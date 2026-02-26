В ДТП в Татарстане погибла 19-летняя пассажирка
По предварительным данным, легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком
В Дрожжановском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Renault и грузовика. Об этом сообщила Госавтоинспекция Татарстана.
По предварительным данным, водитель Renault выехал на полосу встречного движения без цели обгона, после чего произошло столкновение с грузовым автомобилем.
В результате аварии 19-летняя пассажирка Renault скончалась на месте. Водитель получил травмы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
