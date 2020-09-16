«Библиотека живет»: в Казанском кремле открылась выставка Коранов директора Камаловского театра

И это лишь часть большой коллекции из 613 экспонатов

Фото: Ринат Назметдинов

В Казанском кремле в Музее исламской культуры открылась выставка «Коран в переводах на языки народов мира (к 75-летию Шамиля Закирова)». В ней — лишь часть огромной коллекции покойного директора Камаловского театра, которую он в 2008 году передал музею-заповеднику. С тех пор она постоянно участвует в экспозициях не только в Казани, но и в других городах России.

Как Закиров собирал Кораны

Как вспомнила на открытии сокурсница Шамиля Зиннуровича и заведующая музеем театра Луара Шакирзянова, идея собирать Кораны и религиозную литературу пришла Закирову после посещения дома татарина из Финляндии Абдуллы Али, когда он увидел его богатую библиотеку. О том, как собиралась коллекция, можно судить по этикеткам к экспонатам. К примеру, вот русский перевод от Валерии Пороховой — дар от автора, вот — подарок из Великобритании. Испанский перевод отдала ему Марьям Апакай из Сан-Франциско, парижское издание 1970 года вручил Сабах Джамалетдин, какие-то сам Шамиль абый просто сходил в магазин и купил.

С середины 90-х он периодически выставлял книги, украшения и сувениры в фойе Камаловского, так что молва о его увлечении разошлась далеко, что приводило к очередным подаркам. Неудивителен такой интерес — Закиров был не просто директором, его значение для татарского театра второй половины XX века и начала XXI не менее важно, чем заслуги режиссеров, драматургов и других служителей сцены. Как вспоминал актер Айдар Хафизов, на похоронах Закирова была заполнена вся площадь перед театром.

Как вспомнила на открытии сокурсница Шамиля Зиннуровича и заведующая музеем театра Луара Шакирзянова, идея собирать Кораны и религиозную литературу пришла Закирову после посещения дома татарина из Финляндии Абдуллы Али, когда он увидел его богатую библиотеку

Будет ли библиотека?

Шамиль Закиров родился в 1945 году в селе Нарат-Елга Чистопольского района Татарской АССР. У него два образования, он закончил Казанский химико-технологический институт и аспирантуру Ленинградского государственного института культуры им. Крупской. Работал в школе, был инструктором Татарского обкома ВЛКСМ, преподавателем Казанского государственного института культуры, директором Набережночелнинского дворца культуры «Энергетик», заведующий отделом культуры исполкома Набережночелнинского горсовета, а с 1985 года — директором театра имени Камала, который как раз в это время обрел постоянный адрес у озера Кабан в новом здании. С режиссерами Марселем Салимжановым, Фаридом Бикчантаевым, Дамиром Сиразеевым и другими он формировал новый, постсоветский татарский театр. Также при Закирове была придумана премия «Тантана».

Возвращаясь к теме выставке — известно, что Закиров через некоторое время начал отмечать тома печатью «Библиотека Коранов мечети Кул Шариф». Это связано с его мечтой. Коллекцию директор начал собирать, по сути, с момента закладки камня в фундамент мечети. В его представлении все это собрание должно было превратиться в настоящую библиотеку, как и было, говорят, при исторической «Кул Шариф».

В 2008-м Закиров передал Кораны, переводы, сувениры Кремлю, тогда прошла и первая выставка. Пресса активно писала об этом событии, заметки представлены в экспозиции. К примеру, известно, что одну книгу украли — позарились на золотое оформление…

Сейчас у Кремля от Закирова, умершего 26 февраля 2012 года, остались, говоря канцелярским языком, 613 единиц хранения

Сейчас у Кремля от Закирова, умершего 26 февраля 2012 года, остались, говоря канцелярским языком, 613 единиц хранения. Это 66 Коранов, 230 переводов (русский, английский, польский, португальский, финский, японский, урду, хинди, китайский и другие — всего 27 языков), 146 других религиозных изданий, а также 171 предмет декоративно-прикладного искусства и сувениров.

Да, отмечает директор музея исламской культуры Ильнур Низамиев, в библиотеку при мечети собрание Закирова не превратилось. «Сейчас все хранится в наших фондах, и мы активно используем книги в наших выставках, не только в Казани — сейчас, например, часть ее едет в Тюмень. Странно было бы превращать коллекцию в собрание книг. Во-первых, сама Книга — одна, она неизменна. Переводы легко найти в интернете в два клика. Да и нет специалиста, который, к примеру, сравнивал бы все переводы смыслов. Так что библиотека живет в такой активной форме». Суть выставки, отмечает Низамиев, чтобы показать ее человечность, поиски новых артефактов, дарственные надписи, то, как формирование коллекции стало еще одним смыслом жизни и без того активного деятеля.

Выставка продлится до конца октября 2020 года.



1 / 29 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов