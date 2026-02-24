Новости происшествий

Источник: сообщение о «минировании» казанской гимназии №27 оказалось фейком

14:33, 24.02.2026

Тем не менее для безопасности учеников гимназии №27 их эвакуировали

Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

Сегодня в Казани эвакуировали учеников гимназии №27 из-за поступивших угроз о минировании.

На почту школы пришло анонимное письмо с информацией о минировании. Как рассказал собеседник «Реального времени», сообщение оказалось ложным.

Ранее «Реальное время» писало, что в Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство школьника.

Ариана Ранцева

