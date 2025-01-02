Как выжить во время рождественского марафона в книжном магазине

Книга Петры Хартлиб «Книжный магазин и безумные праздники» — это истории о стрессе и любви к книгам

Фото: Екатерина Петрова

Каждый, кто работал в сфере торговли, прекрасно знает: декабрь — это время хаоса, многочисленных заказов и кучи нервов. Но для владелицы книжного магазина в Вене Петры Хартлиб это еще и повод поделиться уморительными, трогательными или просто странными историями. Книга «Книжный магазин и безумные праздники» — это череда анекдотов, а также исследование того, что заставляет людей продолжать любить книги и друг друга.

Рождество или война за покупателей

Работа в книжном магазине считается мечтой для любителей книг. Но добро пожаловать в реальность Петры Хартлиб, которая разрушает иллюзии и показывает эту работу мечты как бесконечную спешку, череду проблем и непрерывный конвейер забот о покупателях. Открытие книжного магазина в Вене стало для Петры и ее мужа не только осуществившейся мечтой, но и серьезным испытанием. Маленькое дело превратилось в большую вселенную, которая заняла почти все их время. Правда, в этом деле всей их жизни, помимо забот и стресса, нашлось место для смеха, иронии, любви и, конечно, книг.

Каждый декабрь Петра мечтает о рождественском отпуске. Но вместо долгожданных каникул она получает полигон для настоящего книжного боя. Множество клиентов, и все ищут ту самую книгу, которая должна стать идеальным подарком. За много лет работы кажется, что можно учесть все мелочи. Но нет. Не спасают ни списки заказов, ни проверенные сотрудники. Стресс, недопонимание и частые вздохи — вот реалии магазина. Книга «Книжный магазин и безумные праздники» окунает читателя в экстремальную предрождественскую действительность, где мечты о тихом утре с горячим чаем и запахом имбирного печенья сталкиваются с суровой реальностью.

Стоит наступить декабрю, и мы оба носим тяжести, работаем до полного изнеможения, и ни у кого из нас нет сил поддержать друг друга, более того, иногда их не хватает даже на ободряющую улыбку — мы всецело находимся в плену у жалости к самим себе.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Работа в магазине в декабре похожа на марафон, где бегут все: сотрудники, покупатели, даже книги, казалось бы, начинают передвигаться сами. «Декабрь — это время, когда книги становятся самой желанной валютой», — иронизирует Петра. Каждая глава полна описаний ежедневной суеты, будь то выбор праздничной упаковки или попытка разобраться в ошибках стажеров, которые перепутали заказы. «Невозможно праздновать Рождество, когда ты работаешь как эльф Санты», — делится Петра.

Сквозь хаос — к человечности

Однако книга не только о сложностях. Это и истории о людях, объединенных общим делом. Петра рассказывает о своем муже Оливере, который каждую ночь работает на складе, сортируя бесконечные коробки с книгами, и о сотрудниках, готовых поддержать друг друга даже в самых сложных ситуациях. Когда в магазине неожиданно пропадает свет, сотрудники расставляют по всему помещению свечи. Получается невероятно уютная и теплая атмосфера. А некоторые покупатели даже не догадываются, почему так, и принимают это за креативный ход.

Истории покупателей добавляют книге теплоты и юмора. Один клиент накануне Рождества осознает, что его список заказов выполнен лишь наполовину, и с мольбой в глазах пытается найти замену. Другие заходят в магазин с совершенно абсурдными запросами, которые Петра описывает с таким сарказмом и юмором, что читатель невольно смеется. Автор рассказывает, насколько ревностно клиенты относятся к своим покупкам. К примеру, некоторые покупатели, когда видят, как упаковывают книги другим клиентам, уверены, что для них сделали хуже. И таких далеко не единицы.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

А однажды перед Рождеством случился курьезный случай. Пришел клиент и сказал, что получил не свой заказ книг. Оказалось, что в магазине Петры делает покупки его брат. У них одинаковая фамилия. Соответственно, их заказы перепутали. Это было в то время, когда все оформлялось вручную. С того момента в магазине Петры стали указывать не только фамилии клиентов, но и имена.

Кстати, город, где разворачиваются события книги, играет не менее важную роль, чем сами герои. Вена становится живым персонажем: ее заснеженные улицы, запах глинтвейна и рождественских ярмарок создают ощущение праздника, который так часто ускользает от героев книги. Но именно благодаря контрасту между хаосом магазина и спокойствием городских пейзажей атмосфера становится еще более насыщенной.

Сама Петра Хартлиб родом из Мюнхена, где она работала пресс-секретарем и литературным критиком. Но в 2004 году она с мужем купила традиционную книжную лавку в Вене. Супруги вместе с детьми переехали в Австрию. На первом этаже преобразили лавку в современный книжный магазин, а на втором — живут сами. После того как в 2014 году вышла ее первая книга о книжном магазине, толпы поклонников приходят на Верингерштрассе, 122 не только за книгами, но и чтобы познакомиться с Петрой и получить ее автограф на своем экземпляре.

Книга о книгах

Почти все истории с клиентами связаны с поиском определенной книги. Кто-то искал подходящий подарок для «тестя, у которого уже все есть». Другому же нужен был какой-нибудь «нон-фикшн для очень образованного джентльмена» или «кое-что приятное для дамы». На последних страницах «Книжного магазина и безумных праздников» Петра составила рекомендации для чтения именно в таких нестандартных и очень абстрактных случаях. Список субъективный и не претендует на истину в последней инстанции, но может быть полезным для тех, кто ищет «что-нибудь эдакое».

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

«Книжный магазин и безумные праздники» подойдет для тех, кто хочет заглянуть за кулисы книжного бизнеса, ощутить настоящую предрождественскую атмосферу и посмеяться над забавными историями из жизни книжного магазина. Книга покажет, что даже в хаосе есть место для тепла и человечности.

Издательство: МИФ

Перевод: Анна Рахманько

Количество страниц: 192

Год: 2025

Возрастное ограничение: 16+

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».