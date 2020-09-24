Минниханов предложил объявить 2021 год Годом сохранения родных языков и народного единства

Президент Татарстана в ходе послания Госсовету Татарстана предложил объявить следующий 2021 год Годом сохранения родных языков и народного единства.

«Мы должны создавать условия для сохранения языков и культур всех народов, проживающих в республике», — отметил глава РТ.

Он также напомнил про создание Комиссии по сохранению татарского языка под руководством депутата Госсовета Татарстана Марата Ахметова.

«Родной язык — это прежде всего тонкая связь со своим народом. Я неоднократно подчеркивал, что мы будем делать все для его сохранения. Это наш нравственный долг перед будущими поколениями», — отметил Минниханов.

«Реальное время» ведет прямую трансляцию выступления.

