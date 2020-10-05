Хухунашвили Маринэ Мануиловна
Общая информация
Родилась 8 ноября 1966 года в г. Тбилиси.
Образование
Окончила исторический факультет Казанского государственного университета.
Специальность — Историк. Преподаватель социально-политических дисциплин. Профессия — педагог.
Трудовая деятельность
С 2010 г. — Председатель Правления МОО «Национально-культурная автономия грузин г. Казани «Сиони»".
С 2012 г. — директор Муниципального бюджетного образовательного учреждения Центр образования «Многонациональная воскресная школа»
г. Казани.
Заместитель председателя Совета Ассамблеи народов Татарстана.
Член Совета по национальным вопросам при президенте Республики Татарстан.
Награды и звания
2011 г. — «Женщина года — в номинации: культура и духовность».
2011 г. — Почётная грамота Мэра г. Казани: «За вклад развитиия национального образования».
2007 г. — МО и Н РТ — за большой вклад в развитие национального образования.
2008 г. — Ассамблея народов Татарстана — за активное участие в этно-культурной жизни Татарстана и большой вклад в развитие национального образования народов республики.
2005 г. — управление образования г. Казани — за большой вклад в деле развития и сохранения языков народов Татарстана, за активное участие в в организации ежегодных городских мероприятий к Международному дню родного языка.
2007 г. — правление Федеральной миграционной службы по Республике Татарстана — за образцовое выполнение служебных обязанностей, профессионализм и высокие показатели в служебной деятельности.
2008 г. — Исполнительный комитет города Казани — за значительный вклад в сохранение и развитие национальной культуры, межнационального сотрудничества этнических общин города.
2009 г. — Министерство культуры —«За вклад в развитии национальной культуры в РТ».
2006 г.— Управление образования г. Казани- за активное участие в организации и проведения городской родительской конференции «Роль общественности, семьи и школы в воспитании учащихся».
2006 г. — Управление образования г. Казани — «За сохранение и развитие национальных культур и традиций» в республиканском фольклорно- этнографическом фестивале «Венок дружбы».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420049, ул.Павлюхина, дом 57
- Телефон: (987) 208-43-49
- Email: piso66@yandex.ru
- Сайт: http://grz.addnt.ru/
Дата последнего обновления: 05.10.2020