Наступающий коронавирус и первый сбой «Авангарда»: пять главных итогов недели КХЛ

В Континентальной лиге время «ковидных» скандалов и юбилеев

Уже через десять дней после начала чемпионата Континентальная лига столкнулась с большим испытанием, пошатнувшим сам фундамент проведения турнира этой осенью — одна из команд отказалась выходить на лед из-за вспышки «ковида» в другой, и это, кажется, еще не конец истории. «Неделя турбулентности» ознаменовалась также такими знаковыми событиями, как первое поражение «Авангарда» от его давнего обидчика «Салавата» и юбилейный матч Владимира Крикунова. Эти и другие важные эпизоды семидневки КХЛ — в материале «Реального времени».

Странный «слив» «Йокерита»

Пожалуй, самым неожиданным и странным событием недели в лиге стал очередной финский демарш. «Йокерит» уже во второй раз за 10 дней с начала сезона постановил: «Играть не будем».

На этот раз причина нашлась вне политики — оказалось, в «Нефтехимике» локальная вспышка коронавируса, а «шуты» играли с нижнекамцами за пару дней до ее обнаружения. Ну чем не повод снова показать, что играть в КХЛ клубу из Хельсинки не особенно интересно?

В «Нефтехимике», как выяснилось, четверо заболевших, но, тем не менее, команда продолжила сезон. После переноса игры с рижским «Динамо» нижнекамцы побывали дома, а потом собрались и слетали на игру в Санкт-Петербург, чтобы сыграть против СКА теми игроками, что остались. Почувствуйте разницу, как говорится. Здесь же можно вспомнить хабаровский «Амур», который тоже продолжает играть полуосновой, пока их товарищи в лазарете.

Финны объясняют временный выход из календаря предписаниями своих властей и не видят предпосылок для прекращения сезона и исключения из лиги.

Странным во всей этой ситуации оказалось поведение руководства КХЛ, которое пожало плечами и согласилось с условием «Йокерита» не играть ближайшие пять матчей. Мол, а что мы можем поделать? Варианты с техническими поражениями или другими наказаниями в лиге, видимо, не рассматривают — не та команда провинилась, чтобы применять кнут. Последний годится для клубов попроще, например, для «Лады» или «Кузни». Как финны будут «догонять» эти пять игр по ходу сезона — тоже не последний вопрос.

Официальных заявлений от КХЛ мы так и не услышали. Кажется, это молчание можно считать ответом на вопрос «А был ли план «Б» на такой случай?».

На этот раз причина нашлась вне политики — оказалось, в «Нефтехимике» локальная вспышка коронавируса, а «шуты» играли с нижнекамцами за пару дней до ее обнаружения. Фото vk.com/jokerit

По лиге идет коронавирус. Будут ли организовывать «пузыри»?

Собственно, с «финских» событий и началась небольшая паника в Континентальной лиге. Локальные вспышки ковида имели место во многих командах еще до начала гладкого чемпионата. Но когда они обнаружены сразу в нескольких точках лиги, а тут еще одна из команд приняла решение просто выпасть из реальности на две недели (хотя результаты тестов оказались отрицательными)...

В прессе тут же стали появляться тексты о возможном завершении сезона, а на некоторых ресурсах даже созданы страницы с обновляемой прямой трансляцией ситуации.

Помимо подтвержденной информации о вспышке в стане «Нефтехимика» и «Амура», есть некоторые опасения и по поводу «Витязя», который также успел сыграть с «волками» до момента, когда рижские тесты показали положительные результаты.

Летом эксперты предлагали лиге начать чуть позже — в октябре, чтобы не пришлось останавливать сезон в связи с форс-мажором. В лиге отвечают, что был вариант с «пузырями», но в итоге от него отказались. Может ли произойти такое, что Алексею Морозову и его помощникам придется искать запасные ходы, чтобы продолжить сезон? Ведь текущая активность вируса наверняка не последняя. Пока не произойдет повсеместное внедрение вакцины, ни о каком покое в спорте речи быть не может.

Хартикайнен не устает отрабатывать свой бросок на вратарях этой команды. Фото vk.com/hcsalavat

«Авангард» — клиент «Салавата Юлаева». Есть первое поражение «ястребов» в сезоне

Наверняка каждый уфимский болельщик до сих пор помнит вкус, казалось бы, еще недавних весенних побед в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина — тогда «Салават Юлаев» уверенно разнес фаворита Востока «Авангард». С этим сладким воспоминанием на трибунах «Уфа-Арены» на этот раз собралось аж 50% зрителей от общей вместимости — клуб решил увеличить лимит с 25% еще на столько же. А это, между прочим, более 4 тысяч мест.

По такому поводу в Уфе обкатали и новую альтернативную форму, выполненную преимущественно в черном цвете с ярко-салатовыми логотипом и шевронами. А украшала всю эту композицию новая эмблема, в нынешнем сезоне ставшая чуть легче за счет изъятия мелких элементов, а также надписи с названием клуба.

Такими праздниками в «Салавате» решили не разбрасываться и подарили своим болельщикам победу, которая по совместительству стала первым поражением «ястребов» в сезоне.

Не смогли помочь своей команде в этой игре Родион Амиров, отправленный в «Торос» набираться опыта, один из лидеров — атакующий защитник Филип Ларсен, а также новичок Александр Алексеев, вернувшийся из-за океана. Последний пока занимается по индивидуальной программе вместе с запасными и восстанавливающимися.

Уже через 23 секунды после старта уфимцы прервали персональную серию голкипера «ястребов» Эмиля Гарипова, который отстоял без пропущенных шайб 71 минуту и 41 секунду. Позже добил Эмиля Теему Хартикайнен. Финн забьет еще, что позволит «Салавату» чувствовать себя комфортно и играть на удержание счета. Однако Сергея Шумакова в этом сезоне не остановить, причем забивает форвард «Авангарда» исключительно креативные шайбы.

Уфимцы прервали победную поступь «красно-черных», в очередной раз доказав, что «Ава» — их клиент. А Хартикайнен не устает отрабатывать свой бросок на вратарях этой команды — у него уже 20 шайб в ворота клуба из Балашихи.

Шумаков совершенствует лакроссы, а «Авангард» перехватывает «переговоры Казани и Хабаровска»

Собственно, о Сергее Шумакове. Главный гол недели и наверняка месяца (а может, и первой половины сезона) создал на прошедшей неделе именно он. Напомним, впервые фишку с лакроссом Сергей провернул в матче с «Ак Барсом» — на тот момент действующим чемпионом в плей-офф 2018/2019. На этот раз жертвой форварда стал хабаровский «Амур».

Маркетинговая служба «Авангарда» оперативно подготовила по этому поводу юмористический ролик, где обыграла так называемые «переговоры Варшавы и Берлина», якобы перехваченные недавно белорусскими спецслужбами. В этом видео переговариваются представители «Ак Барса» и «Амура»: казанцы предупреждают, что Сергея не остановить, а хабаровчане заверяют, что сделают все возможное, чтобы совладать с «крепким орешком».

СРОЧНЫЕ НОВОСТИ! Нам удалось перехватить секретные переговоры двух «кошачьих» pic.twitter.com/ipksbbSO4N — ХК Авангард (@hcavangardomsk) September 8, 2020

1400 тренерских матчей Крикунова. Юбилейный проигран

Еще в январе прошлого года мэтр советского и российского хоккея Владимир Крикунов установил рекорд по количеству матчей в отечественных чемпионатах в качестве тренера. С тех пор 70-летний наставник «Динамо» только продолжает пополнять эту копилку.

Игра с «Локомотивом» 7 сентября стала 1400-й (!) в его тренерской карьере. Немалая часть из этих матчей была проведена во главе «Нефтехимика».

Отделаться галстуком по такому поводу хоккеисты «Динамо» не имели права. Однако, как и в предыдущих двух играх, «бело-голубые» умудрились снова проиграть — на этот раз мощному скабелковскому «Локомотиву», куда перебралась парочка бывших игроков москвичей.

«Динамо» пока никак не может найти свою игру в большинстве, а самая дорогая в КХЛ тройка нападения работает не всегда. Не случайно Дмитрий Кагарлицкий потерял место в бригаде большинства.