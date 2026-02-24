Источник: сообщение о «минировании» казанской гимназии №27 оказалось фейком
Тем не менее для безопасности учеников гимназии №27 их эвакуировали
Сегодня в Казани эвакуировали учеников гимназии №27 из-за поступивших угроз о минировании.
На почту школы пришло анонимное письмо с информацией о минировании. Как рассказал собеседник «Реального времени», сообщение оказалось ложным.
