хабаровске во время спарринга умер боец Росгвардии. Сдающие знают о риске умереть и не боятся.
«Спецназ отдыхает в упоре лежа»
После полутора часов марш-броска отсеивается почти три четверти кандидатов — отстали, не прошли вовремя контрольную точку, не показали требуемый уровень выносливости. К началу полосы препятствий, водной преграде, добегают 13 бойцов. Там их ждут зрители — военнослужащие различных частей Росгвардии со всего округа, другие высокопоставленные силовики, а также родственники сдающих. Среди них — мальчик лет шести в футболке «Сын спецназовца».
У полосы препятствий появляется и небольшое музыкальное сопровождение — из колонок звучат ремиксы на «Группу крови» и «Дальше действовать будем мы». При появлении кандидатов переключают на что-то более восторженно-патриотичное.
Кандидаты на краповый берет появляются на полосе препятствий в сопровождении инструкторов — и уже через несколько минут все тонет в дыму от дымовых гранат. Сдача проходит в условиях, что называется, «приближенных к боевым», под взрывы и выстрелы. Оставшиеся в строю кандидаты уже к этому времени измождены и по уши в грязи.
Бойцов не останавливает, кажется, ничего, кроме пределов возможности своего тела. На наших глазах у одного из них сводит ногу — он падает, ожесточенно бьет кулаком по бедру, через несколько секунд встает и бежит к следующему препятствию. У другого (простите за пикантную подробность) практически до пят порвались штаны. В таком виде он добежал до самого спарринга — уже там бойцов переодели в свежую форму.
Некоторые препятствия требуют командной работы, как, например, преодоление высоких заграждений. Инструкторы же не дают, не то что расслабиться, даже сбавить темп. «Если вы поторопитесь, я вот вообще не расстроюсь» — говорит кандидатам один из инструкторов.
Первая группа выбегает с полосы препятствий и сразу приступает к физическими упражнениям — отжиманиями и приседаниями вообще заполняют любую паузу в процессе экзамена на краповый берет. «Спецназ отдыхает в упоре лежа», — комментирует инструктор. Делают, по старой армейской традиции — под счет, при этом и «два», и «три» повторяются несколько раз, если кто-то пропускает повторение.
У каждого бойца с собой автомат, в нем — один холостой патрон. Если оружие намокло или вышло из строя по другим причинам и не выстрелит — боец не проходит экзамен. Поэтому момент после полосы препятствий — один из наиболее волнующих в испытании. В этот момент кандидаты по очереди выходят вперед, каждый из них громко представляется, кричит «Спецназу ура!» и делает выстрел. Сегодня всем удалось сохранить оружие в исправности — на этом этапе никто не срезался.
Из представления кандидатов мы узнаем, что здесь собрались военнослужащие самых разных званий и из разных частей округа. Среди них есть аж настоящий полковник — недавно назначенный командир казанского отряда спецназа Росгвардии «Барс» Сергей Хайрутдинов. Он сдает на краповый берет впервые.
«В следующий раз сдам»
После полосы препятствий у кандидатов возникает хоть небольшая, но передышка — они идут надевать снаряжение для штурма здания с высоты. Макет здания — двухэтажный, им нужно поразить цель на втором этаже, выбить окно и бросить туда гранату на первом. Штурмуют по двое — остальные пока заняты все теми же физическими упражнениями. У одного из кандидатов снова сводит ногу — тут уже на помощь приходит медик. «Кого пожалеть тут надо?», — иронизирует инструктор.
На штурме «срезаются» еще три бойца — выполняют норматив неправильно, не попадают в цель или не укладываются по времени. «Я поторопился, ошибся, тут только моя вина — раздраженно комментирует один из них после, — В следующий раз сдам».
После спецназовцам дают 7 минут на подготовку оружия к стрельбе и отправляют на стрельбище — там срезается еще один боец. Затем переходят к последней, и, наверное, сложнейшей части — спаррингу. До него дошли девять человек.
«Самое сложное — это бой. Вы же видели, как меня там били»
Кандидаты выходят на ринг по двое или по трое — в начале двое дерутся друг с другом, третий — с инструктором. Каждые 2—4 минуты они меняются между собой, на некоторое время к каждому бойцу выходит по инструктору — свежему и полному сил. Задачи победить не стоит, да это и почти невозможно (тем более, что если инструктора вдруг победят — его самого лишат берета, но такое случается крайне редко). Задача — продержаться до конца, не уйти в нокаут и не опустить руки.
Это почти невозможно — уже в первые минуты боя у кандидатов, уже прошедших множество изнурительных испытаний, кончаются силы. Самым главным соперником становится собственное тело.
Те, кто дерется недостаточно интенсивно — получают предупреждения. Одному из кандидатов разбивают лицо в кровь, но это само по себе ничего не значит. Однако вскоре он «поплыл» — перестал активно биться. Рефери (внешне очень схожий с инструктором из фильма «Звездный десант») делает этому кандидату замечания и даже в какой-то момент попытался снять с испытаний. «Могу драться, могу» — возражает боец и возвращается к поединку. Позже его все же снимают — буквально на последних минутах, вместе с еще одним бойцом. Их с разбитыми лицами ведут к медикам.
К оставшемуся на ринге бойцу выходит инструктор, бившийся с ним, ему задают вопрос: «Достоин ли кандидат?». Тот отвечает «Достоин» — под общие аплодисменты.
Наибольший интерес вызывает вторая тройка бойцов — именно там на ринг выходил полковник Сергей Хайрутдинов. Его сразу ставят против инструктора — Хайрутдинов довольно бодро начинает бой, хотя потом уходит в глухую защиту. «Товарищ полковник, руки выше», — слышно сзади. Когда ему удается нанести инструктору особо меткий удар, аудитория аплодирует.
Хайрутдинову удается выстоять — буквально на грани. После боя он даже находит в себе силы ответить журналистам на пару вопросов. «Самый сложный этап? Бой. Вы же видели, как меня били», — рассказывает он.
Всего получили заветный берет семь спецназовцев — двое из казанского отряда спецназа, двое из уфимского и трое — из саровской бригады. Береты им вручили в торжественной обстановке уже за пределами полигона — на базе казанского отряда спецназа «Барс».
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