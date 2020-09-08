«Авангард» снял угрожающий ролик об «Ак Барсе», спародировав «переговоры Берлина и Варшавы» — видео

Омский «Авангард» опубликовал ролик-пародию на «переговоры Варшавы и Берлина», которые недавно представил президент Белоруссии Александра Лукашенко как перехваченные белорусской стороной.

На видео якобы представители казанского «Ак Барса» и хабаровского «Амура» обсуждают предстоящие матчи против «Авангарда». По ходу «переговоров» обе стороны обеспокоены нападающим Сергеем Шумаковым и его навыком забрасывать лакросс-голы. Представители «Ак Барса» называют его «крепким орешком», как и Александра Лукашенко в оригинальной записи.



Накануне «Авангард» выиграл у Амура» — 8:2. Шумаков отличился лакросс-голом.

Напомним, белорусская разведка 4 сентября передала ФСБ России перехваченную запись «переговоров Варшавы и Берлина» о протестах в Белоруссии и Алексее Навальном.

