Минпромторг: прогноз по параллельному импорту в 2025 году в размере $25 млрд неактуален

Показатель продолжит снижаться и в 2026 году

Фото: Артем Дергунов

Прогноз Минпромторга по объему параллельного импорта в 2025 году больше не актуален.

— Данные ФТС России свидетельствуют о наличии устойчивой тенденции к значительному снижению объемов параллельного импорта, — заявил в интервью ТАСС министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

По итогам, января — ноября 2025-го объем параллельного импорта составил $20,9 млрд, что на 45% ниже, чем в 2024 году ($37,9 млрд). Со слов Алиханова, снижение продолжится и в 2026 году.

В декабре 2025-го сообщалось, что Минпромторг России ведет работу по корректировке механизма параллельного импорта — в ведомстве прорабатывают новый подход к формированию перечня товаров, которые можно ввозить в страну без разрешения правообладателя.

Денис Петров