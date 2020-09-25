Стрельцов — Петров. Претензий нет. Почти

Новый фильм уделывает сериал двухлетней давности по всем статьям

В текущем году истории знаменитого советского футболиста посвятили уже два кинопроизведения: документальную ленту «Эдуард Стрельцов. Расплата», вышедшую на Первом канале в конце августа, и игровую картину «Стрельцов». Причем, опровергая библейскую поговорку «и последние станут первыми», коронавирус поменял их местами и закончил диптих о жизни футболиста-зека вчерашней премьерой с Александром Петровым в главной роли. О ней, а также о третьем резонансном киноопыте — сериале «В созвездии Стрельца» 2018 года, также вышедшем на Первом в августе этого года, — материал журналиста «Реального времени» Джаудата Абдуллина.

За что приплели Микояна?



Фильмы о спортсменах, практически дублирующие друг друга, снимают не в первый раз. В этом плане можно проводить параллели с появившимися практически одновременно сериалом «Валерий Харламов. Дополнительное время» и нашумевшей картиной «Легенда номер 17». Причем тогда сериал был максимально приближен к исторической правде, а «Легенда номер 17» выглядела как патриотическая развесистая клюква. Но сейчас…

Создатели сериала «В созвездии Стрельца», пролежавшего на полке 2 года, подстраховались титрами, объясняющими, что это «художественное произведение, где хронология футбольных матчей и отдельных событий не всегда соответствует исторической действительности». И понеслись лажать, придумывая и умножая драматургию повествования.

Кадр из сериала «В созвездии Стрельца». Источник 1rre.ru

Можно смириться с тем, что для драматургии необходимо было соединить реальный эпизод отставания футболистов от поезда с решающей игрой против команды ГДР за выход в финальную часть Олимпиады 1956 года. На самом деле история выглядела так. Это был решающий матч за выход на ЧМ-1958 в противостоянии сборных СССР и Польши. Наши выиграли дома — 3:0, поляки победили в Хожуве — 2:1, а так как по тогдашним правилам не предусматривались ни дополнительное время, ни определение победителя по разнице мячей, провели третий матч на нейтральном поле в Лейпциге. Наши выиграли, Стрельцов открыл счет, но от его опоздания на поезд «осадочек остался», а создателям сериала эпизод запомнился, да и драматургия требовала повысить «градус». Вот эпизод с опозданием и раздули практически до трагедии.

Сам матч с немцами состоялся на Олимпиаде в Мельбурне. При этом против нас выступала не ГДР, а сборная ОГК — объединенная германская команда (в 50-е годы немцы именно под таким соусом стартовали на Олимпиадах). Рискуя совсем запутать современных читателей, уточним, что это были западные немцы, то есть представители ФРГ, во главе с главным тренером Зеппом Хербергером, бывшим нацистом, ставшим чемпионом мира в 1954 году. Была тяжелая игра, Стрельцов забил победный гол, но он был вторым, поскольку немцы затем успели сократить счет. Но, в принципе, к этой эквилибристике с фактами можно отнестись с пониманием.

Однако звонок из Москвы перед олимпийским финалом от имени Анастаса Микояна, указывающего Гавриилу Качалину на перемены в составе, конечно, выглядит не литературным вымыслом, а откровенной ложью. Если бы сила телефонного права Микояна была так велика, то он применил бы ее в отношении, например, другого армянина, журналиста Семена Нариньяни (Нариньянца), который своим фельетоном «Звездная болезнь» в газете «Правда» практически подготовил будущий приговор футболисту.

К самому Микояну много вопросов с исторической точки зрения. Самая неоднозначная фигура в Политбюро, умудрившаяся прожить жизнь от Ильича (Ленина) до Ильича (Брежнева), но… Ни о каких звонках Микояну Качалину ничего не было известно, более того, их не могло быть по определению. Сборная СССР, в которой до финала играли динамовец Рыжкин, торпедовцы Иванов и Стрельцов, в итоге вышла на финал составом из восьми (!) спартаковцев, двух динамовцев Яшина и Кузнецова и армейца Башашкина. В сериале вместо последнего почему-то звучит фамилия торпедовца Иванова, а ведь Башашкин в какой-то степени легендарная фигура, герой народной присказки «Башашкиным будешь?» — алкаши поменяли известное «третьим» на фамилию защитника, постоянно игравшего именно под третьим номером. Вот для чего сценаристы и режиссер допустили эту замену, единственную в составе олимпийского финала? Это допустимо, потому что фильм не документальный? Согласен, но с какой целью была сделана замена? После нее кино заиграло новыми красками? Это добавило интриги в сюжет?

Почему люди, связанные с киноиндустрией, позволяют себе лопухнуться и не находят сил это признать, прячась за формулировкой, что это фильм художественный, а не документальный? Честное слово, хочется, чтобы на пути таких персонажей оказался бы бухгалтер-художник в душе, нарисовавший в платежной ведомости сумму зарплаты на один ноль меньше и объясняющий это тем, что «я так вижу!».

Кадр из сериала «В созвездии Стрельца». Источник otvetkino.ru

Зачем Фурцеву путают с Брежневой?

Авторы фильма этим мифическим звонком нашли возможность лишний раз харкнуть в наше прошлое? Зачем, ведь при желании можно было столько всякого нелепого в советском строе накопать. Можно было вспомнить историю Саркиса Овивяна, того самого, который родился в Турции, а затем приехал в СССР. Он был призван в армию и должен был перейти в ЦСКА. Но армяне нашли подход к Санатруку Караханову, одному из самых богатых армян того времени, человеку с большими связями, имевшему непосредственный доступ ко многим важным персонам. Когда просители обратились к Караханову за помощью, он помрачнел, сказав, что на футболе он однажды крупно погорел…

Для понимания, именно на его даче происходила пьянка Огонькова, Стрельцова, Татушина и его сына Эдуарда Караханова с девушками, из-за чего все и случилось. Уже после того как Стрельцов вышел из тюрьмы, на Караханова завели уголовное дело, найдя на той самой даче майонезные баночки с золотыми ювелирными изделиями и бриллиантами и даже большущий старинный золотой сервиз. Караханов повесился в тюрьме, его сыну на офицерском собрании воинской части дали четко понять «об офицерской чести», и он уволился в запас в звании капитана, чтобы избежать публичного позора. Что касается футболиста Овивяна, то его в итоге «отмазывали» от армии Микоян и другой армянин, маршал СССР Иван Баграмян, разрешив ему «служить» на родине, в это же время играя за ереванский «Спартак» (ныне «Арарат»). «Во сюжет!», как сказал бы персонаж Владимира Басова из фильма «Москва слезам не верит». Налицо коррупционный мотив, связей с криминальным миром, которые, увы, вскрылись только после отставки кукурузного босса Хрущева.

Наконец, внедрение в канву фильма дочери тогдашнего министра культуры Екатерины Фурцевой. Ну совесть-то надо иметь! Сколько можно эксплуатировать этот бред, что Фурцева-младшая запала на женатого футболиста, а Фурцева-старшая влияла на его судьбу. Обратимся к мнению знаменитого фотографа Дмитрия Донского, современника Стрельцова, бывшего одногруппником дочери Фурцевой: «А это — самая большая в моей жизни любовь. Света, дочка Фурцевой. Теперь на Новодевичьем лежит. Замуж за Стрельцова? Да ну, бред. Они знать не знали Стрельцова — ни дочка, ни мать!».

Кадр из сериала «В созвездии Стрельца». Источник otvetkino.ru

Светлане Фурцевой на момент олимпийского триумфа Стрельцова было 14 лет, а на момент заведения уголовного дела едва исполнилось 16. Допускаем, что девушка-мажор и в эти годы могла бы вертеть взрослыми родителями как ей заблагорассудится, и даже назовем имя такой беспутной особы — Галина Брежнева. Но что касается Светланы, то она…

«Не от мира сего девочка! Светка принесла парижское издание Солженицына в МГИМО, где училась. Кто-то «стукнул» — тут же выгнали, пришлось переводиться на журфак. Екатерина Алексеевна выдала Светку замуж за сына Фрола Козлова (секретарь ЦК КПСС), любимца Хрущева. Пьянь коричневая этот Фрол Романович, а сын зашибал еще сильнее. Светка забеременела и сбежала от него. Жить было невыносимо», — снова цитата из интервью Донского.

А факты говорят о том, что у Светланы Фурцевой была вполне обычная номенклатурная жизнь, без всяких скандалов. Через год после посадки Стрельцова она вышла замуж за Олега Козлова, на свадьбе гуляло все руководство страны, включая Хрущева и Микояна, а на тамаде сэкономили, поскольку эти обязанности выполнял Леонид Брежнев. Свадьба была абсолютно номенклатурная, но Светлана согласилась на нее, чтобы избежать чрезмерной опеки близких и прислуги из 9-го управления КГБ. Бабушки Матрены, деревенской женщины, которая терпеть не могла внучкиных подруг в брюках, отчитывая их, не стесняясь в выражениях. А когда подросшая Света стала гулять допоздна летом на даче, Матрена однажды подкараулила ее и отхлестала бельевой веревкой по пятой точке. Мама запрещала Светлане носить стремительно вошедшие в моду солнечные очки, замечая, что это дурной тон и признак буржуазности. «Не двигай стулом, — делала Фурцева замечание дочери, — внизу люди живут». Согласитесь, как-то не создают эти воспоминания образ сумасбродной Светланы Фурцевой.

И если бы только это. «В созвездии Стрельца» вообще надо смотреть с двумя вилками в руках, поскольку уши так и зарастают лапшой, которую скармливают зрителям сценарист Илья Цофин и режиссер Роман Гапанюк. Но сегодня у нас все-таки другой инфоповод.

Кадр из сериала «В созвездии Стрельца». Источник otvetkino.ru

«Переосмысление», которое не раздражает

Восьмичасовой бред сериала заставляет материться по его окончании. Полуторачасовой фильм Ильи Учителя с Александром Петровым в главной роли, который изначально настраивал на такие же эмоции, оставил совсем другое впечатление. Лист блокнота, приготовленный для критики, остался почти чист.

Художественное «переосмысление» этапов жизни Стрельцова в целом не раздражает. Ну да, на поезд в Лейпциг Стрельцов-Петров опоздал, проспав, хотя в реальности он просто пробухал и предстал пред очи тренеров «в состоянии нестояния». Да, Огонькова и Татушина в сценарий вообще не вносили, как и Караханова-младшего, полностью изменив злосчастную сцену с изнасилованием на даче. Да, протащили на весь фильм сюжетную линию с первой супругой Аллой Деменко, прибавив в конце еще и дочь, хотя в послетюремной жизни Эдуарда Стрельцова оба этих персонажа не играли никакой роли. Их просто «не было». Да, из зоны его встречал Виктор Маслов по прозвищу Дед, тренер «Торпедо», и актер Виталий Хаев в его роли — это как попадание в девятку ударом через себя, просто великолепно. Такое вживание в роль за последнее время было только у Максима Лагашкина, сыгравшего-«прожившего» в роли Виталия Мутко в сатирическом сериале «Большая игра». Именно поэтому Стрельцова из зоны встречал Маслов (в сериале — Валентин Иванов), хотя на самом деле эта участь выпала Виктору Шустикову. Да, телогрейку Стрельцов выкинул, а потом зачем-то достал и сохранил до конца жизни. Да, Юрий Золотов был партнером Стрельцова во время его дебюта в «Торпедо» и тренером по возвращении с зоны. В «Динамо» он не переходил, но, вероятно, это была та самая часть художественного вымысла, который оправдан. А момент, когда юные футболисты при встрече со Стрельцовым называют свои имена и каждый третий из них Эдик, это просто… до слез!

Кадр из фильма «Стрельцов». Источник kinopoisk.ru

Кстати, наконец-то кинопроизводитель («Три Тэ») заморочился с гримерами, чего ранее практически никогда не делал в экранизациях известных спортивных историй. В том числе и благодаря гримерам очень неплох был Алексей Колган в роли Леонида Брежнева. Зная этого артиста по другим работам, тоже в основном сериальным, я изначально отнесся к Колгану-Брежневу с предубеждением, но актер их развеял. Роль небольшая, но запоминающаяся. Спасибо сценаристам за то, что внесли в фильм сцену с Николаем Тищенко в олимпийском финале. В сериал-то ее никак нельзя было внести. Хотя лучше и правильнее показать советского футболиста, реально сломавшего ключицу, но не ушедшего с поля футбольной битвы, и именно этим, кстати, объяснить тогдашнюю народную любовь к футболистам, в отличие от нынешнего отношения. Хотя сцена с Тищенко всяко лучше, чем сериальная попытка втискивать в историю Стрельцова мать и дочь Фурцевых. За полное отсутствие последних в фильме — отдельная благодарность авторам «Стрельцова».

И фильм, конечно же, надо смотреть, поскольку Петров — хорош. Зритель посмеется от его реплик больше, чем от некоторых нынешних комедий, а небольшой рост Александра и тощие икры со спущенными гетрами… Зритель их и не заметит, когда будет смахивать слезу во время сцены матча с Бразилией. Да, все было не так, даже совсем не так, но ведь было, жгли болельщики газеты, требуя выпустить Стрельцова, а не некоего футболиста под 12 номером в стартовом составе, что в 60-е годы, уверен, было грубейшим нарушением регламента.

Кадр из фильма «Стрельцов». Источник kinopoisk.ru

Персонаж Постникова, сыгранный Александром Яценко, это уже фирменный знак «Три Тэ». Владимир Меньшов воплощал коллективное зло в «Легенде номер 17», Марат Башаров заставлял себя ненавидеть в «Движении вверх», а тут «огонь на себя» вызвал Яценко, удивительным образом напоминающий Олега Ефремова средних лет.

«Посадить подлеца надолго»

Полгода назад наше издание уже вспоминало историю Стрельцова. И сейчас я еще более уверился в ведущей роли Никиты Хрущева как главного инициатора посадки футболиста. И ему не нужен был «кордебалет» в лице Фурцевой и Дудорова. Министры не могли бы повлиять на суд, а Хрущев мог, как сделал это в отношении валютчика Рокотова, расстрелянного в нарушение действующего законодательства. И со Стрельцовым произошло подобное.

На момент суда действовал УК РСФСР 1926 года, который гласил: «Половое сношение с применением физического насилия, угроз, запугивания или с использованием, путем обмана, беспомощного состояния потерпевшего лица (изнасилование) — лишение свободы на срок до пяти лет». Если изнасилование имело своим последствием самоубийство потерпевшего лица или было совершено над лицом, не достигшим половой зрелости, или хотя бы и достигшим таковой, но несколькими лицами, лишение свободы на срок до восьми лет. А Стрельцову дали 12 лет, больше, чем за растление, за которое по действующему в 50-е годы законодательству давали 10 лет.

Кадр из фильма «Стрельцов». Источник kinopoisk.ru

Почему Стрельцов? Да потому что он для тогдашней советской власти не играл существенной роли. В советском спорте 50-х героями были не футболисты. Это чемпион мира лыжник Владимир Кузин, конькобежцы Олег Гончаренко и Борис Шилков. В статьях ко Дню физкультурника в перечислении наиболее знаменитых имен называли гимнастов Валерия Муратова и Виктора Чукарина, легкоатлетов Галину Зыбину и Нину Откаленко, Владимира Куца, установившего мировой рекорд в беге на 5 000 метров. Футболистов среди спортивных героев тех лет не было. Любовь народная, она же популярность, значила не так много по сравнению с государственной необходимостью.

Эту государственную необходимость в победах и обеспечивали Гончаренко, Куц, Муратов и другие перечисленные чемпионы, демонстрировавшие своими золотыми медалями преимущество советского строя перед буржуазным. Стрельцов же в сухом остатке не имел отношения даже к финальной победе на Олимпиаде, а других международных побед у него не было. Зато народная популярность позволяла на его примере показать волю генсека, поэтому волюнтарист по жизни Хрущев и отдал приказ генеральному прокурору СССР Роману Руденко: «Посадить подлеца надолго».

