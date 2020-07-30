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За финансовую пирамиду экс-капитана «Рубина» могут посадить на 16,5 лет

13:11, 30.07.2020 1
За финансовую пирамиду экс-капитана «Рубина» могут посадить на 16,5 лет
Фото: sv-bob.livejournal.com/293074.html

Прокуратура просит дать бывшему капитану футбольного клуба «Рубин» Сергею Харламову 16,5 года колонии за организацию финансовой пирамиды. Об этом сообщает «Татар-информ», ссылаясь на пресс-службу Вахитовского районного суда.

Организатору финпирамиды Андрею Макарову грозит 18,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. 16,5 года гособвинитель также попросил назначить Александру Бурнаеву и сестре одного из обвиняемых — Наталье Макаровой. На 16 лет в колонию могут отправиться еще три сообщника — Вадим Еникеев, Алексей Гречко, Роберт Гарипов.

В феврале 2015 года по подозрению в организации финансовой пирамиды КПК «РОСТ» были задержаны семь человек. По информации сотрудников УЭБ и ПК МВД по РТ, для ее продвижения было организовано около 40 филиалов в 23 регионах страны с головным офисом в Казани. Пирамида активно рекламировалась в соцсетях, печатных СМИ и интернете. По данным следствия, мошенники похитили у 3,5 тыс. человек по России более 1,4 млрд рублей.

Ранее стало известно о пятилетнем приговоре основателю кредитных потребительских кооперативов «Центральная сберкасса» и «Центральная сберкасса 1», гражданину Украины Дмитрию Русанову.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:58
    10рублевых купюр у них точно там не было
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