В ДТП в Татарстане погибла 19-летняя пассажирка

13:21, 26.02.2026

По предварительным данным, легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком

Фото: взято из телеграм-канала Госавтоинспекции Татарстана

В Дрожжановском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Renault и грузовика. Об этом сообщила Госавтоинспекция Татарстана.

По предварительным данным, водитель Renault выехал на полосу встречного движения без цели обгона, после чего произошло столкновение с грузовым автомобилем.

В результате аварии 19-летняя пассажирка Renault скончалась на месте. Водитель получил травмы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ариана Ранцева

