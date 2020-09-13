Восточно-средиземноморский узел: к чему приведет противостояние Турции и Греции в Эгейском море?
С момента образования независимого турецкого государства в 1923 году и по сей день взаимоотношения двух средиземноморских стран, Турции и Греции, всегда были напряженными. Между ними существует масса нерешенных вопросов, связанных между собой, в основном они касаются акватории Эгейского моря — это и принадлежность 13 островов, и вопросы морской и воздушной границы, а также населения Восточной Фракии и так далее. Однако сегодня эта напряженность семимильными шагами расширяется в направлении акватории Восточного Средиземноморья и рискует перерасти в прямое военное столкновение, в которое могут быть вовлечены и другие страны региона.
Эскалация напряжения
27 ноября 2019 года Турция и Ливийское правительство национального согласия подписали Меморандум о разграничении морских зон и зарегистрировали его в ООН. Согласно этому меморандуму, Турция рассматривает пространство к югу от островов Крит, Карпатос и Родос в рамках своего континентального шельфа.
Греция утверждает, что меморандум недействителен, так как по Международному соглашению о морском праве от 1982 года у островов также есть право на континентальный шельф, поэтому претензии Турции на морское пространство, упомянутое в турецко-ливийском меморандуме, являются покушением на независимость Греции. Турция в свою очередь не является участником соглашения о морском праве, но об этом чуть ниже.
В конце июля 2020 года Турция, согласно положениям турецко-ливийского меморандума, начала сейсмическую разведку в акватории восточного Средиземноморья, что сразу же вызвало протест Греции и рост напряженности между двумя странами. Греция направила военные корабли в зону работы турецкого корабля «Оруч Реис», проводившего сейсмическую разведку. Турция в ответ усилила корпус военных судов, обеспечивающих безопасность «Оруч Реиса». Две страны вновь оказались на пороге военного столкновения.
Попытки урегулирования и провокации военных
Однако при посредничестве Германии удалось кое-как урегулировать конфликтную ситуацию. Ангела Меркель провела телефонные переговоры с президентом Эрдоганом и премьер-министром Греции Мицотакисом, после чего Турция, в рамках демонстрации благого намерения, согласилась отсрочить сейсморазведку на 3—4 недели и вернуться к переговорному процессу, начатому между странами еще в 2002 году.
В это время совершенно неожиданным, в первую очередь для Германии, стало подписание между Грецией и Египтом 6 августа Меморандума о разграничении морских зон в районе восточного Средиземноморья. Турция заявила, что данное соглашение не имеет юридической силы, так как между Грецией и Египтом нет морской границы. Также Турция объявила о том, что мораторий об отсрочке сейсморазведки подошел к концу, и 10 августа через систему НАВТЕКС известила о начале сейсморазведывательных работ.
На этом фоне Франция призвала Турцию прекратить деструктивные и односторонние шаги в регионе (сейсморазведку) и заявила о том, что для деэскалации напряженности между Грецией и Турцией направит в район Восточного Средиземноморья фрегат «Лафайет» и два сопровождающих истребителя «Рафаэль».
Хотя этот шаг и был с восторгом принят в Греции, однако многие политические и военные эксперты по ту и эту сторону Эгейского моря говорят о том, что не стоит сильно обольщаться по поводу спонтанных актов дружелюбия Франции в отношении своего средиземноморского соседа Греции. Дело в том, что в этих действиях замаскирована попытка оказания давления на Турцию в рамках ливийского и сирийского вопросов, в которых Париж и Анкара, как известно, являются антагонистами.
В самой Турции вообще склонны воспринимать этот шаг Парижа исключительно как внутриполитический, призванный удовлетворить чаяния право-национальной части французского общества, а также как попытку Франции занять лидирующие позиции в формировании вооруженных сил ЕС, которые, по мнению некоторых турецких экспертов, должны прийти на место вооруженных сил НАТО.
Далее прошло внеочередное заседание ЕС по иностранным делам, в котором ЕС выразила полную солидарность с Грецией и Кипром и призвала Турцию к немедленной деэскалации конфликта и возобновлению диалога. На что турецкий МИД ответил, что Турция выступает за возобновление диалога, но при этом полна решимости защищать свои законные права и интересы, и что призыв ЕС должен быть направлен не к ним, а к тем, кто предпринимает односторонние провокационные шаги в Восточном Средиземноморье, и к тем, кто не уважает интересы Турции и киприотов Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК).
После этого Греция направила военный контингент на остров Меис (Кастеллоризо), который по Парижскому соглашению 1947 года входит в демилитаризованную зону и таковой должен оставаться и в дальнейшем. Следует отметить, что остров Меис находится на удалении в 580 километров от материковой Греции и на расстоянии всего 2 километра от Турции. Хотя высадка солдат и была осуществлена на туристических лайнерах, действие все же носит провокативный характер и нарушает международное соглашение. Кроме того, следует учесть и то, что Турция уже на протяжении многих лет обращает внимание международного сообщества на незаконную милитаризацию островов, находящихся в непосредственной близости Турции, а Греция заявляет о том, что Турция, не будучи стороной соглашения 1947 года, не имеет права комментировать ее положения.
Ситуация усугубляется еще и тем, что обе страны являются участницами НАТО, и неофициальные переговоры, проведенные по линии этой организации в начале сентября, не дали абсолютно никаких результатов.
Между тем пилоты двух стран продолжают поддразнивать друг друга в воздушном пространстве. В этой связи весьма примечательным был полет на истребителе министра вооруженных сил Турции над акваторией Эгейского моря. В регион продолжают стягивать военные корабли, и обе страны поочередно, а иногда и одновременно объявляют о проведении военных учений со стрельбой, а турецкий корабль «Оруч Реис» в экстремальных условиях продолжает свою работу. Кроме того, недавнее заявление Греции о расширении своей исключительной морской зоны в районе Эгейского моря с 3 миль до 12 еще больше усугубляет сложившееся положение. Тем временем подоспело решение США об отмене эмбарго на поставку вооружений на Кипр, которое действовало с 1987 года.
Греция и Кипр стараются вынудить ЕС на очередном саммите, назначенном на конец сентября, принять пакет экономических санкций в отношении Турции. В этой ситуации примечательно и то, что Кипр угрожает заблокировать решение ЕС о санкциях в отношении Белорусии, если не будут предприняты аналогичные меры и в отношении Турции. Таким образом, перед ЕС стоит дилемма: либо единогласно выступить против Турции и остаться лицом к лицу с новым наплывом сирийских беженцев, удерживаемых этой страной, либо столкнуться с новой волной центробежных сил, рискуя единством организации.
Юридическая сторона вопроса
Если рассматривать юридическую сторону разногласий Турции и Греции относительно морской границы между этими странами, то на данный момент ситуация находится практически в тупиковом состоянии. Отличаются подходы двух государств относительно континентального шельфа. По мнению греческих экспертов, греческие острова в Эгейском море могут иметь собственный континентальный шельф. Эта идея закреплена и в положениях международного морского права от 1982 года. Если следовать этой логике, то острова соответственно своему континентальному шельфу получают и исключительную морскую зону.
Так, например, упомянутый нами остров Меис площадью в 10 квадратных километров, согласно этому положению, получил бы исключительную морскую зону в 40 тысяч квадратных километров. Турецкие же эксперты придерживаются мнения, что острова могут иметь континентальный шельф только тогда, когда они являются независимыми государствами, как, например, Мальта. А в случае, когда между близко расположенными друг к другу странами существуют острова, то они не могут иметь собственного континентального шельфа и споры о шельфе должны быть разрешены так, как это было на примере Украины и Румынии в 2009 году.
Конечно же, для решения проблемы шельфа сначала необходимо разрешить вопрос о принадлежности островов, находящихся в акватории Эгейского моря. А это довольно длительный процесс, требующий взвешенного и конструктивного подхода, и на данный момент стороны все больше предпочитают демонстрировать игру мускулов, нежели игру умов.
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