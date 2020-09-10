КАМАЗ: госзаказ поддерживает бизнес, но не капитализацию

Неделю назад группа КАМАЗ опубликовала финансовую отчетность по МСФО по итогам первого полугодия 2020 года. Статистика показала, что производитель получил в отчетном периоде чистую прибыль в размере 32 млн рублей против убытка в 3,2 млрд рублей годом ранее. При этом консолидированная выручка увеличилась на 9%, до 85 млрд рублей.

EBITDA за полгода 6,1 млрд рублей

Как говорится в сообщении компании, рост выручки и предпринятые антикризисные мероприятия по снижению затрат привели к улучшению операционной деятельности и обеспечили положительный операционный денежный поток в сумме 7,6 млрд рублей, а показатель EBITDA за отчетный период составил 6,1 млрд рублей.

По мнению аналитика ГК «ФИНАМ» Алексея Калачева, КАМАЗ опубликовал неплохую отчетность: «Несмотря на снижение объемов продаж на авторынке, выручка КАМАЗа в годовом сравнении выросла на 9% и составила 85 млрд рублей. В том числе на 6,5 млрд рублей (до 48,7 млрд рублей) выросла выручка от продажи грузовых автомобилей и сборочных комплектов, почти на 4 млрд рублей (до 11,6 млрд рублей) выросла выручка от продажи автобусов, прицепной техники и автобетоносмесителей, при этом на 2,5 млрд рублей (до 5,6 млрд рублей) снизилась продажа комплектующих».

Коронакризис не помешал росту выручки

По данным агентства «Автостат», в январе — июне 2020 года продажи грузовых автомобилей в РФ снизились на 11,4%, до 32 620 единиц. Продажи грузовиков КАМАЗ снизились меньше — на 8,2%, до 11 738 единиц. Таким образом, доля КАМАЗа на этом сегменте рынка увеличилась за год с 35,8 до 37,1%, подсчитал г-н Калачев.

Несмотря на снижение объемов продаж, выручка КАМАЗа от продажи грузовых автомобилей увеличилась. «По всей видимости, это связано с ростом цен и выводом на рынок новых моделей, — считает Алексей Калачев. — В этом году начались продажи нового магистрального тягача КАМАЗ-54901, флагмана совместной с Daimler AG линейки К-5. Его цена превышает 7 млн рублей за единицу».

Рынок акций сдержанно отреагировал на публикацию отчетности КАМАЗа. Фото kamaz.ru

200 электробусов для Москвы и 50 — для Уфы

Не только грузовики могли улучшить результат. В самом конце прошлого года КАМАЗ заключил контракт на 11 млрд рублей с ГУП «Мосгортранс» на поставку с последующим сервисным обслуживанием и ремонтом в течение 15 лет 200 городских электробусов. А в мае был заключен контракт с МУП «Гортранс» Республики Башкортостан на 470 млн рублей на поставку 50 автобусов большого класса до конца 2020 года.

Тем не менее рынок акций сдержанно отреагировал на публикацию отчетности КАМАЗа. «Акции компании остаются уделом отдельных игроков, но не вызывают интереса институциональных портфельных инвесторов. Проблема в низкой ликвидности: по данным Московской биржи, free-float акций КАМАЗа составляет всего около 4%. Объемы торгов на бирже редко превышают 5 млн рублей в день», — резюмировал Калачев.