«Молодые демоны» снова щелкнули «Зенит» по носу

Казанский суперклуб второй раз в сезоне проиграл «Факелу»

Последний раз на своей площадке волейболисты из Казани проигрывали в Суперлиге больше трех лет назад – 22 ноября 2015 года. Тогда «Газпром-Югра» из Сургута показывала чудеса самоотверженности, а ее тренер был довольно красноречив в тайм-аутах. И вот, затяжную победную серию «Зенита» прервала другая северная команда, новоуренгойский «Факел». Это поражение вынудило Владимира Алекно сказать несвойственную ему фразу: «Они сильнее нас». О том, как и почему «Зенит-Казань» второй раз в сезоне проиграл команде из Нового Уренгоя — в репортаже «Реального времени».

Вербов все предсказал



С начала календарного года эта игра для казанского «Зенита» стала уже десятой. И всего третьей домашней. В январе у команды вообще был отрезок сразу из пяти выездных игр подряд.

– Могу сказать одно: мы все точно рады тому, что наконец-то будет домашняя игра. За последний месяц на выезде прошло гораздо большее количество матчей, нежели дома. Уже рады, что хотя бы оказались дома, — говорил перед матчем играющий тренер казанцев Алексей Вербов. — Хотя на следующей неделе предстоит вояж во Франкфурт. Но в любом случае, с «Факелом» у нас будет интересное сражение с молодыми «демонами», которые невероятно амбициозные, всегда хотят победить, что-то доказать. Уж точно не будет легкой прогулки. К тому же для них сейчас важна каждая победа, каждое очко в борьбе за второе место. Плотность в таблице очень высокая.

Все получилось, как и предупреждал Вербов. Даже несмотря на стартовые 2:0 по сетам и уверенность по счету, «Зениту» по игре было нелегко, а в третьей партии команда и вовсе заметно физически подсела и стала непохожей на себя.

— Нам было физически тяжело в этом матче, — говорил по окончании встречи главный тренер «Зенита» Владимир Алекно. — Видно было, что на сколько хватило, на столько и играли. Даже количество ошибок на подаче показывает, что это не психологически кто-то дал сбой, а просто физически не справились. Дали шанс молодежи «Факела» — они включились в игру, разыгрались и победили.

По словам лидера клуба, доигровщика сборной России Дмитрия Волкова (справа), подготовка к играм строится по системе Камилло Плачи



Абсолютно разные победы «Факела»

«Реальное время» ранее подробно рассказывало, как и почему казанцы уступили «Факелу» в первый раз, на клубном чемпионате мира в Польше. А потом «зенитовцы» взяли убедительный реванш в чемпионате России в гостевой игре в Новом Уренгое. Но вчера и действующие чемпионы, и «молодые демоны» из «Факела» провели крайне показательный для себя матч не только с точки зрения результата (снова 3:2 в пользу новоуренгойцев) и физической выхолощенности хозяев. Давайте разбираться почему.

В первую очередь нужно отметить, что у «Факела» по-прежнему отсутствует главный тренер Камилло Плачи, которого с переменным успехом замещают сразу два специалиста – Мартин Бланко Коста и Роман Яковлев. Но, по словам лидера клуба, доигровщика сборной России Дмитрия Волкова, это никак не влияет на подготовку к играм, так как она все равно строится по системе седовласого итальянца:

— Давно уже не видели вашего главного тренера, Камилло Плачи. После операции он приезжал в Казань на Кубок России, но потом снова пропал. Что с ним?

— Он уже почти полностью восстановился и должен присоединиться к нам после того, как мы вернемся из Казани. Даже если его нет с командой, мы все равно действуем по его системе, по его методике. Не отходим от нее ни на шаг.

— Ваша команда уже становится специалистом по казанскому «Зениту»…

— В начале встречи совсем ничего не получалось. Особенно не летела подача. Но потом, после второй партии, мы стали меньше ошибаться, лучше заработали два компонента — блок и защита. И этот момент, я считаю, был ключевым в игре.

Еще один момент, на который стоит обратить внимание, — это крайне нестабильная игра Эрвина Нгапета



— Владимир Алекно посетовал на усталость своих подопечных. Но у вас тоже интенсивный календарь.

— Мы не играем в еврокубках, в этой связи нам полегче. Возможно, да, усталость казанцев сказалась.

— В пятой партии немало очков вы взяли прямыми подачами в Алексея Вербова. Это была тактическая установка тренера?

— Нет. Просто мы все уже видим, что Леха постарел, уставший, не как в предыдущие годы. Шутка, конечно. Просто так получилось именно в пятом сете.

— 54 ошибки на подаче на обе команды – не многовато ли?

— Да, по отдельным элементам сегодня далеко не идеальный матч. Было много ошибок, потерь подач. Совсем не образцовая встреча в этом плане.

Еще один момент, на который стоит обратить внимание, — это крайне нестабильная игра Эрвина Нгапета. После игры он первым отправился в раздевалку с крайне недоумевающим лицом. В ноябрьской игре француз выглядел лучше, был свежее, но там все решила убедительная командная игра «Факела» в концовках. Сейчас стоило у «Зенита» выпасть ненадолго или Нгапету, или Михайлову — и наказание становилось неминуемым.

Леон усмехнулся в Италии, а Нгапет уступил место Сурмачевскому

В начале игры «Факел» не успевал на блоке, диагональный Артур Удрис был бледной тенью себя в матчах на клубном чемпионате мира. Победив 25:16 и потратив ровно 20 минут, «Зенит» провел одну из самых быстрых домашних первых партий этого сезона.

Во втором сете по-настоящему включился в матч Дмитрий Волков, блеснувший пару раз в атаке и на блоке. Но и слабые стороны доигровщика сборной России хорошо известны, и подопечные Алекно с успехом пользовались ими – выбить Волкова из приема оказалось не такой уж трудной задачей на старте игры. Но по ходу матча казанцы уже привычно чуть сбавили обороты. «Факел» во второй партии несколько раз убегал на два очка вперед, но в нужный момент «зенитовцы» переходили в режим физической мощи и с легкостью догоняли оппонента. Ключевым отрезком сета стали три брейковых очка на подаче Нгапета. Как итог, победа во второй партии с преимуществом в эти самые три очка – 25:22.

Отличительной чертой молодых новоуренгойских игроков является то, что в играх с любым соперником они не смотрят на табло и продолжают играть в свой волейбол вне зависимости от счета

На старте третьей партии «Факел» впервые во встрече сделал себе по-настоящему комфортный задел в счете и повел 7:2. Отличительной чертой молодых новоуренгойских игроков является то, что в играх с любым соперником они не смотрят на табло и продолжают играть в свой волейбол вне зависимости от счета. Владимир Алекно пошел на радикальные перемены и дал поиграть сыну Лорану и Никите Алексееву. «Факел» как раз в этот момент разыгрался и организовал отрыв в шесть очков – 14:8. На подаче Алексеева хозяева сократили его до трех очков. При счете 12:17 Бутько и Михайлов вернулись, быстро сократив отставание до всех тех же «минус три». Но такое преимущество отдать было уже практически нереально. При счете 20:24 Алексей Спиридонов подал в сетку и оформил победу «Факела» в третьей партии.

Четвертый сет, казалось, должен был стать игровой формальностью для «Зенита», который с первых розыгрышей создал себе комфортный задел в четыре очка. Но «Факел» не просто догнал соперника, но и вышел вперед – 11:10. Больше гости преимущество уже не упускали, лишь пару раз позволив казанцам сравнять счет. В конце партии лидеры «Зенита» не были похожи сами на себя – у Михайлова не ладилось ни на подаче, ни в атаке, а Нгапет и вовсе отправился в квадрат запасных, уступив место Сурмачевскому. Гости невозмутимо использовали свое небольшое игровое преимущество и растерянность соперника, — 25:21. До пятой партии в этом сезоне во дворце волейбола не доигрывал еще ни один соперник «Зенита» в Суперлиге.

Ну а тай-брейк продолжился в том же ключе – молодые звезды «Факела» по-настоящему «зажигали», а вот казанские лидеры продолжались ошибаться. Показательна ошибка Максима Михайлова на подаче – и ведь диагональный «Зенита» подавал даже не силовую. 8:5 – закономерное преимущество северян к смене сторон. Во второй половине пятого сета настоящим лидером казанцев проявил себя Александр Бутько, но исключительно его стараний оказалось мало. Совсем «пропали» Андерсон и Нгапет, что-то невообразимое творилось с Михайловым, не похож на себя был Алексей Вербов, который не успевал поднимать в защите то, что обычно легко мог бы поднять и в тренерском костюме. Но вовремя в игру все-таки включились именно лидеры чемпионов: первое важное брейковое очко удалось набрать благодаря Нгапету, а второе – благодаря Михайлову. При счете 13:13 на подачу вышел казанский француз и смачно подал в сетку. Где-то в Италии усмехнулся Вильфредо Леон, который в такие моменты выиграл для Казани далеко не один матч. Характерно, что в затяжной концовке решающее очко гости выиграли после элементарной ошибки «зенитовцев» — 16:14 в пользу «Факела» и 3:2 в матче. На трибунах казанского центра волейбола так тихо не было очень давно.

Он много ошибался, столько времени при таких показателях нельзя долго находиться на площадке

— По ходу матча вы отправили в запас и Нгапета. Это тоже усталость? – спросили у Алекно после игры.

— Да. Он много ошибался, столько времени при таких показателях нельзя долго находиться на площадке.

— «Зенит-Казань» очень редко проигрывает, но «Факелу» уступает уже второй раз в сезоне.

— Значит, они сильнее нас.

«Мы – способные ребята. Любим долго поиграть»

«Факел» отличает не только игровая стабильность и желание биться в каждом розыгрыше, но и командная атмосфера. Директор клуба Николай Капранов спокойно наблюдал за всем происходящим рядом с паркетом, а после финального свистка выплеснул все эмоции. А вот капитан новоуренгойцев, Игорь Колодинский, наоборот, был максимально эмоционален на площадке, но очень спокоен и рассудителен в общении со СМИ по окончании встречи:

— Сейчас вообще очень интересный чемпионат. Много сильных команд. Если честно, каждая игра дается очень трудно. Даже любая победа со счетом 3:0 или 3:1 отнимает много сил, хотя визуально могло показаться, что выиграли легко. А тут была пятисетовая встреча. Еще и против Казани. Наш директор перед игрой зашел в раздевалку и сказал: «Это та игра, на которую настраиваться не нужно». Все знают, что за клуб «Зенит-Казань». Поэтому дополнительно мотивировать нас не приходилось. Тренер тоже сделал акцент на том, что сегодняшний соперник из тех, кто заставляет тебя играть на максимуме. Сегодня мы постарались. Получилось, но только не в первых двух партиях. Думаю, болельщикам очень понравилась сегодняшняя игра. Не зря «Факел» приезжал сегодня в Казань.

— После счета 0:2 в какой момент впервые подумали, что можно выиграть всю встречу?

— Об этом мысли присутствуют до матча. Во время игры вообще об этом не думаешь. Ну и что, что 0:2 проигрывали. Мы – способные ребята. Любим долго поиграть. В этом году вообще пятисетовиков сыграли уже больше, чем трехочковых игр. Что нас не убивает, делает нас сильнее.

В первых двух партиях «Факел» был вяленьким, где-то они бдительность нашу усыпили, и мы в итоге проиграли. Сегодня и принимали плохо, и подавали

Ну а «старенькому» Алексею Вербову пришлось напомнить после игры его же слова о «молодых демонах»:

— Хорошая игра «Факела». Не хотелось бы сейчас поднимать цифры, искать какие-то оправдания. Но у нас 31 ошибка на подаче, — вздыхал Алексей Игоревич. — Скажу больше, они начались во второй половине встречи, поэтому их значимость удваивается. В первых двух партиях «Факел» был вяленьким, где-то они бдительность нашу усыпили, и мы в итоге проиграли. Сегодня и принимали плохо, и подавали. Мы не в оптимальном состоянии. То количество перелетов, которое у нас было за последний месяц, не может не сказываться. Они не проходят бесследно, и видно, что энергии нет. Той натуральной энергии, благодаря которой и достигаются победы. Сначала подсели физически, потом эмоционально. Вот и получилось, что проиграли. У «Факела» три молодых сумасшедше физически готовых крайних игрока, которые могут поймать тебя на ошибке в любой момент.

— Дмитрий Волков признал, что на тай-брейке на подаче целился именно в вас.

— Да, не лучший день, не лучшая моя игра. Я так же ощущаю себя, как и вся команда. Наверное, не так свеж и горяч, как хотелось бы. Но ничего страшного с турнирной точки зрения для нас не случилось. С игровой – будем разбираться. Нужно понять, как действовать в таких ситуациях, когда физически мы не в лучшей форме, а играть и выигрывать надо. Раньше, когда все считали эти победные восьмидесятиматчевые серии «Зенита», я уже говорил, что подобные поражения только на пользу. Осталось сделать правильные выводы.