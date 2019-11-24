ФК «Нефтехимик» пока улучшает результат своего лучшего сезона

К зимнему перерыву в первенстве ФНЛ нижнекамский ФК «Нефтехимик» успел обыграть дубли «Спартака» и «Краснодара» и фаворитов сезона — московское «Торпедо». Однако пока клуб не готов бороться за повышение в классе. Слишком молодая команда, совсем недавно вышедшая из второй лиги, у которой, опять-таки пока, нет своего стадиона. Подробности — в материале «Реального времени».

Последний матч как квинтэссенция всего сезона



Если смотреть на движение по турам футбольных чемпионатов Премьер-лиги и ФНЛ, то создастся впечатление, что казанский «Рубин» и «Нефтехимик» медленно, но верно движутся навстречу друг другу. Только вот нижнекамцы не соотносят свой турнирный путь ни с кем, живя от матча к матчу. И если они подошли к большому перерыву в чемпионате ФНЛ с разрывом в очках от зоны стыков в два-три балла, то это стечение обстоятельств. Аналитики ФНЛ перед началом сезона предрекали «Нефтехимику» с его бюджетом, составом и озвученными амбициями борьбу за выживание.

«Крайняя» на данный момент победа «Нефтехимика» была одержана вчера в игре против красноярского «Енисея». Команды еще в прошлом сезоне находились на двух полюсах — одна выживала в Премьер-лиге, другая лидировала в своей зоне ПФЛ. Но по ходу субботнего матча совершенно не создавалось впечатления, что у одной команды семь человек еще в прошлом году бегали по одному газону с Артемом Дзюбой, а у другой столько же футболистов тусовались по разным любительским командам России.

Игровое преимущество было целиком на стороне нижнекамцев, которые создали несколько опасных моментов. В одном из них неакцентированный удар Павла Шадрина блокировал защитник, в другой — Вагиз Галиулин не успел замкнуть опасный прострел, но к этому времени нижнекамцы уже вели. Мераби Уридия в свойственной ему манере сориентировался даже не в штрафной, а во вратарской гостей, и «проткнул» мяч в ворота. Есть очередная домашняя победа, хотя Казань, по сути, такой же выезд для «Нефтехимика» — на поле стадиона «Рубин» команда взяла 20 очков в 12 матчах. На выезде нижнекамцы выступают успешнее, набрав 26 очков в 13 играх.

В итоге 46 очков в 25 матчах, пятое промежуточное место, что лучше самого успешного в истории команды сезона, когда в 1994 году нижнекамцы финишировали шестыми. Сезона, когда «Нефтехимик» можно было смело называть сборной Татарстана: казанцы Кранатов, Ахметгалиев, Булатов, Гарифуллин, Потапов, Харламов, братья Акбаровы, нижнекамцы Калинин, Кулемин, Ситчихин, Хуснетдинов, челнинцы Барышев, Ефремов, зеленодолец Саитов… Совсем юные казанцы Мазитов и Топунов, которых «Нефтехимик» пытался спасти для футбола, как ранее это сделал «КАМАЗ» с чуть более старшими Нигматуллиным и Варламовым.

Игровое преимущество было целиком на стороне нижнекамцев, которые создали несколько опасных моментов. Фото fcnh.ru

Успешное начало

Нынешние нефтехимики — это некий слепок с того состава 25-летней давности. С одной поправкой: сейчас экс-рубиновцы раскиданы по стране куда более щедро, чем в 90-е годы, когда они концентрировались в Нижнекамске и Челнах. В том числе и о них мы расскажем, вспоминая турнирный путь «Нефтехимика» в нынешнем сезоне.

Стартовали нижнекамцы в Саранске, где встретились с «легендой» казанского футбола Рустемом Мухаметшиным, который завоевал для Казани первые медали первенства России. Правда, среди молодежных команд, когда основной «Рубин» еще пылил в первой лиге. Матч прошел с огромным преимуществом нижнекамцев, только вот гол они забили, прямо скажем, спорный. Арбитр Алексей Матюнин отреагировал на момент, который больше походил на «мяч нашел руку», а не «игра рукой». Денис Макаров уверенно реализовал 11-метровый — 1:0.

Первый из серии «домашних» матчей, которые нижнекамцам пришлось проводить в Казани, прошел совсем в другой атмосфере. «Нижний Новгород» давил, как «Барса» давила «Рубин» в знаменитом матче 10-летней давности, моментов была создана куча, а вот гол пришел, опять же, в достаточно безобидной ситуации. Гостей в штрафной «Нефтехимика» было трое, самих нижнекамцев семеро, да вот у семи нянек дитя оказалось без глаза. Давид Хубаев и вовсе шарахнулся от Игоря Портнягина, как от прокаженного, оставив того одного, а сам помчался пресекать воображаемую угрозу. Воспитанник «Рубина» Портнягин, для которого поле стадиона «Рубин» было роднее, чем для многих нижнекамцев, просто ткнул мяч в сторону ворот, куда тот и закатился.

Победа «НН» была бы справедливым результатом, но номинальные хозяева, предварительно огрызнувшись попаданием в перекладину, все-таки успели сравнять счет на пятой добавленной минуте. Руслан Галиакберов замкнул подачу с углового — 1:1. Нападающий, конечно, молодец, но в целом эта ничья была «имени» вратаря Андрея Голубева.

Хозяева, предварительно огрызнувшись попаданием в перекладину, все-таки успели сравнять счет на пятой добавленной минуте. Фото fcnh.ru

Открытие бомбардира Макарова

Матч в Армавире запомнился прекрасным голом Макарова. Перехватив мяч на своей половине поля, он, не доходя до средней линии, запустил его в ворота, которые непредусмотрительно покинул голкипер армавирцев. Все было исполнено в высшей степени великолепно. Закрепил победу Уридия, отличившийся после отличного паса Артура Гилязетдинова. Правда, сам Артур поначалу запорол еще более хороший момент, но, продолжив атаку, из потенциального бомбардира превратился в реального ассистента — 2:0. Победа «Нефтехимика» расстроила еще одного воспитанника казанского футбола Наиля Замалиева, которого ветер странствий занес в провинциальный город Краснодарского края.

Снова матч в Казани, и снова преимущество гостей, на этот раз добравшихся до столицы Татарстана с Дальнего Востока. Тамошний «Луч» поначалу светил гораздо ярче, чем потенциальные хозяева поля, и забил в первом тайме, воспользовавшись рикошетом от Александра Куликова. Тот и до гола действовал не очень удачно, однажды упустив своего подопечного, а тут решил блокировать удар, находясь метрах в пяти от бьющего. Так не блокируют, так или закрывают видимость вратарю, или становятся причиной рикошетов…

Отыгрался «Нефтехимик» с пенальти, назначенного за снос Уридии и реализованного Макаровым. Будь на стадионе система WAR, возможно, пенальти не был бы назначен, поскольку нарушение произошло до штрафной, правда, тогда пришлось бы к штрафному добавлять удаление голкипера Луча», ибо это чистый фол последней надежды. 1:1, вторая ничья в Казани. Справедливости ради, «Нефтехимик» сыграл дома с тем же «Лучом» с таким же счетом в 2017 году, когда вылетал из ФНЛ. Но тогда игра проходила на поле, где травы не было в принципе.

«Луч» поначалу светил гораздо ярче, чем потенциальные хозяева поля, и забил в первом тайме. Фото fcnh.ru

Неудачный миттельшпиль

С пятого тура началась серия, которую можно назвать самой неудачной для «Нефтехимика». Проиграли в Курске «Авангарду» — 0:1, уступили в Казани «Текстильщику» из Иваново — 1:2, сыграли вничью в Красноярске с «Енисеем» — 2:2, упустив преимущество в два мяча. Проиграли в Казани «Ротору» из Волгограда — 1:2, у которого первый мяч забил экс-рубиновец Камиль Муллин.

Уступили в «Химках» — 2:3, снова ведя в счете — 2:1. Победный гол у химчан забил Владимир Дядюн, да и в целом состав подмосковной команды с Дмитрием Каменщиковым и Ильей Кухарчуком очень напоминал «Рубин» недавнего времени.

Серия без побед растянулась до восьми матчей, в которых нефтехимики набрали лишь два очка, опустившись на 14-ю строчку в турнирной таблице. В целом, примерно такой ход событий и ожидался от команды, напичканной молодыми футболистами, еще вчера выступавшими на уровне ПФЛ. В конце концов, посланникам ПФЛ «Нефтехимик» и проиграл, уступив «КАМАЗу» 0:2 в рамках Кубка России.

После этого соседи пошли разными дорогами. «КАМАЗ» навстречу матчу со «Спартаком», а «Нефтехимик» навстречу верхней части турнирной таблицы. Началось с победы над «Краснодаром-2» — 1:0. Есть первая победа в Казани, забил, конечно же, Денис Макаров, для которого этот мяч стал седьмым в сезоне. Но практически все в этой голевой атаке сделал Уридия, сам имевший на тот момент три гола в активе.

Мераби своим голом принес победу в следующем матче в Томске, и его же гол добыл ничью в Москве с «Чертаново» — 2:2. Началось все с навала в начале встречи, благодаря чему Давид Хубаев забил ранний гол. Москвичи быстро отыгрались и практически до конца матча вели игру с позиции силы. Нижнекамцы огрызались — и огрызнулись выпадом Уридии, который вышел один на один и снова вывел свою команду вперед. «Чертаново» сравняло счет, но у нижнекамцев был 1000-процентный момент, когда в одной атаке они дважды били из района вратарской.

В следующем матче в Казани с ярославским «Шинником» (2:2) нефтехимики были слабее в наступательном плане без Макарова, действуя вторым темпом. Отыгрались раз, благодаря Хубаеву, снова пропустили, после чего спаслись на добавленной минуте. Отличился Дмитрий Мичуренков, обозначив, что у «Нефтехимика» есть более двух футболистов, способных забивать мячи.

С пятого тура началась серия, которую можно назвать самой неудачной для «Нефтехимика». Фото fcnh.ru

«Спартачок», а приятно

Если «КАМАЗ», выбив «Нефтехимик», проиграл «Спартаку», то «Нефтехимик» красно-белых разгромил. Правда, это был их второй состав, но зато его ворота защищал экс-рубиновец Тимур Акмурзин. Ему пришлось трижды вытаскивать мяч из ворот после ударов Ильи Петрова, Макарова и Уридии. 3:0 и пусть это не «Спартак», а «Спартачок», но все равно приятно…

Очень слабо используя достаточно призрачное преимущество своего поля в Казани, нефтехимики, тем не менее, одержали на нем главную победу. Было повержено «Торпедо», главный фаворит сезона, с экс-игроками «Рубина» Александром Рязанцевым и Игорем Лебеденко в составе и еще целым рядом знаковых для России футболистов. Гол Петрова со штрафного был прекрасен, как и голкипер Голубев, потащивший мяч из девятки на последних секундах. Но и в целом нижнекамцы были лучше опаснейшего противника.

Точно так же, как были сильнее малоопытной «Чайки» в Песчанокопском Ростовской области. Гол Уридии на старте матча стал победным, но его закрепил Павел Шадрин, воспользовавшись чудовищной ошибкой вратаря соперника — 2:0. Гол Петрова со штрафного принес победу в матче с воронежским «Факелом» с двумя экс-игроками «Рубина» в составе (Романом Касянчуком и Павлом Яковлевым) — 1:0. Таким образом, нижнекамцы поднялись аж на четвертое место в таблице после 17 туров.

Увы, но завершив серию без побед, нижнекамцы дождались и окончания серии без поражений. Уступили в Калининграде местной «Балтике», причем Макаров мог забивать с 11-метровой отметки, но его удар взял вратарь, а вот калининградцы использовали свой шанс, забив пенальти.

Такой сценарий матча вскоре повторится, когда «Нефтехимик» с пенальти не забьет — на сей раз с задачей не справится Галиулин, а в свои ворота пропустит. Уже в следующей игре в Казани татарстанцы вели, причем, дважды, не забили пенальти, имели численное преимущество, но в итоге сыграли 2:2.

«Нефтехимик» разгромил красно-белых. Фото fcnh.ru

Конец — делу венец

Второй круг нижнекамцы начали с гостевой победы в Нижнем Новгороде. Ее принес очередной гол Петрова со штрафного. В следующем матче с «Армавиром» уже он взялся за пробитие 11-метрового вместо Макарова и был успешен. Зато Макаров принес в концовке победу ударом головой — 2:1. Его же гол стал победным и в гостевом матче во Владивостоке с «Лучом», после чего Галиулин забивал буквально из вратарской — 2:0. Победить могли и в домашней игре с Курском, правда, это был бы очевидный фарт. Гол Мичуренкова — это абсолютная удача его и оплошность вратаря курян. Плюс предвидение тренера Юрия Уткульбаева, который только-только выпустил Мичуренкова на замену. Увы, но вскоре в Земскова вселился дух Криштиану Роналду, пока тело последнего перемещалось из «Ювентуса» в сборную Португалии. Курянин забил красивейший гол ударом через себя. К счастью, во вратаря «Нефтехимика» Голубева вселился дух Льва Яшина. На 84-й и 92-й минутах он выручал команду практически в безнадежных ситуациях. Ну не может Уткульбаев «ставить автобус».

Уридия принес победу в Иваново, внеся мяч за линию ворот хозяев корпусом. Этот гол стал победным в игре — 2:1, расстроив уроженца Казани Адиля Мухаметзянова, играющего сейчас за «Текстильщик» вместе с экс-рубиновцем Максимом Батовым.

Этот гол также обозначил, что по ходу сезона козырями нижнекамцев стали голеадор Макаров (11 голов), агрессивные действия Уридии в штрафной (9), штрафные Петрова (5) и удачные действия Мичуренкова (3), забивавшего голы в неочевидных ситуациях.

