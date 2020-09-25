Через 50 лет в Казань вернулась «Выставка шести молодых художников»

В экспозиции собраны работы шести выдающихся авторов, созданные за полвека творчества

Фото: Максим Платонов

24 сентября в галерее «Окно» Казанской ратуши открылась выставка, объединившая полвека, — «Выставка молодых художников. Взгляд через 50 лет. 1970—2020». Уникальный проект объединил в двух залах творчество выпускников Казанского художественного училища, которые в 70-м году организовали свою первую экспозицию в стенах Казанской консерватории, а в последующие годы сыграли видную роль в изобразительном искусстве Татарстана. Это Надир Альмеев, Игорь Башмаков, Евгений Голубцов, Георгий Иванов, Владимир Нестеренко, Рустем Фаттахов. Кто-то из них сам представил свои последние работы на выставке, чьи-то произведения бережно сохранили и любезно предоставили друзья и коллеги. Добрая память, преемственность поколений и целая эпоха вечно молодых сердцем художников — в новой выставке «Окна».

«Жиганов дал зал, Урманче подставил плечо»

Все началось в 1970 году в фойе Большого концертного зала Казанской государственной консерватории. Ректором тогда был знаменитый композитор Назиб Жиганов. Он вместе с Баки Урманче и вторым секретарем обкома комсомола Ильгизом Хайруллиным поддержал молодежь с их новаторскими предложениями.

— Переоценить значение двух фигур, давших жизнь выставке, для нашей культуры просто невозможно. Один, Назиб Жиганов, предоставил свои залы, нарушив все запреты, а другой, Баки Урманче, в трудную минуту подставил художникам свое плечо. И что важно — оба эти творца тоже были друзьями. Они не могли поступить иначе — их так учили, — рассказал на открытии выставки внук Назиба Жиганова Алексей Егоров.

«Переоценить значение двух фигур, давших жизнь выставке, для нашей культуры просто невозможно. Один, Назиб Жиганов, предоставил свои залы, нарушив все запреты, а другой, Баки Урманче, в трудную минуту подставил художникам свое плечо», — рассказал внук Назиба Жиганова Алексей Егоров

«Осенний пейзаж» через всю жизнь

Именно эти шестеро молодых людей показали Казани, что в изобразительном искусстве наступают новые времена, пора отказываться от шаблонов 60-х и переходить к лирике более камерного и интеллектуального периода нового десятилетия.

— Я очень хорошо помню свои впечатления от той выставки, они очень светлые. Это была весенняя, элегантная экспозиция, прелестно выстроенная на втором этаже БКЗ. И одна картина мне понравилась особенно. Конечно, за годы я ее забыла. Но, выйдя замуж, я вновь увидела ее в коллекции моего мужа — это «Осенний пейзаж» кисти Георгия Иванова. Этот пейзаж вместе с еще одной картиной из моей коллекции предоставила для выставки, — поделилась воспоминаниями искусствовед Вилора Чернышова, вдова художника Николая Белова.

Из худучилища выгнали, в большое искусство приняли

Инициатором выставки выступил в те годы исключенный из училища за новаторское оформление парка Черное озеро Надир Альмеев — его, Владимира Нестеренко и Олега Бойко выгнали из альма-матер за усмотренные кем-то «ростки чуждого западного абстракционизма». Альмеев и «подбил» пятерых своих товарищей рассказать о своем мнении и месте в новом искусстве — художники сами сделали логотип «Выставки шестерых», напечатали афишу и билеты. К слову, у Альмеева с тех пор сохранились все 12 выставленных тогда гравюр. Их он и представил в первом зале экспозиции.

У Альмеева с тех пор сохранились все 12 выставленных тогда гравюр. Их он и представил в первом зале экспозиции

— Сейчас, смотря на эту выставку, я понимаю, что тогда, 50 лет назад, это были титаны. Они и сейчас титаны, которые создавали художественную жизнь нашего города и республики, — отметил председатель Союза дизайнеров Татарстана Дмитрий Кошкин. Он вместе со студентами худучилища для новой выставки «Шести» разработал фирменный логотип.

За полвека сохранилось немного

Создатели проекта говорят, что большинство живописных работ «Выставки шести», к сожалению, не сохранились. Поиски в мастерских художников, у наследников тех, кто уже ушел из жизни, в частных коллекциях позволили выявить несколько произведений, экспонировавшихся в 1970 году, и подобрать аналогичные им, чтобы воссоздать атмосферу выставки.

— Эти работы свидетельствуют об активном освоении молодыми живописцами наследия русского и европейского авангарда, в эпоху оттепели вернувшегося к советскому зрителю, и в то же время о его глубокой переработке в стремлении обрести собственный художественный язык. Так, в картине Владимира Нестеренко «Танец», балансирующей на грани абстракции, сплелись красные вихри русских празднеств Филиппа Малявина, иконописные лики, футуристическая динамика неудержимого движения. Свой «Городской вид» Евгений Голубцов словно расчленяет на геометрические составляющие и мозаичные фрагменты, вычисляя в конкретном архитектурном пейзаже универсальную формулу города. В печали умирания природы в «Осени» Георгия Иванова — примитивистская эстетика, вдохновлявшая не одно поколение авангардистов, соединяется с метафизическим восприятием жизни. В казанских пейзажах Рустема Фаттахова и Игоря Башмакова фиксируется тема, которая для обоих станет определяющей в творчестве: Фаттахов превратится в одного из самых преданных теме старой Казани живописцев, Башмаков будет так или иначе экстраполировать ее в свои монументально-декоративные композиции из металла и в последний период творчества полностью погрузится в нее, вернувшись к живописи, — поделилась куратор выставки, заслуженный деятель искусств Татарстана, кандидат искусствоведения Ольга Улемнова.

Создатели проекта говорят, что большинство живописных работ «Выставки шести», к сожалению, не сохранились

Она отметила, что все представленные на выставке авторы стали известны не только в республике. Они приобрели всероссийскую и международную славу.

Как сложились судьбы друзей-художников

«Выставка 6» сыграла заметную роль в судьбах всех ее участников, став в определенном смысле отправной точкой их самостоятельной творческой деятельности.

— В следующие десятилетия каждый из участников «Выставки 6» внесет большой вклад в развитие выбранной сферы искусства. Надир Альмеев прославится в книжной и станковой графике, светомузыке и кинематографии, работая в казанских издательствах, сотрудничая с СКБ «Прометей» и Казанской студией кинохроники. Игорь Башмаков увлечется монументально-декоративной скульптурой из металла, создав целый ряд композиций, ставших признанными символами нашего города — его часы, фонтаны и карета на улице Баумана известны каждому жителю и гостю города. Евгений Голубцов и Владимир Нестеренко станут асами художественного проектирования интерьеров общественных зданий, оформляя самые модные в 1970—80-е годы кафе, рестораны и другие объекты. В 1990-е годы Евгений Голубцов станет лидером целого направления в живописи Татарстана, увлекая за собой новое молодое поколение художников, а Рустем Фаттахов будет работать на Казанской телестудии. Георгий Иванов станет ведущим художником-проектировщиком Прикамского региона, участвуя в создании городской среды Набережных Челнов и дизайнерских разработках КАМАЗа, — рассказала куратор выставки, аспирант ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ, научный сотрудник ГМИИ РТ Разиля Ильясова.

«Выставка 6» сыграла заметную роль в судьбах всех ее участников, став в определенном смысле отправной точкой их самостоятельной творческой деятельности

Полвека уместилось в одном «Окне»

Вторая часть выставки посвящена живописным, графическим и скульптурным произведениям художников, созданным до 2000-х годов. Здесь же представлены фотографии и архивные документы, отражающие художественную среду Казани 70—80-х годов ХХ века, которые оказали заметное влияние на жизнь и творчество «виновников» экспозиции.

— Современная «Выставка шести молодых художников» — это наш очень серьезный труд. Сейчас вы видите результат нашей полугодовой кропотливой работы, которая потребовала от нас максимальной сосредоточенности, внимания и тщательного исследовательского таланта. Надеюсь, то, что получилось, и то, что вы увидите здесь, заставит вас задуматься и подарит минуты истинного наслаждения творчеством и великими талантами, — пригласила к открытию экспозиции соучредитель галереи «Окно» Диляра Байчурина.

Выставка продлится до 10 ноября.

1 / 39 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов