«Библиотека живет»: в Казанском кремле открылась выставка Коранов директора Камаловского театра
И это лишь часть большой коллекции из 613 экспонатов
В Казанском кремле в Музее исламской культуры открылась выставка «Коран в переводах на языки народов мира (к 75-летию Шамиля Закирова)». В ней — лишь часть огромной коллекции покойного директора Камаловского театра, которую он в 2008 году передал музею-заповеднику. С тех пор она постоянно участвует в экспозициях не только в Казани, но и в других городах России.
Как Закиров собирал Кораны
Как вспомнила на открытии сокурсница Шамиля Зиннуровича и заведующая музеем театра Луара Шакирзянова, идея собирать Кораны и религиозную литературу пришла Закирову после посещения дома татарина из Финляндии Абдуллы Али, когда он увидел его богатую библиотеку. О том, как собиралась коллекция, можно судить по этикеткам к экспонатам. К примеру, вот русский перевод от Валерии Пороховой — дар от автора, вот — подарок из Великобритании. Испанский перевод отдала ему Марьям Апакай из Сан-Франциско, парижское издание 1970 года вручил Сабах Джамалетдин, какие-то сам Шамиль абый просто сходил в магазин и купил.
С середины 90-х он периодически выставлял книги, украшения и сувениры в фойе Камаловского, так что молва о его увлечении разошлась далеко, что приводило к очередным подаркам. Неудивителен такой интерес — Закиров был не просто директором, его значение для татарского театра второй половины XX века и начала XXI не менее важно, чем заслуги режиссеров, драматургов и других служителей сцены. Как вспоминал актер Айдар Хафизов, на похоронах Закирова была заполнена вся площадь перед театром.
Будет ли библиотека?
Шамиль Закиров родился в 1945 году в селе Нарат-Елга Чистопольского района Татарской АССР. У него два образования, он закончил Казанский химико-технологический институт и аспирантуру Ленинградского государственного института культуры им. Крупской. Работал в школе, был инструктором Татарского обкома ВЛКСМ, преподавателем Казанского государственного института культуры, директором Набережночелнинского дворца культуры «Энергетик», заведующий отделом культуры исполкома Набережночелнинского горсовета, а с 1985 года — директором театра имени Камала, который как раз в это время обрел постоянный адрес у озера Кабан в новом здании. С режиссерами Марселем Салимжановым, Фаридом Бикчантаевым, Дамиром Сиразеевым и другими он формировал новый, постсоветский татарский театр. Также при Закирове была придумана премия «Тантана».
Возвращаясь к теме выставке — известно, что Закиров через некоторое время начал отмечать тома печатью «Библиотека Коранов мечети Кул Шариф». Это связано с его мечтой. Коллекцию директор начал собирать, по сути, с момента закладки камня в фундамент мечети. В его представлении все это собрание должно было превратиться в настоящую библиотеку, как и было, говорят, при исторической «Кул Шариф».
В 2008-м Закиров передал Кораны, переводы, сувениры Кремлю, тогда прошла и первая выставка. Пресса активно писала об этом событии, заметки представлены в экспозиции. К примеру, известно, что одну книгу украли — позарились на золотое оформление…
Сейчас у Кремля от Закирова, умершего 26 февраля 2012 года, остались, говоря канцелярским языком, 613 единиц хранения. Это 66 Коранов, 230 переводов (русский, английский, польский, португальский, финский, японский, урду, хинди, китайский и другие — всего 27 языков), 146 других религиозных изданий, а также 171 предмет декоративно-прикладного искусства и сувениров.
Да, отмечает директор музея исламской культуры Ильнур Низамиев, в библиотеку при мечети собрание Закирова не превратилось. «Сейчас все хранится в наших фондах, и мы активно используем книги в наших выставках, не только в Казани — сейчас, например, часть ее едет в Тюмень. Странно было бы превращать коллекцию в собрание книг. Во-первых, сама Книга — одна, она неизменна. Переводы легко найти в интернете в два клика. Да и нет специалиста, который, к примеру, сравнивал бы все переводы смыслов. Так что библиотека живет в такой активной форме». Суть выставки, отмечает Низамиев, чтобы показать ее человечность, поиски новых артефактов, дарственные надписи, то, как формирование коллекции стало еще одним смыслом жизни и без того активного деятеля.
Выставка продлится до конца октября 2020 года.
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