Загитова теперь как Лукашенко. Ей тоже говорят: «Уходи!»

Олимпийская чемпионка поступила на журналистику и хочет заняться комментированием

В последнее время вокруг Алины Загитовой произошел ряд серьезных событий, при этом, увы, никаких серьезных подвижек к лучшему в текучке мирового спорта нет. А посему не стоит удивляться тому факту, что олимпийская чемпионка пропустит и нынешний сезон, — об этом рассуждает в своей колонке журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин.

Ждем Загитову на контрольных прокатах. Счастливчики уже купили билеты



Все новости последнего времени, связанные с действующей олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира, — это события, которые вытекают друг из друга. Ее поступление на факультет журналистики РАНХиГС и сообщение о том, что Загитова станет соведущей нового сезона телешоу «Ледниковый период», последовательно и логично связаны. Во всяком случае, вопрос о практике первокурсницы Загитовой уже можно не задавать. Как и закрыть вопрос о ее выступлениях в стартующем сезоне. Их не будет. Ни на этапах Кубка России, все участники которого уже определены и расписаны по местам их проведения. Ни в чемпионате страны, куда и будут отбираться лауреаты Кубка России, который снова многократно возрастает в цене. Первый раз было год назад, когда в Великом Новгороде разыграли финал Кубка, по итогам которого определилась участница чемпионата мира в Японии.

Сезона у Алины не будет, и в ее адрес уже раздаются крики: «Уходи!». Хочется задать встречный вопрос — а на каком основании? То единственное, что можно предъявить Загитовой в качестве претензии, так это нахождение в списке сборников национальной команды, что дает ей право на получение стипендии. Прямо скажем, не самой большой, чтобы считать, что Алина засиделась на шее у бюджета. И решение о ее включении в состав сборной страны было принято федерацией фигурного катания, руководители которой резонно решили, что если ранее статусом члена сборной страны долгое время пользовались Евгений Плющенко, Аделина Сотникова, давно уже не катавшиеся и даже не собиравшиеся возвращаться на лед, то почему Загитова должна стать исключением.

К тому же Алина планирует выйти на лед 12 и 13 сентября, чтобы поучаствовать в контрольных прокатах, на которые (феноменальный успех российского фигурного катания) уже распроданы все билеты. Еще раз: на обычные тренировки продавались билеты, а потому их будут проводить не где-то на тренировочном катке, а в 12-тысячном «Мегаспорте».

Возможно, что демонстрация короткой и произвольных программ на контрольных прокатах будет последним выходом фигуристки на лед в этом сезоне. Был еще успешный опыт работы в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица», но, по слухам, там уже работают с новой фигуристкой, которая заменит Алину. Кстати, само шоу должно было «заехать на час» и в Казань в рамках всероссийского турне, но пока никаких новостей о гастролях нет, а потому этот кейс у Загитовой можно считать закрытым (может быть, временно).

У Алины был успешный опыт работы в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица», но, по слухам, там уже работают с новой фигуристкой. Фото instagram.com/azagitova

И где бы Загитова могла стартовать?

А потому остается вопрос: что ей делать на льду в этом сезоне? Давайте посмотрим на мир незашоренным взглядом. Не глазами, полными любви к Загитовой или, наоборот, ненависти к ней. В доковидной реальности стартующий сезон можно было бы считать предолимпийским, воспринимая его через призму Пекина-2022. Сейчас же…

Будущее можно воспринимать только через призму следующих событий. Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Москве перенесли на 2021 год (вначале его переносили с апреля на ноябрь, теперь новый перенос)… Зимняя Универсиада 2021 в Швейцарии перенесена… Два этапа Кубка мира по шорт-треку отменены, еще два под вопросом… Четыре этапа по конькобежном спорту отменены, еще два также под вопросом. Между прочим, и конькобежный спорт и шорт-трек входят в единую международную федерацию ISU, которая «рулит» и фигурным катанием. Из этапов, которые «под вопросом», ближайшие запланированы на декабрь, и отменять их не решаются только потому, что они запланированы в Китае, а страна-организатор Олимпиады обязана проводить международные предолимпийские соревнования.

Иными словами, коронавирус пока помножил всю международную спортивную движуху на ноль, каким-то образом допустив только проведение чемпионата Европы по велоспорту во Франции, который завершился в конце прошлой недели. У велосипедистов вообще все не как у людей, там еще два крупных события запланировано на октябрь: чемпионат мира, а затем и чемпионат Европы по маунтибайку. Ничего не боятся…

В доковидной реальности стартующий сезон можно было бы считать предолимпийским, воспринимая его через призму Пекина-2022. Фото olympteka.ru

Если серьезно, то коронавирус занес не просто страх, а всеобщее недоумение в международную жизнь. Соревноваться на международном уровне практически невозможно, зато внутренняя соревновательная активность запредельна, тот же Татарстан проводит различные старты в рекордном количестве. Болезнь выкашивает жизни людей, поэтому в разгар пандемии они повсеместно бросились бунтовать в Америке, Белоруссии, Германии, можно перечислять всех почти по алфавиту, с завершением на Швеции…

Исходя из описанной картины, зададимся вопросом: и где бы Загитова могла стартовать? Чемпионат Европы запланирован на январь в Загребе. Еще раз, январскую Универсиаду в Швейцарии уже перенесли. Конкретно Хорватия «засветилась» в фигурном катании один раз, когда в 1981 году Санда Дубравчич стала вице-чемпионкой Европы, защищая цвета сборной Югославии. Страна традиционно проводит в декабре «Золотой конек Загреба», закрывающий соревновательную программу года. Можно поспорить, что данного старта в этом году не будет, если страна прямо сейчас закрывает часть курортной зоны на своем побережье, а сама Хорватия попала в «красную зону» карантина.

Чемпионат мира пройдет в Швеции, которая не закрывалась на карантин, как и Белоруссия. И где сейчас неспокойно, как и в Белоруссии. Стокгольм, Мальме «в огне», и к чему приведут подобные беспорядки, одному богу известно. Поскольку и с точки зрения беспорядков, и с точки зрения начала существования в постковидной реальности пока нет положительной динамики. Напротив, все постепенно ухудшается. И строить сейчас подготовку к сезону с расчетом на этот чемпионат наивно. Шведы отменят его и даже не поморщатся, у них уже давно нет топовых фигуристов. И ISU отменит и даже не почешется, там фигурное катание явно не в приоритете.

Коронавирус занес не просто страх, а всеобщее недоумение в международную жизнь. Соревноваться на международном уровне практически невозможно, зато внутренняя соревновательная активность запредельна. Фото instagram.com/azagitova

У кого-то «часики тикают»

Читатель может заметить, что автор представляет перспективы Загитовой как на кладбище — видя в крестах одни плюсы. Тогда возникает вопрос: а почему же не поставят на паузу свои карьеры конкурентки олимпийской чемпионки?

Увы, и у Туктамышевой, и у Медведевой «часики тикают». Одна на пять лет старше Алины, другая на два с половиной года, а это почти вечность для фигурного катания. Ясно же, что Туктамышева не будет кататься по наступлении 25 лет, после Олимпиады в Пекине, за спиной уже не нынешних конкуренток, а нового выводка юниорского фигурного катания. Трудно будет оставаться конкурентоспособной и 21-летней Медведевой.

Не все гладко в олимпийский сезон будет у трио Косторная — Трусова — Щербакова, только у них не за горами уже проблема пубертата. Смогут ли они его перебороть, что не получилось у Липницкой, Погорилой, Радионовой? Поэтому ТЩК вынуждены бросаться в сезон с неясными перспективами, осознавая, что следующий год может стать последним.

Примечательно, что еще одна ученица Этери Тутберидзе — казахстанка Элизабет Турсынбаева — тоже поступила в этом году в вуз, выбрав МГИМО. У нее также были сомнения в возможности продолжения карьеры, и она пропустила прошлый сезон из-за травмы, однако решила из спорта не уходить. А зачем? Внутренней конкуренции нет, предолимпийский сезон потерял свою актуальность, а вернуться в спорт можно отдохнув и залечив все болячки. Тем временем дав Тутберидзе вновь окунуться в работу, которая дается ей лучше всего, поскольку в группе у Этери Георгиевны появились новые, никому пока не известные ученицы.

Еще одна ученица Этери Тутберидзе — казахстанка Элизабет Турсынбаева — тоже поступила в этом году в вуз, выбрав МГИМО. Фото instagram.com/elizabetkz

Да, растеряв летом не только Косторную и Трусову, «поставив на паузу» Загитову, Тутберидзе лишилась еще и «игроков со скамейки запасных» — Вероники Жилиной и ее младшей и менее известной пока сестры Алены. Поговаривают, что есть в этом и доля вины самой наставницы. Дело в том, что мама Жилиных — Людмила Алферова, сама тренер по фигурному катанию, работала в Северодвинске Архангельской области, где и вырастила на местном катке своего чудо-ребенка. Переехав в Москву вместе с дочкой, она какое-то время помогала группе Тутберидзе на катке, не получая за это денег. А прямо сейчас «Школа Плющенко» пополнила тренерский штат Еленой Ильиных, Сергеем Розановым из группы Тутберидзе и… кандидатом в мастера спорта Людмилой Алферовой. Поэтому конкретно из этого перехода вытекает логичный вывод: лучше быть «ангелом» на зарплате у Плющенко, чем бесплатным чернорабочим в «Хрустальном».

А что «у татар»?

Поступление Загитовой в столичный вуз убило на корню призрачную надежду на то, что фигуристка будет иметь какое-то отношение к Татарстану. Увы, не будет, хотя соответствующее учебное заведение для чемпионки нашлось бы. Возможно, в ряд этих событий можно поставить и уход ее папы Ильназа Загитова из системы ХК «Ак Барс», где он работал главным тренером юниорского «Ирбиса». Во всяком случае, желание быть поближе к дочери, перешагнувшей 18-летие, не выглядит весомым поводом для того, чтобы резко обрубать концы с хоккеем, тренерской работой, которая складывалась у Загитова в Казани. В прошлом году он успешно отработал на финале Юниорской хоккейной лиги, заняв третье место. В нынешнем сезоне прошел до четвертьфинала МХЛ. И вдруг у хоккейного тренера просыпается идея-фикс из «Трех сестер»: «В Москву, в Москву!». Хотя ранее в куда более «трудном» переходном возрасте с этой ролью справлялась и бабушка.

Но, так и не став татарстанской спортсменкой, Загитова продолжает оставаться российской фигуристкой, а потому мы продолжим болеть за нее, как только девушка снова будет готова к стартам. А пока поговорим о тех спортсменах, кто имеет куда больше оснований называться татарстанскими, но ими не являются. В резерве национальной сборной значится пара Ясмина Кадырова и Иван Бальченко. Пара очень перспективная, хотя при этом и очень молодая, менее года «от роду». Ясмина — дочь теперь уже экс-директора РСШОР по фигурному катанию Казани Резеды Сибгатуллиной, которая пока находится в декретном отпуске по уходу за третьим ребенком и, по слухам, планирует перебраться в Пермь, к старшей дочери. Младшую дочь Рианну Сибгатуллина пока оставила на попечение своей сестры, тренера Эльвиры Сельсковой.

В резерве национальной сборной значится пара Ясмина Кадырова и Иван Бальченко. Пара очень перспективная, хотя при этом и очень молодая, менее года «от роду». Фото fsrussia.ru

То есть Казань — это уже такой официальный придаток росфигкатания, не субъект, а объект, из которого пачками уезжают фигуристы. В Москву к Тутберидзе (одиночница Камила Валиева), в ЦСКА (Елизавета Осокина, тренер Ксения Иванова), к Артуру Дмитриеву (парник Илья Спиридонов), Сергею Давыдову (Адель Набиуллин)… В Пермь (парницы Ясмина Кадырова, Юлия Артемьева)… В Питер (одиночники Глеб Лутфуллин и Максимильян Ермолин)… В Тольятти (танцорша Ангелина Лазарева)… В Армению, Белоруссию, Грузию, Францию…

В результате в действующем составе сборной Татарстана значатся только парницы Евгения Тарасова и Диана Мухаметзянова, тренирующиеся в московской Мозер-тим. Да еще и Осокина, хотя она уже год как перебралась в ЦСКА к Елене Буяновой (Водорезовой), покинув группу Ольги Арбузовой. Увы, решив проблемы с нехваткой льда, в Казани явственно столкнулись с нехваткой тренерских кадров, что и отодвинуло родину фигуриста Александра Фадеева и тренера Геннадия Тарасова в аутсайдеры российского ФК.

