Алекно вернулся, Питер снова всех скупил, а сибиряки нацелились на третье подряд золото

Превью самого непредсказуемого чемпионата России по волейболу

Фото: Максим Платонов

Сегодня стартует очередной волейбольный сезон в мужской Суперлиге. Предыдущий чемпионат получился довольно ярким и непредсказуемым, пусть и оборвался на самом интересном из-за пандемии. Два года подряд чемпионом страны становились клубы из Сибири: вслед за сенсационным триумфом кемеровского «Кузбасса» последовало золото новосибирского «Локомотива», выданное по итогам регулярного сезона. Такой расклад явно не устраивает представителей обоих «Зенитов», казанского и питерского, а также целый ряд амбициозных команд. О том, как мужской чемпионат России не стал слабее в «ковидное» межсезонье и обо всех интригах предстоящего сезона — в материале «Реального времени».

Казань: «Наша гегемония закончилась, но титулы нужно возвращать»

Перед стартом прошлого сезона мы рассуждали о перспективах глобальной перестройки в казанском клубе. К началу нынешнего чемпионата в команде ничего из того перестроечного уже не осталось: Алексей Вербов отправился в самостоятельное плавание и возглавил «Кузбасс», болгарин Цветан Соколов задержался в Казани всего на сезон и уехал в московское «Динамо», а Максим Михайлов освободил место в доигровке для поляка Бартоша Бедноржа и возвращается на любимую позицию диагонального. Поставить однозначную оценку казанскому эксперименту сложно: по итогам сезона «Зенит» получил серебряные медали, что, в общем-то, неплохо, однако окончательную оценку выбранному курсу должен был дать апрельский Финал шести в Новосибирске, который отменили из-за пандемии коронавируса.

В межсезонье «зенитовцы» точно не стали слабее: замена на легионерской позиции должна пойти в плюс. Пара доигровщиков Нгапет — Беднорж по праву претендует на звание потенциально самой сильной в Суперлиге. Поляк и француз уже сыграли пару матчей вместе на предварительном этапе Кубка России в Уфе, но по ту сторону сетки находились не топ-клубы. А в трех казанских встречах Бартош и вовсе не играл. Если все пойдет так, как задумывалось, в чемпионате легионеры будут прекрасно дополнять друг друга. Если поляку понадобится чуть больше времени на адаптацию, а Эрвин снова вдруг чего-нибудь учудит за пределами площадки, то обязательно свой шанс получит Федор Воронков, который в прошлом году почти не играл, хотя его потенциал также прекрасно известен — до переезда в Казань в скромной «Нове» он дорос до игрока уровня сборной России.

Еще два приобретения клуба — опытные центральные блокирующие Александр Волков и Артем Смоляр. Первый долгое время играл за «Зенит-Казань» в прошлом и был капитаном команды, а второй известен, в первую очередь, по выступлениям за «Белогорье», из которого попал в сборную. Учитывая, что в команде остались Вольвич и Кононов, за первый темп и блок можно быть спокойным. На остальных позициях никаких замен не произошло. Михайлов еще весной заявил, что возвращается в диагональ, однако в какой форме будет волейболист на старте сезона, непонятно. В кубковых матчах его не было в заявке, он даже не ездил с командой в Уфу. Все указывает на то, что именно Максим — один из тех двух игроков «Зенита», из-за которых был отменен летний предсезонный турнир в Казани. Эти двое сдали положительный тест на коронавирус. Во многом от того, насколько успешный сезон получится у Михайлова, будет зависеть и результат «Зенита».

Однако главным событием межсезонья в Казани стало возвращение к активной тренерской работе Владимира Алекно. Уровень его мотивации понятен — Владимир Романович уже столько всего выиграл в столице Татарстана, что второе место его не устроит ни при каких раскладах. Хотя перед стартом сезона тренер честно признался: «Наша гегемония закончилась, это данность».

Главным событием межсезонья в Казани стало возвращение к активной тренерской работе Владимира Алекно. Фото Максима Платонова

Перед стартом чемпионата казанский клуб получил наставления от своего президента и советника генерального директора ООО «Газпром трансгаз Казань» Рафката Кантюкова:



— Задача — вернуть утерянные титулы. Всегда нужно биться, упираться и стремиться идти на первом месте. Это показал прошлый сезон. Чемпионат закончили досрочно, остались на втором месте. Обидно. Я постоянно говорю Владимиру Романовичу, что нужно идти первыми в таблице турнирной всегда. Кто мог подумать, что так случится? А могли бы мы сейчас чемпионами ходить. Поэтому самоуспокоенность не нужна — нужно всегда стремиться к лидерству.

Понятно, что будет тяжело. Соперники сильные. Питер вот сильно усилился, но им еще нужно стать командой. Это не шахматы, где один с доской сидишь. Без везения тоже не обойтись.

— Расскажите, что с бюджетом и финансированием казанского клуба со стороны «Газпрома».

— По этому году все вопросы решены. Все, что прописано в контрактах, мы платим. Здесь никаких вопросов нет. Будем и дальше продолжать, мы запросили информацию на 2021 год. Думаю, удержим бюджет. Хотя время действительно тяжелое как для всего мира, так и для нашей страны. Мы со своей стороны создаем условия для команды, есть все для работы, медицина отлажена и на высоком уровне — теперь ждем только хороших результатов.



Рафкат Кантюков: «Все, что прописано в контрактах, мы платим. Здесь никаких вопросов нет». Фото Максима Платонова

Питер: снова мощное усиление

«Зенит» из Санкт-Петербурга образовался только в 2017 году и сразу выбрал себе нескромный слоган «Рожденные чемпионами». Чемпионами питерцы еще не становились ни в чемпионате, ни в кубке, пусть и играли в нескольких финалах. В прошлом году по составу они объективно выглядели главными фаворитами сезона, однако в регулярном чемпионате довольствовались лишь пятым местом. В это межсезонье «Зенит» продолжил свою политику скупки сильнейших волейболистов, пусть даже и на действующих контрактах.

Когда-то президент футбольного мадридского «Реала» громогласно объявил о трансферном принципе команды под названием «Зиданы и Павоны»: в ростер команды покупались мировые звезды, рядом с которыми тренировались и иногда играли местные воспитанники. Волейбольному питерскому «Зениту» до «павонов» очень далеко — своих игроков клуб еще не воспитал, а вот «зиданов» в это межсезонье прибавилось чуть ли не на целый стартовый состав: Егор Клюка, Виктор Полетаев, Дмитрий Пашицкий, Антуан Бризар…

«Зенит» из Санкт-Петербурга образовался только в 2017 году и сразу выбрал себе нескромный слоган «Рожденные чемпионами». Фото: vczenit-spb.ru

Все эти игроки в своих прошлых клубах были на ведущих ролях. За трансфер Клюки, у которого был еще контрактный год в «Факеле», питерцам пришлось выплатить рекордную для российского волейбола сумму порядка 200 миллионов рублей. Самым обидным вышел трансфер топового блокирущего Пашицкого, который вроде как собирался оставаться в «Кузбассе», однако в последний момент принял заманчивое приглашение из Питера. Меньше всего вопросов к переходу Виктора Полетаева, который является уроженцем Санкт-Петербурга, но никогда здесь не выступал, отметившись блестящей игрой за «Зенит-Казань» и все тот же «Кузбасс».

«Зенит» из Питера — однозначный фаворит летней трансферной кампании, однако получится ли у финского тренера Туомаса Саммельвуо со второго захода создать настоящую команду из по-настоящему звездных игроков? Мужская Суперлига стала настолько непредсказуемой, что даже если питерцы по итогам сезона вдруг не попадут в медали, этому не стоит удивляться.

Тяжелее всего команде Туомаса будет на старте сезона. Две недели назад «Зенит» накрыла эпидемия коронавируса, и пока даже непонятно, сколько тренировок в оптимальном составе провели питерцы. Под угрозой срыва был даже их сегодняшний домашний матч первого тура против «Кузбасса», однако на неделе в клубе заявили, что все последние тесты дали отрицательный результат, а значит, никаких оснований для переноса игры нет.

Тяжелее всего команде Туомаса будет на старте сезона. Две недели назад «Зенит» накрыла эпидемия коронавируса, и пока даже непонятно, сколько тренировок в оптимальном составе провели питерцы. Фото vczenit-spb.ru

— Будет сложный турнир. Коронавирус нарушил много планов. Некоторые команды начали подготовку раньше, чем другие. Наш первый соперник «Кузбасс» находится в очень хорошей форме. Они отлично сыграли в Кубке России. А у нас были проблемы с коронавирусом, и, может быть, нам потребуется чуть больше времени для входа в сезон. Но мы не жалуемся. Большие перемены в составе — это всегда интересно. У меня есть новые идеи. Думаю, наше нападение стало вариативнее. Не люблю громких слов о результатах. Мы все хотим выступать на самом высоком уровне. А я считаю, что российская Суперлига сейчас — самый сильный чемпионат в мире. Коронавирус отчасти даже помог в этом плане, так как итальянские клубы, которые тоже очень сильны, потеряли ряд игроков из-за этих проблем. Мы очень долго ждали начала чемпионата. Думаю, будет интересный сезон, — сказал на презентации команды Саммельвуо.



Сибирь: Вербов стал самостоятельным, «Локо» грезит собственными воспитанниками

На первый взгляд, кемеровский «Кузбасс» в это межсезонье понес невосполнимые потери: ушли в Питер блокирующий Пашицкий и диагональный Полетаев, а в московское «Динамо» отправились доигровщик Подлесных и либеро Керминен. Но за счет денежных компенсаций за ушедших игроков и последствий коронавирусного кризиса в Италии сибирскому клубу все-таки удалось скомплектовать команду, которая будет способна побиться за утерянное в этом году чемпионство. В Кемерово из «Модены» приехал сам «Царь» — итальянский диагональный с русскими корнями Иван Зайцев, у которого в мировом волейболе именно такое прозвище. В доигровку был приобретен опытнейший Александр Маркин, проведший неплохой сезон в нижегородском АСК, а линию блокирующих усилил Петар Крсманович, известный своей игрой за сборную Сербии и сургутскую «Газпром-Югру». На позицию либеро приглашен шустрый Владимир Шишкин, а также возвращен из небытия Алексей Обмочаев — олимпийский чемпион Лондона-2012.

После переезда Саммельвуо в Питер в прошлое межсезонье «Кузбасс» пригласил похожего по менталитету тренера — румына Георге Крецу. Он провел неплохой сезон, выведя команду в полуфинал Лиги чемпионов и получив по итогам досрочно завершившегося чемпионата России бронзовые медали. Однако в межсезонье с Крецу было решено попрощаться, так как руководство клуба в лице Сергея Ломако решило создавать в Сибири новый амбициозный проект с российскими тренерами. Алексей Вербов принял окончательное решение отправиться в свободное плавание и тренировать самостоятельно, а не под постоянной опекой Алекно в Казани. Также на тренерском трансферном рынке оказался свободен Константин Сиденко, которого уволили из «Урала». Ранее он работал в связке с Вербовым в сборной России на Универсиаде. Теперь тренерам есть что доказывать в Сибири. Как показали первые официальные матчи сезона в Кубке России, Вербов и компания настроены серьезно — кемеровчане не потерпели ни одного поражения в восьми матчах.

Алексей Вербов принял окончательное решение отправиться в свободное плавание и тренировать самостоятельно, а не под постоянной опекой Владимира Алекно в Казани. Фото: vk.com/volleyzenit

Большие амбиции и в новосибирском «Локомотиве». Уже пятый сезон команду возглавляет болгарин Пламен Константинов, которому в прошлом году удалось добраться до золотых медалей. Правда, сибиряки получили их только из-за того, что выиграли регулярный чемпионат — Финал шести так и не состоялся. После чемпионского сезона «Локо» довольно пассивно провел трансферную кампанию, а на позиции основного связующего и вовсе сделал ставку на собственного воспитанника в лице 21-летнего Константина Абаева. В диагонали Бакуна сменил серб Любурич, который с переменным успехом поиграл в России за питерский «Зенит» и «Белогорье». Вот, в принципе, и все ключевые изменения в стане «Локо». Состав, на первый взгляд, отнюдь не чемпионский, однако и перед стартом прошлого сезона мало кто мог сделать ставку на то, что именно новосибирцы ровнее всех пройдут регулярку и в итоге станут чемпионами. Сейчас руководство клуба осознанно заявляет, что не гонится за топовыми трансферами, а хочет сделать ставку на своих воспитанников в ближайшие сезоны. Пока что их в основном составе не так много, но потенциал школы «Локомотива» мощнейший — за последние сезоны сразу несколько ее воспитанников закрепились в других командах Суперлиги.

Ну а главное событие этого межсезонья в волейбольном Новосибирске — ввод в эксплуатацию новенькой арены в центре города. И внешне, и внутри она почти идентична казанскому Центру волейбола, так как строилась по его проекту. Помимо «Локомотива» на новых стадионах начнут чемпионат московское «Динамо» и сосновоборский «Динамо-ЛО». Примерно через полгода планируют завершить строительство арены и в Белгороде.

Главное событие этого межсезонья в волейбольном Новосибирске — ввод в эксплуатацию новенькой арены в центре города. Фото: Александр Ощепков / ngs.ru

Все остальные: амбиции «Динамо» и «Факела», жизнь по средствам Белгорода и непонятный статус «Урала»

Из остальных клубов стоит отметить медальные амбиции московского «Динамо» и новоуренгойского «Факела». Столичная команда в межсезонье стала единственной в Суперлиге, кто для активной предсезонной подготовки выбрал не Россию — динамовцы провели сбор в Турции. Летние трансферы сделали москвичей сильнее — это показали уже первые кубковые матчи в сентябре. Диагональный Цветан Соколов подписал двухлетний контракт после одного года в Казани, из «Зенита» перешел и блокирущий Вадим Лихошерстов, доигровщик Ярослав Подлесных перебрался в столицу из «Кузбасса», а все остальные ключевые игроки продлили свои контракты. Команда Константина Брянского с таким составом просто обязана побороться за медали, однако в последние годы «Динамо» удручающе выглядит именно в решающих встречах.

«Факел» из Нового Уренгоя по-прежнему намерен только прогрессировать, даже несмотря на распад связки доигровщиков Волков — Клюка. Дмитрий остался, а вот переехавшего в Питер Егора теперь заменит Денис Богдан, который стал одним из главных открытий прошлого сезона Суперлиги. Уже который год в клубе идет активная ротация на позиции диагонального — в предстоящем сезоне на этом месте попробует закрепиться Максим Жигалов. Конкуренцию ему составит Дмитрий Яковлев — сын известного в прошлом волейболиста Романа Яковлева, который уже давно входит в тренерский штаб команды. Вероятнее всего, именно он станет сменщиком итальянца Камилло Плачи, который уже заявил, что предстоящий сезон станет для него последним в «Факеле».

Сохранил свой стартовый состав красноярский «Енисей». Команда под руководством Александра Климкина в прошлом году потрепала нервы многим лидерам Суперлиги, однако теряла очки в матчах с соперниками сопоставимого уровня или даже ниже. Стать еще одним чемпионом из Сибири у клуба из Красноярска в ближайшие годы вряд ли получится, однако замахнуться на Финал шести команде вполне по силам.

Команда под руководством Александра Климкина в прошлом году потрепала нервы многим лидерам Суперлиги. Фото gornovosti.ru

Бессменный президент легендарного «Белогорья» Геннадий Шипулин на днях выступил с обращением к болельщикам, в котором подчеркнул, что белгородцы ныне вынуждены жить по средствам, так как в это непростое время финансирование клуба было сокращенно. Об этом же Геннадий Яковлевич говорил и год, и два назад. Нынешнее «Белогорье» действительно сложно отнести к топам, однако состав команды не так уж и плох. Летом команду усилил итальянец Габриэле Нелли, также стоит отметить трансферы опытных Игоря Колодинского и Алексея Самойленко. В кубковых матчах белгородцы играли жутко нестабильно — сначала обыграли «Факел», а затем получили разгром от «Динамо». В чемпионате эта ситуация вряд ли изменится — в команде достаточно еще не окрепшей молодежи, которая наверняка получит много игрового времени.

Самый непонятный статус пока у уфимского «Урала». В команде есть финансовые проблемы, руководство клуба пообещало еще до конца лета закрыть прошлогодние долги, однако до сих пор так и не сделало этого. На кубковой стадии «уральцы» заняли первое место в группе, обыграв в Казани «Зенит» (3:1). В межсезонье команду усилил топовый диагональный из Польши Мачей Музай, а также добротный канадский доигровщик Джон Гордон Перрин. Основным связующим стал Роман Порошин, который пока не сделал из уфимцев команду, зависящую только от Музая, а равномерно распределял атаки. При этом во всех своих прошлых клубах Мачей привык, что ему пасуют много, а когда получал меньше передач, то заметно сдавал. Если «Урал» решит все свои финансовые проблемы и не накопит новых долгов, то подопечные Игоря Шулепова обязательно поборются за Финал шести.

Из остальных команд можно отметить хорошую селекцию «Динамо-ЛО», довольно интересную игру у совсем не звездного нижегородского «АСК» и заметное ослабление сургутской «Газпром-Югры». Однако команда Рафаэля Хабибуллина умеет преподносить сюрпризы в любом составе, это должны помнить все. В Суперлигу вернулся «Нефтяник» из Оренбурга, который собрал не такой уж и плохой состав. Однако именно клуб из Оренбуржья, наравне с «Самотлором» из Нижневартовска, видятся главными аутсайдерами сезона. Но этот статус никак не скажется на этих командах, так как в ближайшие два сезона из Суперлиги по регламенту не вылетит ни один клуб.