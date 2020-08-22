Новинки сезона в Камаловском театре: сердитые комедии и документальные трагедии

На первом спектакле зал татарского академического драмтеатра был заполнен лишь наполовину, а все пришедшие прятались за масками

Фото: Максим Платонов

Как и обещала в июле на общем собрании труппы министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, 115-й театральный сезон открылся 21 августа. В этот день и вокруг театра, и в нем самом настроение и атмосфера были радостно-праздничными. На набережной Кабана, позади театра, оркестр La Primavera под управлением Рустема Абязова исполнял произведения современного татарского композитора Ильяса Камала, а к главному входу стекались нарядные театралы — вот теперь чувствовалось, что жизнь в городе оживает.

Театр начинается с… градусника

Театр имени Галиаскара Камала в новом сезоне встречает долгожданных зрителей нововведениями, продиктованными новой реальностью: у кого маски нет — ее предоставят на входе, здесь же измерят температуру. Если все в порядке — добро пожаловать в фойе. Здесь вниманию гостей представлены работы заслуженного деятеля искусств Татарстана Озада Хабибуллина. К началу сезона он подготовил новое масштабное полотно, посвященное 100-летию образования ТАССР, на котором изображены видные деятели просвещения, культуры и политики, исторически значимые личности и места республики. Как рассказал сам художник, царица Сююмбике оказалась в центре композиции не случайно — это символ красоты, несгибаемости и самобытности народа, а время ее правления — период расцвета многих сфер жизни народа.

Однако открытие самой выставки было решено перенести — два открытия для одного дня многовато. В итоге презентация экспозиции пройдет в театре 3 сентября. В этот день будет также показан спектакль по легендарной пьесе Карима Тинчурина в постановке Фарида Бикчантаева «Угасшие звезды».

В фойе представлены работы заслуженного деятеля искусств Татарстана Озада Хабибуллина

За ВИП-билетом — на тракторе

Очередное новшество посткарантинного периода ожидает и в самом зрительном зале — заполняемость его не должна превышать 50 процентов. Однако гости, пришедшие семьями, могут сидеть рядом, но расстояние между отдельными компаниями — обязательно.

Первыми в новом сезоне на сцену большого зала театра поднялись заслуженные артисты Татарстана Алсу Каюмова и Фанис Зиганшин. Они коротко посвятили зрителей в планы на предстоящий театральный год, рассказали о планах на сезон, а также вручили ВИП-абонемент победителю конкурса #Төятергәкиттек Гузель Хайрутдиновой и постоянным зрителям Алисе Хусаиновой и Марьям Ибрагимовой. Такой подарок для самого активного зрителя предоставляет два лучших места на все премьеры сезона — а их в этот раз ожидается целых три. Как рассказали ведущие, состязавшиеся за билеты участники должны были снять то, как они добираются до театра, и выложить видео с соответствующим хештегом в соцсети. «На конкурс поступило очень много работ — зрители плыли к нам через Кабан, приезжали на тракторе, электричке, кто-то приходил пешком», — заключили артисты под аплодисменты первых посетителей театра нового сезона.

Алсу Каюмова и Фанис Зиганшин коротко посвятили зрителей в планы на предстоящий театральный год

Состоится ли в Камаловском свадьба?

Как было отмечено на краткой церемонии открытия, ценителей драматического искусства в театре Камала ждут сразу три премьерных спектакля. Причем идти они будут на обеих сценах — Большой и Малой. Репетиции сейчас идут полным ходом.

Первой премьерой станет спектакль «Женюсь.тат», написал пьесу и поставил ее Ильгиз Зайниев. Предполагалось, что татарстанцы увидят постановку еще весной, но суровая реальность внесла свои коррективы. Почти готовый спектакль пришлось отложить. Однако сейчас, в новом сезоне, постановка в жанре «сердитой комедии» увидит свет 11—13 сентября. В ней рассказывается о том, как молодой человек Раннур, журналист по профессии, пишет на своей страничке в соцсети, что собирается жениться. Однако пока он не нашел достойной невесты, поэтому объявляет смотрины через интернет. Что получится из подобного кастинга, как отреагируют девушки на призыв (не)завидного жениха и закончится ли дело свадьбой — все можно узнать уже в середине сентября.

Ценителей драматического искусства в театре Камала ждут сразу три премьерных спектакля

Заскучать не получится

Вторая премьера пройдет уже в Малом зале, она состоится в октябре. Автором спектакля «Хуш, авылым» выступил татарстанский режиссер Айдар Заббаров. Несмотря на свою молодость, зритель уже оценил талант режиссера по работам «И это жизнь?», «Пять вечеров», «Все плывут и плывут облака». Эта постановка будет уже в технике «вербатим». По сути, это документальный театр, ставший популярным в начале века. Постановка будет посвящена ставшим почти безлюдными, умирающим татарским деревням.

Сюрприз готовит и последний месяц осени. С 6 по 8 ноября на большой сцене можно познакомиться с героями спектакля «Не заскучаете ли?» по пьесе Артура Шайдуллина. Драматург на прошедшем в 2019 году конкурсе «Новая татарская пьеса» одержал победу. По условиям творческого состязания постановка спектакля и стала главным призом. К слову, взялся за нее главный режиссер театра Фарид Бикчантаев.

После вручения ВИП-билетов начался спектакль «Угасшие звезды»

За кулисами уже пишутся новые пьесы

Не только на сцене, но и за кулисами весь сезон будет идти работа. В этом году лаборатория «Новая татарская пьеса» вновь продолжает работу. 19 лучших молодых драматургов уже прошли занятия с такими метрами современного театра, как Олжас Жанайдаров, Юлия Тупикина, Ркаил Зайдулла и Нияз Игламов. До 1 ноября они пишут свои пьесы, лучшие из которых попадут на публичные читки в театре Камала на проекте «Молодежный вторник». В новом сезоне будут и онлайн-показы лучших спектаклей, которые планируется организовывать раз в неделю, и творческие встречи с ведущими артистами-юбилярами, и другие социально-культурные мероприятия.

Практически сразу после вручения ВИП-билетов начался спектакль «Угасшие звезды». Зрители замерли, как только на сцене замерла молодая актриса Лейсан Гатауллина, исполнительница роли Сэрвэр. Пронзительную музыку к спектаклю, еще не раз заставляющую замереть, призадуматься, а иногда и прослезиться, написали композиторы Juna и Марат Ахметшин. В сентябре постановку покажут еще дважды, она уверенно заняла свое место в репертуаре театра.

1 / 38 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов