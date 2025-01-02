Прокуратура Турции потребовала до 15 лет лишения свободы причастным к теракту в «Крокусе»

Фото: Максим Платонов

Генпрокуратура Стамбула требует наказания от семи с половиной до 15 лет тюремного заключения для пяти иностранцев, обвиняемых в связях с исполнителями теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в агентстве Anadolu.

Среди обвиняемых — Хофизджон Усмонов, Мутеулло Усоев, Рахматулло Саликов, Мухаммадрахим Файзов и Хамза Мухаммед, подозреваемые в членстве в террористической группировке «Исламское государство»*.

По данным обвинительного заключения, Усмонов проживал с одним из исполнителей теракта, Шамсидином Фаридуни, в так называемой «безопасной квартире» в Стамбуле. В переписке с исполнителями теракта сообщалось о предложении 800 тыс. рублей за новое задание, связанное с установкой бомбы в ТЦ Vegas.

Исполнители теракта также опасались задержания, однако им было обещано, что после выполнения задания их отвезут на границу с Белоруссией и предоставят новые паспорта.

Анастасия Фартыгина