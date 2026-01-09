Турция стала первой по объему иностранных инвестиций в Татарстан

Как сообщила глава АИР Талия Минуллина, также оживились экономические связи с Китаем

Фото: Михаил Захаров

Турция заняла первое место по объему иностранных инвестиций в Татарстан. Об этом сообщила глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

По ее словам, лидерство Турции является уже традиционным — это связано с общностью культуры, религии и традиции.

— По инвестициям Турция была на первом месте долгие годы. В основном это обрабатывающая промышленность, немножко недвижимость, немножко сельское хозяйство, — цитирует ее ТАСС.

Также, как сообщила Талия Минуллина, оживились экономические связи с Китаем, который заместил Европу в поставках оборудования.

Напомним, в сентябре прошлого года по время визита в Стамбул раис республики Рустам Минниханов заявил на встрече с министром промышленности и технологий Турции Мехметом Фатихом Каджиром, что страна является одним из ведущих зарубежных партнеров Татарстана в рамках российско-турецких отношений. По итогам 2024-го товарооборот между сторонами вырос в два раза и составил $5,3 млрд.

Денис Петров