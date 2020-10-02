В театре кукол построили деревню Альдермеш, ТЮЗ зовет на казнь, а в Качаловском укрощают строптивую

Премьеры и знаковые события октября в казанских театрах

Театральный сезон открылся в Казани еще в конце августа, а сентябрь сразу же порадовал обилием премьер, накопившихся за пандемию коронавируса или отложенных из-за нее. Однако некоторые театры не стали спешить и приберегли самое сладкое на второй месяц осени. В любом случае, афиша и на последующие 30 дней вышла очень насыщенной, если в наше время можно что-то планировать. Но уже сейчас возникает ощущение, что все мы «жить торопимся и чувствовать спешим». «Реальное время» представляет театральный дневник на октябрь.

«Золотая маска» продолжится в театре Камала

В октябре Татарский драматический театр имени Галиаскара Камала премьеры не предлагает, однако афиша его тем не менее насыщена. Статус премьеры по-прежнему имеет спектакль «Женюсь.тат» в постановке Ильгиза Зайниева. Будут и «Угасшие звезды» — не все успели посмотреть эту замечательную работу, впервые представленную казанскому зрителю незадолго до начала карантина.

5 и 6 октября в театре пройдет фестиваль «Золотая маска в Казани». В гости к камаловцам приедут артисты московского Театра имени Пушкина со спектаклем «Добрый человек из Сезуана» по пьесе Бертольда Брехта. Эта работа получила главную театральную премию страны в 2014 году за лучшую женскую роль. Сыграла ее Александра Урсуляк, артистка театра и кино, известная телезрителю по ряду сериалов и фильму «Время первых».

В гости к камаловцам приедут артисты московского Театра имени Пушкина со спектаклем «Добрый человек из Сезуана» по пьесе Бертольда Брехта. Фото: kamalteatr.ru

30 октября в Большом зале театра пройдет юбилейный вечер заслуженного артиста России и народного артиста Татарстана Ильдара Хайруллина. Мэтра поздравят коллеги и ученики, а вечер завершится показом спектакля «Живы ли вы!?», в котором артист исполнит главную роль Тамерлана Исламова.

Ахиярова в оперном и юбилейный Шекспир в Качаловском

Татарский театр оперы и балета имени Мусы Джалиля и театр имени Василия Качалова в этом месяце новинок не представят, однако в драматическом театре будут идти спектакли со статусом премьеры. Трижды будет показан «Бал воров» по пьесе Жана Ануя в постановке Ильи Славутского — на большой сцене, премьера прошла в сентября. На малой же будет показана музыкально-поэтическая фантазия «Казанский трамвай» того же режиссера, впервые показанный в прошлом сезоне.

Стоит отметить, что 6 октября будет сыгран 50-ый юбилейный спектакль «Укрощение строптивой» по пьесе Уильяма Шекспира, Спектакль был поставлен в 2016 году режиссером из Санкт-Петербурга Игорем Коняевым.

6 октября будет сыгран 50-ый юбилейный спектакль «Укрощение строптивой» по пьесе Уильяма Шекспира. Фото: Максим Платонов

Театр оперы и балета побалует произведениями на музыку Резеды Ахияровой — зрители смогут послушать оперы «Любовь поэта» и «Сююмбике» и посмотреть балет «Золотая орда».

Набоков для взрослых, а лиса с виноградом для всех

Казанский Театр юного зрителя порадует обещанными премьерами. Первой будет показана работа режиссера Александра Туманова по одноименной пьесе Гильерме Фигейредо «Лиса и виноград». Спектакль пройдет 6 и 7 октября.

9 и 10 октября вниманию зрителей будет предложен хип-хоп music комикс в двух действиях «Nедоросль». Режиссер Петр Норец предложил свою трактовку знаменитой комедии Д. Фонвизина, при этом у спектакля есть возрастное ограничение — для зрителей от 12 лет. Остается только гадать — каким же нам сегодня предстанет Митрофанушка?

И еще одна, третья премьера, состоится 23 и 24 октября — спектакль «Приглашение на кАЗНь» по роману Владимира Набокова. Режиссер-постановщик — артист театра Ильнур Гарифуллин назвал свою работу «classic performance в двух действиях» и ограничит возраст зрителей нижним порогом в 16 лет.

Третья премьера состоится 23 и 24 октября — спектакль «Приглашение на кАЗНь» по роману Владимира Набокова. Фото: kazan-tuz.ru

Детство Мустая Карима глазами современников

10 октября Татарский ТЮЗ имени Габдуллы Кариева представит «Озын-озак балачак» («Долгое-долгое детство»). Это спектакль по автобиографической повести классика башкирской литературы Мустая Карима. В Казани его поставил специально приглашенный режиссер из Башкортостана Ильсур Казакбаев, который привез и свою команду: художника Альберта Нестерова, хореографа Ольгу Даукаеву и композитора Магулю Мезинову. Этот спектакль расскажет о судьбах людей, о довоенном детстве, о фронтовой юности, о послевоенной поре зрелости. Авторы использовали в работе нестандартные художественные решения, по-новому прочитав знаменитую повесть, за которую классик башкирской литературы получил в 1984 году Ленинскую премию.

Татарский ТЮЗ имени Габдуллы Кариева представит «Озын-озак балачак» («Долгое-долгое детство»). Фото: Максим Платонов

Альмандар «поселился» на кукольной сцене

Кукольный «Старик из деревни Альдермеш» перекочевал на кукольную сцену благодаря усилиям художественного руководителя театра кукол «Экият» Ильгиза Зайниева. Сегодня и завтра (2 и 3 октября) состоится премьера «грустной комедии» по пьесе Туфана Миннуллина, которую до этого дня многие годы можно было увидеть в Казани только на сцене Камаловского театра. Теперь роль главного героя «исполнит» Юрий Чуктиев — опытный кукловод, в голосе которого есть нотки знаменитого Шауката Биктемирова, исполнителя роли Альмандара на драматической сцене. По словам режиссера, в постановке задействована вся татарская часть труппы, а также и русскоязычные актеры. Специально к премьере музыку написал заслуженный деятель искусств России и Татарстана Алмаз Монасыпов. Спектакль для взрослых не исключает присутствия детей, он идет на татарском языке с синхронным переводом на русский.

Премьеры в театре запланированы и для малышей. В октябре это спектакли «Волк и семеро козлят» и «Приключения пингвиненка Пинка».