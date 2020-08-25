Главный продавец рыбы Татарстана привел полковника полиции в сети силовиков

В деле экс-начальника ОП «Горки» о вымогательстве 1 млн рублей и помехах бизнесу засветился новый фигурант — бывший глава Татрыбхоза

Фото: Ирина Плотникова

В Татарстане исчез 21-летний Мухаммаджон Каримжанов, потерпевший из дела экс-начальника казанского отдела полиции «Горки». «Не исключаю похищение», — заявил накануне в Приволжском райсуде Казани дед пропавшего Абдурахманжон Каримжанов. Напомним, по версии Следкома и ФСБ, бизнес Каримжановых серьезно пострадал от действий подсудимого полковника Рафаэля Габбазова. Этого пенсионера МВД обвиняют в превышениях полномочий, препятствии законной предпринимательской деятельности и покушении на взятку в 1 млн рублей. Сенсацией стала личность предполагаемого посредника — им оказался некогда процветавший бизнесмен Хайдар Гарифуллин, много лет возглавлявший оъединение «Татрыбхоз». Последний, по данным «Реального времени», на предварительном следствии признал вину полностью.

Скандальное дело принял третий судья



С заявлением в полицию намерен обратиться сегодня 69-летний казанский предприниматель Абдурахманжон Каримжанов. Главный потерпевший из дела о «беспредельном прессинге» кафе «Восточная кухня» со стороны силовиков не исключает новое преступление. «У меня пропал внук — второй потерпевший по данному уголовному делу. Он работал пекарем в Лаишевском районе. 29 июля я разговаривал с ним в последний раз», — сообщил «Реальному времени» Каримжанов-старший. С его слов, мобильный парня не отвечает, в Таджикистан к родне он не выезжал, а работавшие с ним земляки запомнили одно — ему кто-то позвонил, он вышел и пропал.

Владелец кафе опасается, что таинственное исчезновение внука может быть связано с уголовным делом экс-начальника ОП «Горки» Рафаэля Габбазова. Ведь 21-летний Мухаммаджон также получил в нем статус потерпевшего: по версии следствия, когда парню было 17, полковник Габбазов незаконно задержал его на территории «Восточной кухни» и отправил на несколько часов за решетку, якобы за отсутствие документов и взрослых сопровождающих. Спустя два года в Следкоме экс-подчиненные обвиняемого свидетельствовали, мол, приказ был еще жестче — водворить мальчишку в Центр временной изоляции для несовершеннолетних правонарушителей, вот только ничего противоправного Каримжанов-младший не совершал.

Владелец кафе опасается, что таинственное исчезновение внука может быть связано с уголовным делом экс-начальника ОП «Горки» Рафаэля Габбазова

О пропаже внука его дедушка уже известил сотрудников Следкома, ФСБ и Приволжский райсуд Казани. Накануне там был запланирован очередной старт судебного процесса по делу экс-руководителя ОП «Горки». Дело принял судья Артем Никифоров. Ранее оно побывало у двух его коллег.

В апреле судья Тимур Зарипов согласился с доводами потерпевших и объявил отвод всему составу райсуда — ввиду того, что подсудимый Габбазов служил именно на территории Приволжского района Казани. Верховный суд Татарстана отменил это решение, дело поступило к зампреду Приволжского райсуда Халисе Ахмадеевой, но теперь основания для сомнений нашлись уже у защиты. 20 июля адвокат полковника Владимир Гусев потребовал отвода судьи, указав, что именно она в марте 2017-го выносила решение по жалобе потерпевшего Каримжанова, который просил признать незаконным обыск сотрудников ОП «Горки» в кафе «Восточная кухня» на улице Роторной. Тогда судья Ахмадеева ему отказала, но следователи положили тот самый обыск в основу одного из эпизодов обвинения Габбазову.

Судья Григорьев вчера был вынужден отложить рассмотрение дела по существу. Ввиду неявки потерпевшего и необходимости соблюсти процессуальный срок об уведомлении сторон о дате начала судебного заседания не менее чем за пять суток.

20 июля адвокат полковника Владимир Гусев потребовал отвода судьи, указав, что именно она в марте 2017-го выносила решение по жалобе потерпевшего Каримжанова, который просил признать незаконным обыск сотрудников ОП «Горки» в кафе «Восточная кухня» на улице Роторной

В чем покаялся «главный продавец рыбы» Татарстана

Второй подсудимый по этому делу с первых дней следствия находится под подпиской о невыезде, а потому до сих пор ему удавалось избегать внимания СМИ. 51-летний Хайдар Гарифуллин обвиняется в покушении на посредничество взяточничеству. По версии обвинения, именно он в 2017-м году вышел с предложением «решить проблему владельца «Восточной кухни» с полицией» путем дачи взятки в 1 млн рублей.

Сам Гарифуллин на предварительном следствии неоднократно подтверждал — несколько раз приходил в кафе и передавал требования Габбазова, а еще передавал лист с номерами двух банковских карт, куда предприниматель должен был перевести по 500 тысяч рублей. Источники «Реального времени» уточняют: на предварительном следствии Хайдар Гарифуллин покаялся в преступлении, дал подробные показания против начальника ОП «Горки» и пообещал, что «никогда от них не откажется, так как это является полной правдой».

Комментировать свою позицию «Реальному времени» этот подсудимый вчера отказался. Суду он представился коммерсантом, руководителем казанской фирмы «ЭТС Х». Согласно открытым источникам, подсудимый является и единственным владельцем этой фирмы со специализацией в «торговле оптовой прочими машинами и оборудованием». Однако в мае 2020 года «ЭТС Х» расширило виды своей деятельности за счет морского и пресноводного рыболовства и рыбоводства. Эта сфера Хайдару Харисовичу отлична знакома. С 2006-го он возглавлял ГУП «Производственное объединение «Татрыбхоз», затем занял пост директора в одноименном некоммерческом партнерстве и председателя Ассоциацию «Татрыбхоз».

Сам Гарифуллин на предварительном следствии неоднократно подтверждал — несколько раз приходил в кафе и передавал требования Габбазова

На данный момент все три татарстанских «рыбхоза» ликвидированы по решению суда, причем ГУП — в связи с окончанием процедуры банкротства. А вот «главный рыбак» республики остается соучредителем в российском «Союзе производителей и экспертов аквакультуры». Причем партнерами Гарифуллина являются не физлица, а компании федерального уровня — ЗАО «Балтийский берег» (Ленинградская область), «РМ-Аквакультура» (Мурманск), «Алания-Фиш» (Северная Осетия-Алания), «УК «Продукты питания» (Калининград).

Гарифуллин прогремел в начале «десятых» годов, когда вознамерился создать в республике сеть рыбных магазинов «Океан». Получив благословение на самом высоком уровне, он успел открыть несколько торговых точек в Казани и районах. Принадлежавшее Минземимущества Татарстана ГУП «ПО Татрыбхоз» намеревалось создать сеть из 10 магазинов, вложив в это до 70 млн рублей в том числе заемных средств, а также построить рыбзавод. Однако 2013 году антикоррупционный совет при президенте выявил многомиллионные нарушения — 10 миллионов из 12 миллионного кредита «Татагропромбанка» были списаны на покупку мальков и комбикормов для завода, которого не существовало. А 2 млн рублей ушло на отделку и ремонт двух так и не заработавших магазинов «Океан», будущее открытие которых анонсировалось во время визита в Казань главы Росрыболовства Андрея Крайнего. В итоге ныне лишенный лицензии, а тогда еще живой «Татагропромбанк» принял решение банкротить «Татрыбхоз», а Хайдара Гарифуллина сняли с должности.

«Необходимость давать против меня ложные показания вызывает у него моральные страдания»

Подсудимому полковнику полиции в отставке общение с журналистом запретил сопровождающий из уголовно-исполнительной инспекции. Он посчитал, что такой комментарий нарушит условия домашнего ареста. Впрочем, позиция Рафаэля Габбазова не поменялась — он настаивает на законности своих действий и оговоре со стороны бизнесмена и ряда подчиненных. Оценку некоторым доказательствам обвинения он озвучил на вчерашнем заседании, когда просил суд не продлевать домашний арест по ходатайству гособвинителя.

Оценку некоторым доказательствам обвинения он озвучил на вчерашнем заседании

Пенсионер МВД отметил, что заявление Каримжанова-старшего от 16 июля 2018 года в Следкоме зарегистрировали лишь в сентябре, а дело по нему возбудили через девять месяцев после подачи — в марте 2019 года. Причем, в отношении неустановленных лиц и по признакам превышения должностных полномочий.

Почти через месяц расследования на допрос вызвали оперативника Гатауллина из ОП «Горки» и задержали его, — вспоминал на заседании Габбазов. «На следующий день на мой сотовый позвонил неизвестный, представился сотрудником ФСБ и потребовал явиться на допрос в Следственный комитет, то есть следователем был грубо нарушен порядок вызова на допрос», — продолжил он свой рассказ. На первом допросе Габбазов присутствовал в качестве свидетеля, но после него была еще показательная очная ставка с Гатауллиным.

Со слов подсудимого, в тот день его подчиненный выглядел подавленным, читал с листа и опустив голову. «Было видно, что необходимость давать против меня ложные показания вызывает у него моральные страдания», — подчеркнул Габбазов, но процитировал часть показаний Гатауллина: «Он сказал, якобы совершал по моему указанию незаконные звонки», и «что я отправлял сотрудников на незаконные проверки в кафе «Восточная кухня» и незаконно изъял там алкогольную продукцию».

Упомянутые звонки Гатауллина, по версии сотрудников СК, были сделаны на номер "112" анонимным абонентом и переданы оператором в дежурную часть самого ОП «Горки». В первый раз неизвестный (голос которого свидетели позже опознали как Гатауллина) сообщил: припаркованная на Роторной иномарка «Тойота Ленд Крузер» находится в угоне.

Сам же Габбазов настаивает — никому и никаких незаконных указаний не давал

Выехавший на место сотрудник ОП быстро установил — машина принадлежит хозяину кафе Каримжанову, документы у него есть, а признаков подделки на номерах агрегатов нет. А вот по результатам следующего анонимного звонка на "112" все ту же «Тойоту» объявили в розыск по плану «Перехват», задержали на Вишневского и доставили вместе с закованным в наручники Каримжановым в ОП «Горки».

Со слов потерпевшего, с документами у него проблем вновь не было, однако проведения экспертизы по «якобы перебитым» госномерам ему и возврата машины в тот же день ему удалось добиться лишь при поддержке адвоката. Как выяснил потерпевший уже в ходе предварительного следствия, анонимка вообще не являлась основанием для объявления плана «Перехват», но у начальника ОП были связи. Ведь ранее он руководил отделом по раскрытию угонов в управлении угрозыска МВД Татарстана.

Сам же Габбазов настаивает — никому и никаких незаконных указаний не давал. «После того как Гатауллин оговорил меня на очной ставке под страхом ареста, его освободили, а меня задержали», — комментирует он показания бывшего подчиненного. И отмечает, что все проверки отдельно взятого кафе «проводились в рамках операций МВД «Незаконный мигрант» и «Нелегал».

Помощник прокурора Приволжского района Айдар Гуманов в свою очередь ходатайствовал о продлении домашнего ареста на три месяца

Суд не пустил пенсионера МВД на работу

Председательствующий Артем Никифоров попросил подсудимого перейти ближе к сути ходатайства по мере пресечения. Габбазов заявил, что к ней и ведет, и вновь вспомнил задержание на двое суток в апреле 2019-го.

— Сотрудники ФСБ давали мне понять — нужно признать вымогательство взятки у Каримжанова — только в этом случае следователь не будет ходатайствовать о моем аресте... Следователь меня допросил в качестве обвиняемого — устно я ему показания не давал, он сам написал, но мне пришлось подписать этот протокол допроса, где я частично признаю вину. В суде следователь первое ходатайство отозвал и представил второе — о домашнем аресте, — поделился подсудимый.

Далее Габбазов попросил суд смягчить ему меру пресечения — на офицерскую пенсию семью не прокормишь, нужна работа. «Уезжать, скрываться я не собираюсь, готов оказывать содействие следствию и суду», добавил он и обратился к гособвинителю с требованием провести процессуальную проверку по озвученным нарушениям.

Помощник прокурора Приволжского района Айдар Гуманов в свою очередь ходатайствовал о продлении домашнего ареста на три месяца. Потерпевший бизнесмен Каримжанов вообще предложил «закрыть» офицера в СИЗО. Его адвокат Эмиль Алиаскаров также был против смягчения условий для подсудимого.

Владимир Гусев напомнил суду о двух несовершеннолетних детях своего клиента, и о том, что возможности зарабатывать тот лишен уже больше года

Адвокат полковника Владимир Гусев напомнил суду о двух несовершеннолетних детях своего клиента, и о том, что возможности зарабатывать тот лишен уже больше года. По мнению защитника, основания для избрания домашнего ареста давно отпали, и повлиять на ход расследования Габбазов не может. При этом в суде за полгода процесс не дошел и до оглашения обвинительного заключения. Речь Гусева нашла поддержку у его коллеги-защитника Гарифуллина.

Однако суд оснований для смягчения либо ужесточения меры пресечения Габбазову не нашел и оставил его под домашним арестом до середины декабря.

40 пустых бутылок и 2 секретных свидетеля

Как выяснило «Реальное время», в качестве доказательств обвинения по этому делу фигурируют показания двух засекреченных свидетелей, акт об изъятии в ОП «Горки» документов и хранившихся в туалете коробок с алкоголем, в которых наряду с полными нашли 40 пустых бутылок водки и коньяка. Каримжанов уверен — это малая часть того, что незаконно изъяли в его заведении в январе 2017-го, придя с обыском по делу о грабеже... золотой цепочки. Ну а Габбазов уверяет: «Изначально там было 5 пустых бутылок после проведения экспертизы в Госалкогольинспекции».

К слову, документы на тот алкоголь, по версии СК и потерпевшего, Каримжанов сам выдал полиции, но в протоколе эту информацию не отразили, и больше он их не видел. В результате, с подачи полиции был привлечен к административной ответственности и лишился лицензии на торговлю спиртным.

К делу приобщены рапорты о ежедневных (!) проверках «Восточной кухни» с декабря 2017-го по апрель 2018-го силами сотрудников ОП «Горки» без сигналов о преступлениях-правонарушениях

Также к делу приобщены рапорты о ежедневных (!) проверках «Восточной кухни» с декабря 2017-го по апрель 2018-го силами сотрудников ОП «Горки» без сигналов о преступлениях-правонарушениях. А еще показания целого ряда самих полицейских, что другие заведения района таким вниманием не пользовались, и смысл приказов непосредственного начальника о поиске нарушений и преступлений в отдельном кафе не понимали долго. Пока в Сети не появилась информация с обвинениями Габбазова в вымогательстве миллиона у владельца той самой «Восточки». Впрочем, в деле фигурирует информация и о встречном обвинении — якобы Габбазов сообщал коллегам о предложении Каримжановым незаконного вознаграждения также на 1 млн рублей. Ход этому сообщению почему-то не дали.

Полковнику же предъявили обвинения по пяти эпизодам УК РФ за период 2016-2018 годов:

— покушение на получение взятки «за спокойную работу кафе» в 1 млн рублей через посредника

— превышение полномочий при проведении обыска с изъятием всей бухгалтерии и алкоголя по делу о грабеже цепочки и привлечением кафе к административной ответственности

— воспрепятствование предпринимательской деятельности ООО «Березка» Каримжанова с проведением ежедневных проверок

— превышение полномочий с дачей незаконных указаний о звонках в "112" и объявлении в розыск авто Каримжанова

— превышение полномочий с задержанием 17-летнего внука Каримжанова

«Закрылись на реконструкцию — скоро откроемся», — говорит он

Что до самой «Восточной кухни», то в данный момент она не работает. Потерпевший уверяет, что стараниями подсудимого его бизнес понес серьезные потери, однако силы продолжать у 69-летнего предпринимателя есть. «Закрылись на реконструкцию — скоро откроемся», — говорит он. И очень переживает за пропавшего внука.

