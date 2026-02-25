Экс-начальник отдела КФУ в Татарстане обвиняется в получении взяток за приемку цветов

Взятки выплачивались за беспрепятственную приемку товаров

Фото: Мария Зверева

В Татарстане в суд направили уголовное дело в отношении бывшего начальника организационно‑протокольного отдела КФУ Алексея Волчкова, обвиняемого в получении взяток. СУ СКР по республике и МВД завершили расследование по делу, возбужденному по п. п. «б, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, в период с 2022 по 2025 год 39-летний обвиняемый систематически получал денежные вознаграждения от поставщиков цветочной продукции и флористических композиций. Взятки выплачивались за беспрепятственную приемку товаров, в том числе по счетам с заведомо недостоверными сведениями о количестве поставленного товара, а также за их незамедлительное визирование. Общая сумма полученных незаконным путем средств превысила 1,5 млн рублей.



Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Рената Валеева