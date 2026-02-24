В Казани обрушилась кровля пятиэтажного дома

Повреждены три прогона и восемь стропил, на крыше зафиксирован снежный покров до 1,4 метра

В Казани зафиксировано еще одно обрушение кровли жилого дома. Инцидент произошел в пятиэтажном здании №91 по улице Восстания, построенном в 1967 году и имеющем четыре подъезда. Дом оборудован скатной шиферной крышей, сообщает пресс-служба Жилинспекции Татарстана.

По данным обследования чердачного помещения, повреждены три прогона и восемь стропил. Общая длина разрушенного участка составляет 14 погонных метров. Визуально элементы стропильной системы признаков гниения не имеют.

Предварительной причиной обрушения называют аномально высокий уровень снежного покрова на крыше — от 1,2 до 1,4 метра. В настоящее время проводится уборка снега с кровли.

Инженерные сети водоснабжения и отопления не повреждены. Затопления квартир удалось избежать. Система отопления с нижним разводящим трубопроводом сохранена в рабочем состоянии.

Последняя очистка кровли с северной стороны и по периметру проводилась 12 февраля. Однако этих мер оказалось недостаточно для предотвращения инцидента. Случай вновь актуализировал вопрос своевременной очистки крыш от снега в зимний период.

Ариана Ранцева