Прокуратура Турции потребовала до 15 лет лишения свободы причастным к теракту в «Крокусе»
Генпрокуратура Стамбула требует наказания от семи с половиной до 15 лет тюремного заключения для пяти иностранцев, обвиняемых в связях с исполнителями теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в агентстве Anadolu.
Среди обвиняемых — Хофизджон Усмонов, Мутеулло Усоев, Рахматулло Саликов, Мухаммадрахим Файзов и Хамза Мухаммед, подозреваемые в членстве в террористической группировке «Исламское государство»*.
По данным обвинительного заключения, Усмонов проживал с одним из исполнителей теракта, Шамсидином Фаридуни, в так называемой «безопасной квартире» в Стамбуле. В переписке с исполнителями теракта сообщалось о предложении 800 тыс. рублей за новое задание, связанное с установкой бомбы в ТЦ Vegas.
- Исполнители теракта также опасались задержания, однако им было обещано, что после выполнения задания их отвезут на границу с Белоруссией и предоставят новые паспорта.
Справка
* — Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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