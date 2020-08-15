В Казани на дне озера Глубокое нашли мини-ларек, старинный сервиз и лыжи

Но главная цель водолазов — собрать мусор: за каждое погружение поднимают половину КАМАЗа пластика

Фото: Татарстанское отделение Русского географического общества

Более 100 КАМАЗов мусора (!) вывезли с водоемов Казани силами татарстанских подводников и экологов за последние 10 лет. Сегодня на озере Глубоком прошла очередная природоохранная акция при участии татарстанского отделения Русского географического общества, подводного исследовательского отряда имени А.А. Леонова и Минэкологии РТ. По традиции активисты очистили дно и прибрежную территорию озера от пластика, автомобильных покрышек, бутылок и прочих отходов, но был среди них и необычный улов, как выяснило «Реальное время». В копилку к странным находкам водолазов в Глубоком отправился мини-ларек.

Необычная находка



Аквалангист Руслан Гильфанов участвует в акции по очистке казанских озер четвертый год. До сих пор ничего необычного ему не попадалось. На дне городских водоемов стандартный набор отходов: пластиковые и стеклянные бутылки, автомобильные покрышки и другой бытовой мусор. Но именно сегодня водолазу повезло. Под водой он наткнулся на мини-ларек мороженщика.

— Никогда такого не было! Нашли тележку, с которой продают кукурузу, мороженое, — нержавеющую, в хорошем состоянии. Тележку себе оставим, — радостно поделился Руслан.

В числе других необычных трофеев со дна озера Глубокое в разные годы подводники доставали старинный сервиз, детскую коляску или лыжи — видимо кто-то терял свой спортивный инвентарь, катаясь вокруг озера зимой. Но как на дне оказалась посуда — остается загадкой.

Впрочем, главная цель акции — это очистка озер Казани от мусора, а это работа сложная и муторная, а временами и травмоопасная. Под водой Руслан Гильфанов собирает мусор примерно полчаса. Бутылки, стекло, пластик сразу складывает в разные мешки. «Если видимость плохая, то буквально на ощупь приходится действовать», — говорит он. В таких ситуациях подводники нередко режут руки об осколки стекла, но не бросают благое дело.

Главная цель акции — это очистка озер Казани от мусора, а это работа сложная и муторная, а временами и травмоопасная

«За каждое погружение поднимаем половину КАМАЗа пластика!»

В среднем за летний сезон проходит до 10—12 таких экологических акций. Организаторами выступают Татарстанское отделение Русского географического общества, подводный исследовательский отряд имени А.А. Леонова и Министерство экологии и природных ресурсов РТ.

Во время каждого выезда активисты поднимают со дна озер как минимум один КАМАЗ мусора. Дмитрий Шиллер, председатель Русского географического общества в РТ, сейчас в экспедиции, но много раз участвовал в этих акциях:

— За каждое наше погружение около 10 человек на 40 минут мы поднимаем из воды половину КАМАЗа пластика. Как вы знаете, период его распада — это сотни лет. Вот и представьте — какую гору пластика мы подняли за все время, а это больше 10 лет!

Если помножить количество акций на годы работы, нетрудно подсчитать, что за все время с озер Казани вывезли более сотни КАМАЗов мусора. При том что половина от этого объема — пластик, который под влиянием ультрафиолета мог бы отравлять воду токсинами, но благодаря активистам отправился на утилизацию.

Все отходы, собранные участниками акции, разделяют на несколько фракций: стекло, ПЭТ-бутылки, металл, алюминиевые банки, которые отправляют на переработку. Несортируемые отходы везут на полигон.

Во время каждого выезда активисты поднимают со дна озер как минимум один КАМАЗ мусора

«Почему мы так не любим место, где живем и отдыхаем?!»

Очищали не только водоем, но и пляж, а также близлежащий лес у озера Глубокое. В этом также помогали активисты экологического движения «Будет Чисто» и неравнодушные казанцы, которые откликнулись на призыв помочь с уборкой. Вот бы и отдыхающие у казанских водоемов были бы такими же ответственными, вздыхают организаторы акции:

— Каждый раз думаем: сейчас почистим, и в следующий раз будет меньше. А не получается, и каждый год мы приходим туда, где чистили, но объем мусора не снижается. Не знаю, почему мы так не любим то место, где живем и отдыхаем. Если честно, не понимаю, для меня это тупик, — признается Дмитрий Шиллер.

— Совместно с Русским географическим обществом и аквалангистами отряда подводников имени Леонова больше 10 лет проводим эти мероприятия. В том году в Международный день очистки водоемов на этом же озере более 200 человек собиралось: активисты общественных организаций, неравнодушные жители. Начал присоединяться к нам и бизнес, например, в следующей акции будет участвовать магазин «Мегастрой», — рассказала Ольга Артемьева, начальник отдела экологического просвещения и взаимодействия с общественными организациями Минэкологии РТ.

Акция на Глубоком — уже пятая в этом году. До этого активисты убирали пляж Нижнее Заречье, побережье Казанки на территории Русско-немецкой Швейцарии, Лесное озеро, Голубое. Планируют навести порядок на озере Изумрудное, а также в Набережных Челнах и Нижнекамске.

Обычно акции проходят с мая по сентябрь, и часто их приурочивают к Международному дню очистки водоемов, который отмечают в сентябре. Но из-за погодных условий в России его проводят в начале июня масштабной акцией. В этом году пандемия коронавируса немного сдвинула сроки. Тем не менее в сентябре по случаю международного праздника также пройдут природоохранные мероприятия.

1 / 26 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов