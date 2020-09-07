«Россия — фаворит этой группы»

Тем не менее, сборная Черчесова чуть не упустила победу над андердогом

Долгий час победе сборной России ничего не угрожало. Однако затем у команды Станислава Черчесова как будто сели батарейки, и венгры едва не удивили Европу грандиозным камбэком. «Реальное время» попыталось разобраться, что произошло в вчера вечером в Будапеште.

«Мы, несомненно, слабейшие». Как венгры перед матчем не верили в себя



«Нам предстоят сложные матчи со всеми командами, а фаворитами группы являются команды России и Турции. В этой группе мы, несомненно, слабейшие, но для нас это отличная возможность для роста», — был самокритичен перед игрой со сборной России главный тренер венгров Марко Росси.

В первом туре его команда по делу обыграла турок на их поле (1:0), а единственный гол в этом матче забила главная звезда нынешней команды — Доминик Собослаи из «РБ Лейпциг». Но и помимо Собослаи в составе венгров есть кому сделать игру: на матч со сборной России их наставник выпустил Петера Гулачи, Вилли Орбана (оба — «РБ Лейпциг»), Роланда Шаллаи («Фрайбург»), Адама Салаи («Майнц») и других футболистов из уважаемых европейских клубов.

На российскую команду у венгров просто не осталось сил

У сборной России с «европейцами» на сей раз не сложилось совсем: хавбек «Монако» Александр Головин получил травму в матче с «Мецом», а новичок «Аталанты» Алексей Миранчук, вероятно, восстановится только к середине октября. В сборную России вновь был вызван Федор Смолов, но, напомним, «Сельта» еще месяц назад объявила о решении не выкупать форварда.

В игре с турками венгры показали образцовую командную дисциплину, полностью сдержав Хакана Чалханоглу и Бурака Йылмаза. Однако на российскую команду у них просто не осталось сил. К тому же замены, сделанные Станиславом Черчесовым в стартовом составе, весьма плодотворно сказались на качестве игры.

Это будет сезон Антона Миранчука



Особенно выделялся железнодорожник Антон Миранчук, который с передачи Далера Кузяева открыл счет. Прошло некоторое время, и именно Миранчук сделал шикарный перевод на Марио Фернандеса, закончившийся штрафным, а затем голом Магомеда Оздоева (2:0). Очень похоже, что переход брата Алексея в «Аталанту» положительно сказался на Антоне. Теперь в «Локомотиве» ставка будет сделана именно на него, и, по всем прогнозам, брата Алексея должен ждать лучший сезон в карьере. Окончательно все стало понятно на 46-й минуте, когда Марио Фернандес использовал передачу Дзюбы и забил в полупустые ворота (3:0).

Особенно выделялся железнодорожник Антон Миранчук, который с передачи Далера Кузяева открыл счет

Часть болельщиков сборной России наверняка отправилась по своим делам, решив, что три очка уже в кармане. Что далее случилось с командой — загадка. Расслабленность? С таким приверженцем дисциплины, как Черчесов, ее в сборной сложно себе представить. Физические кондиции или психология? Это, наверное, уже ближе к истине.

«Бросившие» оборону венгры пошли катать мяч у границ штрафной площади россиян, но долгое время опасности у ворот Антона Шунина не возникало. Однако фактически первый голевой момент у ворот динамовца завершился голом: Андрей Семенов потерял позицию, а Шаллаи отлично перебросил мяч через Шунина (1:3). Сборная России при Черчесове стала в целом гораздо более закаленной командой, однако в отдельных моментах начинает «плыть». Так было в прошлогоднем домашнем матче с бельгийцами, так случилось и сейчас. Примитивная игра венгров принесла им еще один гол Неманьи Николича (2:3).

Сборная России имени Черчесова не допускает осечек в матчах с командами ниже уровнем

Вечерние венгерские комары



Запахло грандиозным камбэком. Россияне стали стремительно выдыхаться, и будь в соперниках команды Черчесова более искусная сборная, ничьей бы не миновать. Все оставшиеся 19 минут венгры кружили перед штрафной россиян, как вечерние комары, однако Шунин снял все их бесчисленные навесы.

Несмотря на минимальный разрыв в счете, Марко Росси оказался прав. Сборная Венгрии по игре действительно выглядит слабейшей в группе. В первом тайме его команду переиграли на классе, но чего у венгров в избытке, так это упертости. В игре с турками неожиданно помогло. С сербами — тоже может помочь. Но сборная России имени Черчесова не допускает осечек в матчах с командами ниже уровнем. И сегодня она это доказала, пусть и скрипя зубами.

