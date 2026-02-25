В Советском районе Казани обрушилась очередная крыша — это второй случай за два дня

Инцидент произошел по улице Советской в доме №19

Фото: Динар Фатыхов

В Казани по улице Советской в доме №19 произошло очередное обрушение кровли. Об этом сообщила пресс‑служба Советского района в своем телеграм‑канале.

В результате происшествия никто не пострадал. Управляющая компания прибыла на место и ведет работы по устранению последствий.

Подробности и точные обстоятельства случившегося пока выясняются — сейчас основные усилия направлены на локализацию последствий и обеспечение безопасности проживающих.

Этот случай напоминает аналогичный инцидент, произошедший 24 февраля в пятиэтажном здании 1967 года постройки с четырьмя подъездами. Дом был оборудован скатной шиферной крышей. В тот раз общая длина разрушенного участка составила 14 погонных метров. По предварительной версии, причиной обрушения стал аномально высокий уровень снежного покрова: толщина снега на крыше достигала 1,2—1,4 метра.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Проблема накопления снега на крышах привлекла внимание властей еще ранее. 16 февраля мэр Казани Ильсур Метшин на еженедельном совещании резко раскритиковал ситуацию с уборкой снега с крыш городских зданий. Он обратил внимание глав районов на уже произошедшие случаи:

— Три крыши сложились! — указал мэр и призвал незамедлительно найти дополнительные силы для уборки снега.

После замечаний градоначальника «Реальное время» изучило вопрос стоимости услуг по уборке снега с кровли и способы пополнения штата подготовленными специалистами для выполнения работ. Подробнее — в материале.



Рената Валеева