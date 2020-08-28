«С меня просили показания на двух судей»: казанский адвокат вернул миллион, но остался в СИЗО

Защитником ранее судимого юриста стал полный тезка отсидевшего за пьяное ДТП экс-судьи из Москвы

Фото: Ирина Плотникова

Вахитовский райсуд Казани стал местом передачи 1 млн рублей. Ущерб на эту сумму возместили потерпевшей стороне близкие подсудимого адвоката Ленара Гайфутдинова. Сам обвиняемый в покушении на мошенничество заявил «Реальному времени» о провокации сотрудников ФСБ с предложением дать ложные показания на судей. В качестве защитника Гайфутдинова на процессе засветился москвич, в котором источники «Реального времени» опознали... бывшего судью Валерия Саса, что прогремел на всю страну после пьяного ДТП с двумя жертвами.

«Личная» жизнь Валерия Саса



В ночь на 22 января 2011 года в Ульяновске на Императорском мосту почти в лобовую столкнулись Toyota и ВАЗ-2112. Водитель и пассажирка отечественной легковушки погибли, хозяин иномарки через месяц лишился судейских полномочий — его отказ от медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения коллеги посчитали попыткой воспрепятствовать установлению истины по делу, умалением авторитета судебной власти и нарушением ФЗ «О статусе судей» и Кодекса судейской этики.

До этой трагедии Валерий Владимирович Сас работал в Щелковском горсуде Московской области. Его судейский стаж — 20 лет.

Летом 2013-го Ленинский райсуд Ульяновска признал Саса виновным в грубом нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения. За две жизни его наказали 5,5 года колонии-поселения. Вину подсудимый не признал, уверяя, что на встречную полосу не выезжал. Однако эти данные разошлись с записями уличных камер. Ради установления истины Следком даже направлял джип судьи на экспертизу компании-производителю и получил данные — перед столкновением иномарка летела на скорости 100 км/ч.

Сидел Валерий Владимирович в Кировской области и неоднократно подавал ходатайство об УДО. Последний отказ получил в январе 2019-го. Его срок по приговору истекал в апреле 2019-го.

Через три месяца после этой даты ряды членов Адвокатской палаты Татарстана пополнил человек, чьи ФИО полностью совпадают с данными отсидевшего экс-судьи. И трудится он защитником в межрайонной коллегии «Адвокатская консультация №10». Источники «Реального времени» в правоохранительных органах утверждают — новый казанский адвокат и есть тот бывший московский судья. Говорят, Сас этот факт и не скрывает, однако старается избегать публичности. Так, он был категорически против присутствия и фотосъемки журналиста «Реального времени» на судебном процессе с его участием.

Через три месяца после этой даты ряды членов Адвокатской палаты Татарстана пополнил человек, чьи ФИО полностью совпадают с данными отсидевшего экс-судьи

«Это моя личная жизнь! Я не хочу, чтобы в нее вмешивались средства массовой дезинформации», — аргументировал свою позицию адвокат Сас.

Категорически против присутствия журналиста поначалу был и подзащитный Саса — обвиняемый казанский адвокат Ленар Гайфутдинов. Этот суд для него не первый. В июле 2015-го директор юрцентра «Цезарь» получил условный срок по приговору Приволжского райсуда Казани за аферу с отчуждением трехкомнатной муниципальной квартиры и хищение 450 тысяч рублей у пенсионерки под предлогом «решения жилищного вопроса» в исполкоме. Впрочем, уже к 2019-му успел снять судимость и получить адвокатский статус — в Марий Эл.

Позицию Гайфутдинова в части прессы поддержал и второй представитель защиты Эдуард Багаутдинов. Но судья Адель Галеев не усмотрел оснований для перевода процесса в закрытый режим. Хотя съемку заседания не разрешил.

«5 лет унижался, просил, умолял»

Дело против 33-летнего казанского адвоката Ленара Гайфутдинова возбуждал глава Следкома по РТ Валерий Липский. В конце апреля этого года подозреваемого арестовали, в августе отправили на скамью подсудимых по обвинению в покушении на хищение 2,5 млн рублей. По версии следствия, этой суммой директор юрцентра «Цезарь» намеревался завладеть в 2015 году, обещал помощь с решением вопроса о смягчении приговора ВИП-коммунальщику якобы путем передачи взятки «для должностных лиц Верховного суда Татарстана».

Потерпевшей признана жена экс-гендиректора «Высокогорских коммунальных сетей» Айрата Валиуллина. В 2015-м райсуд наказал его 2,5 года колонии за аферу на 7 млн рублей с закупкой котельной по завышенной цене и добычу питьевой воды без лицензии с извлечением прибыли в 13 млн. В надежде на смягчение наказания мужу женщина отдала 2,5 млн рублей другу семьи Алмазу Нуриеву, и тот вернул назад 1,5 млн сразу же после решения апелляционной инстанции Верховного суда РТ, что оставила приговор Валиуллину в силе.

В Вахитовском суде Нуриев свидетельствовал — о беде в семье Валиуллиных он узнал от своей матери. Та просила у сына-юриста помощи. Нуриев решил проконсультироваться с давним знакомым Ленаром Гайфутдиновым, который к тому моменту владел юридическим центром и позиционировал себя как успешного адвоката.

«Гайфутдинов мне сказал — подумаю, а потом озвучил сумму — 2,5 млн рублей, назвал женщину со связями, через которую собирается решить вопрос», — рассказал суду свидетель. Нужную сумму Валиуллина собрала через несколько дней и передала самому Нуриеву в присутствии близких. Тот утверждает, приехал с полученным конвертом на встречу к РК «Пирамида», но в последний момент решил подстраховаться: «Я отсчитал 1 млн рублей, а полтора убрал... И сказал Гайфутдинову — пусть они пока у меня полежат. Он сначала хотел получить все сразу, но потом забрал миллион и мы разъехались...»

«А вот эти 2,5 млн рублей предназначались для совершения законных или незаконных действий?» — вернулся к началу истории старший помощник прокурора Вахитовского района Степан Спиридонов

Следующие 5 лет, со слов свидетеля, он неоднократно «унижался, просил, умолял», чтобы тот миллион Валиуллиным вернули. Но сначала ему предложили подождать кассации — от Гайфутдинова в колонию к коммунальщику приезжал адвокат Савельев, за работу которого жена осужденного передала еще 30 тысяч. Но все напрасно — президиум ВС РТ не стал рассматривать жалобу.

В 2017-м Валиуллин освободился и стал требовать деньги назад уже с Нуриева, вспоминает последний. Говорит, при Валиуллине попытался дозвониться до Гайфутдинова, но обнаружил — его номер заблокирован, даже сообщения в WhatsApp не уходят. Позже инициировал несколько встреч, но результата не добился: «Он говорил мне — ну как я у нее (той самой женщины со связями, — прим. ред.) заберу, давай пополам — ты 500 тысяч отдашь и я, но сам ничего отдавать не хотел... А сам в это время дорогие иномарки покупал!»

— А вот эти 2,5 млн рублей предназначались для совершения законных или незаконных действий? — вернулся к началу истории старший помощник прокурора Вахитовского района Степан Спиридонов.

— Я не знаю, я не судья все-таки, — растерялся свидетель, поделился мнением, что деньги были и «за работу», и результат — замену реального срока условным. — Какой-то, наверное, незаконный способ все-таки...

Адвокатов подсудимого интересовали мельчайшие детали дела — вплоть до места в квартире, где, по версии обвинения, Нуриев получил от потерпевшей 2,5 млн рублей. А еще подробности работы этого свидетеля в центре «Цезарь» Гайфутдинова. Нуриев заявил — официально на работу приятель его не принимал, лишь нанимал для отдельных поручений, пока он «не надоел ему с требованием денег».

В Вахитовском суде бывший гендиректор «Высокогорских сетей» (справа) признался — Гайфутдинова видит впервые

«Гонорар успеха» или «взятка»?

У Валиуллиных лопнуло терпение — подали заявление в ФСБ. На допросе в Вахитовском суде бывший гендиректор «Высокогорских сетей» признался — Гайфутдинова видит впервые. Все переговоры по возврату денег шли через Нуриева.

Отсидевший свой срок свидетель вспоминал, что в первый раз о передаче денег узнал из записки жены: «Айрат, не переживай. Нашли очень хороших адвокатов. Передали денег. Говорят, 100% результат». Уже в колонии на свидании супруга назвала сумму — 2,5 миллиона рублей. «За что передавались эти деньги?» — спросил судья Галеев. «Для решения вопроса [о наказании] — с реального на условное», — отвечал муж потерпевшей, а на уточняющие вопросы пояснил, что никакие должностные лица суда в разговоре с женой не назывались и о взятке речь не шла.

Адвокат Багаутдинов поинтересовался у Валиуллина — знаком ли он с термином «гонорар успеха». Затем объяснил: «Если бы вам дали условный срок, то эти 1,5 млн была бы ваша благодарность — гонорар успеха». Позже прокурор отметил, что дороговата эта сумма для услуг профессионального защитника. Однако адвокаты, включая подсудимого и представителя потерпевшей, парировали: «Дороже бывает!»

Больше всего защиту на допросе Валиуллина интересовало — почему же он лично не встретился с Гайфутдиновым, не приехал в офис без звонка, что мешало? Тот дал понять — вопросом занималась жена и Нуриев. Причем последний говорил, что переговоры шли, и одно время Гайфутдинов обещал рассчитаться после продажи участка в Петровском.

Также Валиуллин сообщил, что перед самым началом данного заседания от адвокатов подсудимого поступило предложение о возмещении ущерба, но вопрос «еще обсуждается».

По словам подсудимого адвоката, одни и те же оперативники сопровождали расследование трех уголовных дел, по которым он защищал следователя, сотрудника ГАИ и начальника угрозыска ОП «Горки»

Гайфутдинов: «Я этот миллион отдам»

В перерыве заседания Ленар Гайфутдинов согласился пояснить журналисту «Реального времени» свою позицию:

— Вообще, здесь гражданские отношения. Если бы он [Валиуллин] ко мне пришел и просто сказал — верни, я бы достал и отдал. Но почему-то этого сделано не было. И почему-то появились те сотрудники ФСБ, которые вели дела моих клиентов...

По словам подсудимого адвоката, одни и те же оперативники сопровождали расследование трех уголовных дел, по которым он защищал следователя, сотрудника ГАИ и начальника угрозыска ОП «Горки». И дважды ему удавалось убедить суд не заключать этих людей под стражу.

— Пришел бы Валиуллин — проблем бы не было и вообще уголовного дела не было. Я почему-то на 98% уверен, что тут свою роль сыграли сотрудники ФСБ, спровоцировали на это. И получилось то, что получилось. Но я готов, я этот миллион за гражданские услуги отдам, — пообещал подсудимый.

Также Ленар Гайфутдинов заявил, что никакого разговора о судьях по тем деньгам не было. «Ни одного слова про Верховный суд! Просто раздули так, чтобы мне пожестче дали, — рассуждает он. — Более того, в СИЗО-2 ко мне подъезжали те же сотрудники и называли две фамилии судей — чтобы я дал показания на них. А я этих людей вообще не знаю!.. Понимаете, насколько агрессивно и непорядочно опера работают?»

Свободу не купишь

После перерыва Ленар Гайфутдинов заявил суду: «Я готов возместить ущерб за неоказанные услуги в размере 1 млн рублей. Прошу суд удовлетворить ходатайство о возмещении ущерба».

Через 15 минут адвокаты вернулись в зал суда уже с распиской. В ней говорилось, что представитель потерпевшей получил миллион «в счет возмещения ущерба, причиненного Ленаром Гайфутдиновым в результате совершения преступления». После приобщения этого документа к материалам дела адвокат Эдуард Багаутдинов представил справки с подтверждением — «эти деньги не лежали под подушкой, а были взяты в кредит матерью подсудимого».

Гайфутдинов же попросил изменить ему меру пресечения. Сказал, что ввиду отпуска прокурора и судьи следующее заседание состоится лишь через месяц, а обстоятельства по делу изменились — «мы с потерпевшими примирились». Адвокат Валерий Сас ходатайство поддержал и предложил сегодня же допросить своего клиента. Сказал, что он готов «дать признательные показания, которые соответствуют действительности». Второй защитник занял такую же позицию. А вот гособвинитель Степан Спиридонов посчитал — вопрос по мере пресечения поднят преждевременно, для замены нужны более веские основания. Представитель потерпевшей Валиуллиной оставил вопрос на усмотрение суда.

Ну а председательствующий судья Галеев в ходатайстве отказал и напомнил — арест Гайфутдинову продлили лишь пару дней назад, и данное решение еще не вступило в силу.