Владелец самого маленького взрослого велосипеда в мире побывал в Нижнекамске

Как коллекционирование велосипедов может превратиться в площадку для успешного бизнеса

В Нижнекамске побывал проездом известный путешественник и коллекционер необычных велосипедов из старинного города Углича Сергей Кондаков, взявший себе говорящий псевдоним — Василий Самокатов. Это уже третий его визит в Татарстан. По признанию коллекционера, в столице нефтехимиков царит особая атмосфера, приятно, что местные жители любят велоспорт. В парке «Велики» прошла встреча Кондакова с нижнекамцами, на которой побывал и корреспондент «Реального времени». Велопутешественник рассказал, с чего началось его хобби и какую роль двухколесный транспорт сыграл в его судьбе.

Как велосипед жизнь спас

Сергей Кондаков с виду простой деревенский парень, с иронией рассказывает о себе и своем увлечении. Житель Углича начинал как предприниматель, и поначалу дела его шли в гору. Однако кризиса 1998 года его бизнес не пережил, да и интерес к коммерции стал угасать. Сергей решил освоить велосипед.

С тех пор прошло четверть века, и Кондаков по-прежнему верен велоспорту. За эти годы он объездил почти всю Россию и пол-Европы. Из Углича доехал до Сочи, а однажды проехал 1000 км за 72,5 часа.

1 / 10 Ангелина Панченко

e-nkama.ru

Ангелина Панченко

Ангелина Панченко

Ангелина Панченко

Ангелина Панченко

Ангелина Панченко

Ангелина Панченко

e-nkama.ru

e-nkama.ru

Был Сергеем, а теперь — Василий

— Как только сел на велик, — рассказывает Сергей, — я стал собирать сувениры в виде велосипеда или с его изображением, привозил отовсюду, где бывал, что-то привозили друзья. Сначала были маленькие модели, а потом все больше и больше.

Постепенно его коллекции стало не хватать места на полке в доме, пришлось соорудить пристрой к бане. Потом появились совсем большие велосипеды — их Кондаков размещал уже во дворе своего частного дома. Буквально 3,5 года назад всю свою коллекцию житель Углича перенес в специально созданный для него в городе музей.

— Быть обычным музейщиком в старинном городе, где действуют 15 крупных музеев, в числе которых Угличский кремль, это большая конкуренция, да и скучно, — признался коллекционер.

Тогда ему и пришла идея сделать из музея клуб, где сегодня каждый желающий может не просто осмотреть экспонаты, но и оседлать их, окунуться в атмосферу XIX века, прокатившись на старинном велосипеде.



Буквально 3,5 года назад всю свою коллекцию житель Углича перенес в специально созданный для него в городе музей

Вместе с музеем появилось и новое амплуа — Сергей Кондаков стал называться Василием Самокатовым. Теперь это бренд, у него есть свой логотип и флаг.

— Многие у меня спрашивают: ну сколько ты миллионов уже заработал? На самом деле, когда я открывал музей, то вариант получения дохода даже не рассматривал. Но я уже начал зарабатывать. Почему? Потому что у меня вовсе не музей, а «арсенал необычных велосипедов» — место, где собираются единомышленники, творческие люди Углича, есть обучающий класс для школьников, где рассказываю о правилах дорожного движения и учу детей езде на велосипеде, — рассказывает Самокатов.

В клубе «Самокат» в Угличе проходят концерты, справляют праздники и дни рождения, смотрят фильмы. Словом, музей Сергея Кондакова постепенно превратился в многофункциональную культурную площадку в городе.

Сегодня в коллекции Кондакова почти 70 уникальных экспонатов

Самый маленький в мире велосипед и большие проекты

Сегодня в коллекции Кондакова почти 70 уникальных экспонатов. Но, как признается Сергей, старинных велосипедов среди них не так много: «Если велики 40-х и последующих годов XX века еще можно сегодня найти, то те, что были в XIX веке, — большая редкость, их сохранилось очень мало, да и стоят они бешеных денег». Поэтому большую часть коллекции по эскизам старинных фотографий и книг, где были изображения транспортного средства, создали его друзья-мастеровые, кузнецы, изобретатели. Вообще, затея Сергея — изготовить копии всех известных моделей велосипедов в мире, существовавших когда-либо.

Кстати, самый редкий экземпляр в коллекции — самый маленький велосипед в мире, длиной всего 8,5 см, но зато способный выдержать взрослого человека весом до 150 кг! Его создал и подарил Сергею друг — изобретатель из Краснодара, трехкратный чемпион мира по гонкам на веломобиле Сергей Дашкевич.

Самый редкий экземпляр в коллекции — самый маленький велосипед в мире, длиной всего 8,5 см

Очень сложной задачей стало изготовление деревянного велосипеда, который был создан в 1817 году, — это самый первый двухколесный транспорт. Найти уникальную породу дерева, чтобы потом можно было бы ездить на таком велике, коллекционеру пока не удалось, но он ничуть не унывает, потому что уже нашел мастера.



Не бизнес, а удовольствие

Недавно Сергей воплотил в жизнь еще один новый проект — передвижного музея велосипедов. С ним он побывал в Москве, в Сколково и других городах, возможность покататься на старинных и редких велосипедах на ура принимают при проведении корпоративов или городских праздников. Однако главное в этих путешествиях для Кондакова вовсе не прибыль.

Недавно Сергей воплотил в жизнь еще один новый проект — передвижного музея велосипедов. Фото e-nkama.ru

— Велосипед для меня — это не бизнес, а удовольствие, — признался он нижнекамцам на встрече. — Он для меня восьмое чудо света: быстро, дешево, а главное, полезно для здоровья.

Второй проект, над которым сегодня работает коллекционер, — создание детского театра, где он вместе с угличскими детьми-инвалидами собирается ставить спектакли об истории велосипедов и правилах поведения на дороге.