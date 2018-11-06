ООО Остеопат
Общая информация
Медицинский центр «Остеопат» организован в 2004 году. Центр оказывает услуги по остеопатии и является официальной клинической базой кафедры остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова (г. Санкт-Петербург ).
Центр оказывает специализированную остеопатическую помощь пациентам любого возраста и в соответствии с остеопатическими стандартами, утвержденными министерством здравоохранения РФ. В медицинском центре работают высококвалифицированные врачи остеопаты.
В центре ведет прием пациентов основоположник остеопатии в Республике Татарстан, профессор, доктор медицинских наук Зиатдинов Васил Билалович. Врачи центра обучаются в европейских школах остеопатии (ЕШО в Англии и Институт Остеопатической медицины во Франции), постоянно совершенствуют свое мастерство участвуя на семинарах и конференциях в г.Москве, г.Санкт-Петербурге и в странах зарубежья. Кроме остеопатии врачи имеют специализацию по неврологии, детской неврологии, ортопедии–травматологии, мануальной терапии, акушерство–гинекологии, терапии, что позволяет подойти к проблеме организма более детально, найти причину заболевания, и повысить качество жизни пациента.
Директор — Зиатдинова Наиля Шамиловна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420132, Татарстан респ, г. Казань, ул. Фатыха Амирхана, д. 18/41 офис 3
- Телефон: (843) 556-02-56
- Email: osteopat@inbox.ru
- Сайт: www.osteopat-kazan.ru
Дата последнего обновления: 06.11.2018