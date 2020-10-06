Зиатдинов Васил Билалович
Общая информация
Родился 31 октября 1955 года в деревне Адаево Кукморского района ТАССР.
Образование
1979 г. — окончил Казанский медицинский институт им. С.В. Курашова по специальности «Санитария». Доктор медицинских наук.
Трудовая деятельность
1979-1981 гг. — санитарный врач Санитарно-эпидемиологической станции Балтасинской районной больницы.
1981-1985 гг. — главный врач Ципьинской районной больницы.
1985-1990 гг. — главный врач Балтасинской районной больницы.
1990-1992 гг. — заведующий городским отделом здравоохранения Елабужского городского совета.
1992-1999 гг. — главный врач Республиканского туберкулезного санатория «Обсерватория».
1999-2001 гг. — начальник Управления здравоохранения администрации г. Казани Республики Татарстан.
2001-2006 гг. — начальник Управления здравоохранения г. Казани Министерства здравоохранения Республики Татарстан.
2006-2006 гг. — начальник Управления здравоохранения Муниципального образования «Город Казань».
2006-2007 гг. — ассистент, доцент кафедры неврологии и мануальной терапии Казанской государственной медицинской академии.
2007-2019 гг. — заместитель главного врача, главный врач Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан».
С 11 сентября 2019 г. — назначен на должность директора Федерального бюджетного учреждения науки «Казанский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, ул. Большая Красная, д.67
- Телефон: (843) 236-67-21
- Email: kniem@mail.ru
- Сайт: http://www.kznkniiem.ru/
Дата последнего обновления: 06.10.2020