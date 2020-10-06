Зиатдинов Васил Билалович

Общая информация

Родился 31 октября 1955 года в деревне Адаево Кукморского района ТАССР.

Образование



1979 г. — окончил Казанский медицинский институт им. С.В. Курашова по специальности «Санитария». Доктор медицинских наук.

Трудовая деятельность

1979-1981 гг. — санитарный врач Санитарно-эпидемиологической станции Балтасинской районной больницы.

1981-1985 гг. — главный врач Ципьинской районной больницы.

1985-1990 гг. — главный врач Балтасинской районной больницы.

1990-1992 гг. — заведующий городским отделом здравоохранения Елабужского городского совета.

1992-1999 гг. — главный врач Республиканского туберкулезного санатория «Обсерватория».

1999-2001 гг. — начальник Управления здравоохранения администрации г. Казани Республики Татарстан.

2001-2006 гг. — начальник Управления здравоохранения г. Казани Министерства здравоохранения Республики Татарстан.

2006-2006 гг. — начальник Управления здравоохранения Муниципального образования «Город Казань».

2006-2007 гг. — ассистент, доцент кафедры неврологии и мануальной терапии Казанской государственной медицинской академии.

2007-2019 гг. — заместитель главного врача, главный врач Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан».

С 11 сентября 2019 г. — назначен на должность директора Федерального бюджетного учреждения науки «Казанский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.





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