Хухунашвили Маринэ Мануиловна

Общая информация

Родилась 8 ноября 1966 года в г. Тбилиси.

Образование

Окончила исторический факультет Казанского государственного университета.

Специальность — Историк. Преподаватель социально-политических дисциплин. Профессия — педагог.



Трудовая деятельность

С 2010 г. — Председатель Правления МОО «Национально-культурная автономия грузин г. Казани «Сиони»".

С 2012 г. — директор Муниципального бюджетного образовательного учреждения Центр образования «Многонациональная воскресная школа»

г. Казани.



Заместитель председателя Совета Ассамблеи народов Татарстана.

Член Совета по национальным вопросам при президенте Республики Татарстан.

Награды и звания

2011 г. — «Женщина года — в номинации: культура и духовность».

2011 г. — Почётная грамота Мэра г. Казани: «За вклад развитиия национального образования».

2007 г. — МО и Н РТ — за большой вклад в развитие национального образования.

2008 г. — Ассамблея народов Татарстана — за активное участие в этно-культурной жизни Татарстана и большой вклад в развитие национального образования народов республики.

2005 г. — управление образования г. Казани — за большой вклад в деле развития и сохранения языков народов Татарстана, за активное участие в в организации ежегодных городских мероприятий к Международному дню родного языка.

2007 г. — правление Федеральной миграционной службы по Республике Татарстана — за образцовое выполнение служебных обязанностей, профессионализм и высокие показатели в служебной деятельности.

2008 г. — Исполнительный комитет города Казани — за значительный вклад в сохранение и развитие национальной культуры, межнационального сотрудничества этнических общин города.

2009 г. — Министерство культуры —«За вклад в развитии национальной культуры в РТ».

2006 г.— Управление образования г. Казани- за активное участие в организации и проведения городской родительской конференции «Роль общественности, семьи и школы в воспитании учащихся».

2006 г. — Управление образования г. Казани — «За сохранение и развитие национальных культур и традиций» в республиканском фольклорно- этнографическом фестивале «Венок дружбы».







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