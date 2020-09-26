Алекно считает Волкова лучшим волейболистом России

Главный тренер «Зенит-Казань» Владимир Алекно поделился мнением о лучшем волейболисте России на данный момент. Рулевой казанцев выделил доигровщика новоуренгойского «Факела» Дмитрия Волкова.

«Я никогда не скрывал, что мне нравится Дмитрий Волков, которого я в свое время повез на Олимпиаду. Это игрок с характером, со стержнем. Даже то, что он сейчас в «Факеле», показательно. Знаю, что он дал слово руководству клуба и его держит. Это вызывает уважение», — сказал Алекно.

Фото: vk.com/fakelteam

Год назад в «Реальном времени» выходило развернутое интервью с Дмитрием Волковым, где он рассказал об основных этапах своей карьеры.

Напомним, ранее тренер казанского клуба заявил, что гегемония его команды в России закончилась.

Сегодня казанский клуб сыграет в первом туре Суперлиги страны дома против «Факела» из Нового Уренгоя. Подробнее о самых значимых событиях в предстоящем чемпионате России по волейболу среди мужчин можно почитать в материале «Реального времени».