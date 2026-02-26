Стали известны подробности увольнения главы района в Татарстане: жена владела акциями Apple и Tesla
Источник издания рассказал подробности антикоррупционного дела
Верхнеуслонский район Татарстана. Ильнур Гаязов, глава Набережно-Морквашского сельского поселения, лишился своих полномочий в связи с утратой доверия.
Как рассказал источник «Реального времени», во время проверки установлено, что супруга муниципального служащего совершала сделки с ценными бумагами иностранных компаний.
Операции с ценными бумагами включали акции таких компаний как Apple, IBM, Microsoft, Tesla, NVIDIA, OZON-aup, MD Medical Group RegS, Fix Price Group PLC, HeadHunter Group ADR Lev3 и ряда других.
Со слов собеседника издания, общая сумма оборота акций за 2024-й составила 24,96 млн, а сумма дохода — 248 тысяч.
Объем финансовых операций с иностранными активами за 2024 год составил более 24 миллионов рублей.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани раскрываемость убийств, изнасилований и разбоев достигла 100%.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».