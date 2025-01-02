Куда пойти в Казани 2 января

Фото: Максим Платонов

Новогодние каникулы в Казани — это всегда интересно. «Реальное время» подготовило для вас подборку заслуживающих внимание мероприятий, которые пройдут в Казани 2 января.

Концерт «Мураками»

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Новая программа «Белым-бело» от ветеранов отечественной рок-сцены. За два десятилетия коллектив написал дюжину альбомов, регулярно возглавлял альтернативные хит-парады и чарты, а также несколько раз подряд участвовал в крупнейшем российском рок-фестивале «Нашествие». В самом начале 2025 года музыканты выйдут на сцену родного для группы города.

Где: Культурно-досуговый комплекс им. Ленина.

Когда: 19.00.

Гастроли уличного театра Vokrug

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В Казань на новогодние праздники приедет уличный театр Vokrug из Санкт-Петербурга. Артисты представят в казанских парках программу «Без притяжения» про инопланетян.

Где: парк у ЖК «Салават купере», бульвар по улице Серова.

Когда: 15.00, 18.00.

Дед Мороз проспал

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Музыкальный квест, который станет отличным новогодним приключением для самых маленьких зрителей. Настоящее волшебство и стремительные перевоплощения сказочных персонажей ждут всех детей, которые готовы попытаться разгадать загадку происшествия, случившегося с Дедом Морозом.

Где: КЦ «Чулпан».

Когда: 14.00.

Также в парке «Черное озеро» продолжится марафон новогодних фильмов — серии о Гарри Поттере и «Хроники Нарнии», а на сцене у Центра семьи «Казан» покажут спектакль «Бременские музыканты».