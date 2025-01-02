В Казани закрыли каток в парке «Черное озеро» из-за ухудшения погоды

Фото: Максим Платонов

В Казани временно приостановили работу катка и пункта проката в парке «Черное озеро» из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила администрация Вахитовского и Приволжского районов, призвав граждан воздержаться от катания на коньках, поскольку это может быть опасно для здоровья.

Напомним, сегодня в республике ожидается, что ветер усилится до 15—20 м/с, а также прогнозируются метель и гололед. По данным Гидрометцентра Татарстана, дневная температура воздуха поднимется до 0... +3 градусов, с возможными осадками в виде снега, мокрого снега и мороси.

Анастасия Фартыгина