В Нью-Йорке в результате стрельбы в клубе пострадали 11 человек

Фото: Динар Фатыхов

В Нью-Йорке, в районе Куинс, произошла стрельба, в результате которой пострадали 11 человек. Неизвестный открыл огонь в ночном клубе Amazura, сообщает телеканал CNBC.

Пострадавшие были немедленно доставлены в больницы. По информации полиции, их жизни вне опасности.

Инцидент произошел на фоне других трагических событий, включая теракт в Новом Орлеане, где водитель пикапа наехал на толпу и открыл стрельбу по полицейским, убив двоих.

Также в Лас-Вегасе взорвался электромобиль Tesla Cybertruck, в результате чего один человек погиб, а семеро получили ранения. Правоохранительные органы продолжают расследование этих инцидентов.

Анастасия Фартыгина