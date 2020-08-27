Котировки рубля отвязались от нефти и тонут в геополитическом паводке

Рубль обновил многомесячные минимумы к доллару и евро. Почему это произошло и что будет дальше?

Фото: Олег Яровиков / bashinform.ru

Рубль обновляет минимумы к доллару и евро. Несмотря на то, что с макроэкономической точки зрения для него складываются благоприятные предпосылки, он испытывает большое давление со стороны геополитических факторов. В чем видят причины обвала национальной валюты эксперты рынка, что, по их мнению, будет дальше, и надо ли срочно покупать валюту — в материале «Реального времени».

Гром среди ясного макроэкономического неба

26 августа рубль продолжал обновлять минимумы к доллару и евро. Пара USD/RUB во время торгов доходила до уровня 75,96 (в последний раз такие уровни наблюдались в апреле), а EUR/RUB — до 89,81 (такого не было с февраля 2016 года).

Нетипичность ситуации, по мнению многих экономистов, заключается в том, что это падение фиксируется на фоне относительно стабильных макроэкономических условий: на комфортном уровне находятся цены на нефть, да и «коронакризис» повлиял на Россию меньше, чем на большинство других крупных экономических держав. Кроме того, в последние дни заканчивался налоговый период, когда крупные российские экспортеры закупали рубль для расчетов с налоговыми органами. Казалось бы, условия для рубля складывались скорее тепличные, чем охлаждающие.

В этом мнении сходятся многие экономисты. Например, Владислав Кочетков, президент ГК «Финам», рассуждает:

— Вообще, обстоятельства должны были бы благоприятствовать укреплению рубля: налоговый период только что завершился (но и в его рамках рубль падал). Нефть находится на достаточно комфортных уровнях — причем во время падения рубля она преимущественно росла. Минфин проводит аукционы и принимает действия по абсорбированию рублевой ликвидности. То есть, в макроэкономике ситуация хорошая и, возможно, в статистике по августу мы можем увидеть даже дефляцию увидим. То есть, казалось бы, рубль должен расти, но он падает.

Наталия Орлова, руководитель центра макроэкономического анализа Альфа-Банка, высказывает сходную позицию:

— Это не было в рамках наших ожиданий, потому что эта неделя ожидалась достаточно благоприятной для рубля. На этой неделе крупные компании платят налоговые платежи в бюджет, и обычно это сопровождается продажей валюты. Мы совершенно отклонились от того, что происходит в других странах, ведь глобальные рынки себя сейчас чувствуют достаточно комфортно.

Америка и болезнь Навального сыграли с рублем злую шутку

Все эксперты сходятся во мнении, что основным фактором давления на рубль стала внешнеполитическая ситуация, причем сразу по нескольким фронтам — сказались протесты в Беларуси и болезнь Алексея Навального. К ним прибавляются и выборы в США.

Владислав Кочетков считает, ситуация с Навальным вызвала спешный выход нерезидентов из рублевых активов:

— Уже появились вербальные интервенции наших американских партнеров о возможности новых санкций. Возможно, на эти заявления и реагируют отдельные компании-крупные инвесторы. В последние дни можно увидеть, как параллельно с падением рубля падали акции Сбербанка и Норникеля — компаний, в которых традиционно «сидят» много нерезидентов. И это — несмотря на то, что Сбербанк объявил о направлении порядка 50% прибыли на дивиденды и на привлекательную дивидендную доходность — на уровне 8%. Тем не менее, компания идет вниз, причем объемы торгов достаточно большие. Возможно, это косвенный индикатор того, что часть нерезидентов в текущей ситуации предпочла зафиксировать свою прибыль и выйти с российского рынка. Думаю, скорее всего, определенное внешнеполитическое давление и уход с рынка нерезидентов определенным образом влияют на текущую динамику рубля. Посмотрим, что там будет в итоге с отравлением, будут ли какие-то обвинения. Но инвесторы на всякий случай, как я понимаю, закладываются на негативный сценарий. Тем более, все-таки приближаются выборы в США. А выборы — это всегда повод разыграть какой-то внешнеполитический кейс. И Навальный — хороший информационный повод для этого.

Наталия Орлова тоже отмечает сокращение позиций иностранных инвесторов в российских активах:

— Впереди важная дата — выборы в США, для России она в свете санкционных вызовов, наверное, важнее, чем для многих других стран. Если судить по экономическим факторам, в последние дни прибавилось давления на рынке ОФЗ: если на предыдущей неделе иностранные инвесторы сохраняли позиции на рынке ОФЗ без изменений, то в последние несколько дней взгляд на Россию у них ухудшился, и они стали свои позиции сокращать. Это фундаментальная предпосылка к потерям позиций рубля. Сейчас негативные факторы — Беларусь и ситуация с Навальным — ухудшили настрой рынка, а американские выборы с большой вероятностью хороших новостей для нас тоже не принесут. И мне кажется, все, кто думали, что они сейчас подождут роста рынка и будут фиксировать прибыли попозже, решили сделать это сейчас, чтобы не попасть в турбулентность.

А вот татарстанский экономист Альберт Бикбов, напротив, рассматривает американские выборы как фактор возможного укрепления рубля:

— Здесь как раз может случиться и хорошее для рубля, потому что когда у соседа горит дача, она иногда и хорошо освещает нашу территорию. Сегодня в США демократы уже бросались громкими заявлениями, которые могут изрядно дестабилизировать ситуацию в стране. Сейчас там творятся беспорядки — бездействие полиции, разгул преступности, и это теоретически может поставить страну на грань гражданской войны. А выборы плеснут в эту ситуацию такой керосин, что доверие к доллару начнет падать. И на его фоне рубль получит шансы укрепиться. Это может и нивелировать всю нашу негативную ситуацию с известным блогером и братской республикой. Но загадывать сейчас что-то невозможно, потому что тут мы имеем многовекторное уравнение.

Большинство экспертов сходятся в том, что сейчас рубль отталкивается не от нефти, как раньше, а от совершенно непредсказуемых политических факторов.

Турецкая лира, углеводородный налог и российские отпускники

Владислав Кочетков называет еще один косвенный фактор давления на рубль: турбулентность валют в развивающихся странах — например, турецкой лиры. Он рассказывает, что развивающиеся рынки связаны между собой следующим образом: проблемы на одном рынке приводят к тому, что инвесторы сокращают присутствие и на остальных. А значит, некоторое влияние этого процесса испытывает и Россия.

Следующий интересный момент описывает Наталия Орлова:

— Сегодня снова на повестке дня возникла тема углеводородного налога, который будет вводить Европа. Конечно, это не ситуация ближайших лет — по базовому плану, введение налога запланировано на 2025 год. И цена вопроса там не очень большая: по предварительным расчетам, 33 млрд долларов в год за 5 лет — 6 млрд долларов в год. Это эквивалентно годовому падению цены на нефть всего лишь на 2 доллара за баррель. Но рынок сейчас в таком настроении, что любая негативная новость добавляет негатива, а позитивные новости игнорируются.

И, наконец, открытие границ России с некоторыми странами отмечает как фактор давления на рубль Альберт Бикбов: по его мнению, сейчас реализовывается отложенный спрос на валюту для отпусков. Россияне скупают доллары, чтобы тратить их на отдыхе, и спрос на полеты за границу большой, несмотря на коронавирус:

— Это, кстати, регулярное явление: специалисты финансового рынка говорят, что летом, в сезон отпусков всегда подрастает спрос на валюту. В летние месяцы она испытывает повышательную тенденцию. Правда, этот фактор не очень значителен в нынешней ситуации, и его влияние сойдет на нет уже к концу сентября.

Что будет дальше?

Откат котировок рубля к более комфортным значениям вполне возможен, считают опрошенные «Реальным временем» эксперты. Но все они согласны между собой в том, что точно предсказать ситуацию пока затруднительно. Например, Владислав Кочетков делает ставку на то, что Россия пострадала от коронакризиса меньше, чем другие крупные экономики:

— Как показывает статистика, Россия безусловно от коронакризиса пострадала, но в меньшей мере, чем, скажем, те же самые США. Штаты потеряли за второй квартал 32% ВВП, Россия — всего 8,5%. Падение есть, оно большое, но в сравнении с остальными, Россия перенесла коронакризис более или менее хорошо. Опять же, макроэкономически ситуация в стране лучше, чем когда-либо, и ЦБ, возможно, проведет еще один, а может быть, и два цикла по снижению ставки. Рубль пока будет ходить где-то в диапазоне 70 — 75, но мы ожидаем, что к концу года укрепится в дипазоне 70 — 73 рубля за доллар. Но прогнозирование затрудняют слишком много факторов неопределенности.

Наталия Орлова тоже, образно говоря, считает, что стакан скорее наполовину полон, но подходит к вопросу более осторожно:

— Я считаю, что до конца года от текущих уровней у нас гораздо больше шансов на укрепление, чем на ослабление. Но, конечно, мы сейчас входим в полосу воздействия геополитических факторов. В этом смысле строить экономические прогнозы, когда инвесторы ориентируются не на экономические факторы, сложно. С одной стороны, глобальные рынки идут вверх, а мы рискуем отстать. И в какой-то момент инвесторы могут начать наращивать присутствие в наших активов, потому что по сравнению с другими рынками, мы будем очень дешевыми. Но если глобальные рынки расти быстро не будут, то будет превалировать страх. Так что вопрос остается открытым...

Что делать с рублевыми накоплениями?

Бежать в банк и срочно покупать валюту на все накопленные рубли эксперты рынка настоятельно не рекомендуют. Владислав Кочетков утверждает, что на эмоциях совершаются ошибочные сделки — он сторонник постепенной диверсификации личного портфеля между рублем, долларом и евро. Президент ГК «Финам» советует постепенно покупать валюту каждый месяц в равных долях, тратя на это около 5 — 7% от регулярного дохода.

Наталия Орлова тоже не рекомендует покупать валюту, когда она уже подорожала, на моменте высокой волатильности:

— Человеку, не сведущему в валютной торговле, с того момента, как мы перешли к плавающему валютному курсу, мы советуем просто оставаться в рублях. Сейчас движение курса не связано с предпочтениями ЦБ. Он движется не по предсказуемой траектории, а в режиме рыночной волатильности. И чтобы играть на таком рынке, нужно очень хорошо разбираться в трендах, которые его определяют. Так что не нужно рисковать своими сбережениями.