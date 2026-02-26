Рэпер Гуф получил год условного срока за драку с росгвардейцем в бане

Гуф и второй подсудимый в ходе ссоры с потерпевшим похитили у него мобильный телефон iPhone 14 Pro

Рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, приговорен к одному году условного лишения свободы за самоуправство в ходе конфликта в банно‑оздоровительном комплексе в деревне Малые Горки.

Инцидент произошел 23 октября 2024 года. По материалам дела, Гуф и второй подсудимый — Геворк Саруханян — в ходе ссоры с потерпевшим похитили у него мобильный телефон iPhone 14 Pro. Согласно версии следствия, Саруханян удерживал руки потерпевшего, а Долматов угрожал применением физического насилия и нанес не менее двух ударов по лицу.

Потерпевшим оказался Михаил Мартьянов, сотрудник полиции, который в момент нападения находился не при исполнении служебных обязанностей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В ходе судебного процесса гособвинитель запросила для обоих подсудимых два года условного лишения свободы с испытательным сроком на два года. Также прокурор предложила переквалифицировать обвинение: изначально дело было возбуждено по п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, и с угрозой его применения), но государственный обвинитель пришла к выводу, что действия подсудимых не были связаны с открытым хищением.

Прокуратура посчитала, что в действиях Долматова и Саруханяна содержатся признаки самоуправства (нарушение установленного законом порядка разрешения имущественного конфликта), и попросила суд признать их виновными именно по этой статье.

Рената Валеева