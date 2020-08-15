В Казани на дне озера Глубокое нашли мини-ларек, старинный сервиз и лыжи
Но главная цель водолазов — собрать мусор: за каждое погружение поднимают половину КАМАЗа пластика
Более 100 КАМАЗов мусора (!) вывезли с водоемов Казани силами татарстанских подводников и экологов за последние 10 лет. Сегодня на озере Глубоком прошла очередная природоохранная акция при участии татарстанского отделения Русского географического общества, подводного исследовательского отряда имени А.А. Леонова и Минэкологии РТ. По традиции активисты очистили дно и прибрежную территорию озера от пластика, автомобильных покрышек, бутылок и прочих отходов, но был среди них и необычный улов, как выяснило «Реальное время». В копилку к странным находкам водолазов в Глубоком отправился мини-ларек.
Необычная находка
Аквалангист Руслан Гильфанов участвует в акции по очистке казанских озер четвертый год. До сих пор ничего необычного ему не попадалось. На дне городских водоемов стандартный набор отходов: пластиковые и стеклянные бутылки, автомобильные покрышки и другой бытовой мусор. Но именно сегодня водолазу повезло. Под водой он наткнулся на мини-ларек мороженщика.
— Никогда такого не было! Нашли тележку, с которой продают кукурузу, мороженое, — нержавеющую, в хорошем состоянии. Тележку себе оставим, — радостно поделился Руслан.
В числе других необычных трофеев со дна озера Глубокое в разные годы подводники доставали старинный сервиз, детскую коляску или лыжи — видимо кто-то терял свой спортивный инвентарь, катаясь вокруг озера зимой. Но как на дне оказалась посуда — остается загадкой.
Впрочем, главная цель акции — это очистка озер Казани от мусора, а это работа сложная и муторная, а временами и травмоопасная. Под водой Руслан Гильфанов собирает мусор примерно полчаса. Бутылки, стекло, пластик сразу складывает в разные мешки. «Если видимость плохая, то буквально на ощупь приходится действовать», — говорит он. В таких ситуациях подводники нередко режут руки об осколки стекла, но не бросают благое дело.
«За каждое погружение поднимаем половину КАМАЗа пластика!»
В среднем за летний сезон проходит до 10—12 таких экологических акций. Организаторами выступают Татарстанское отделение Русского географического общества, подводный исследовательский отряд имени А.А. Леонова и Министерство экологии и природных ресурсов РТ.
Во время каждого выезда активисты поднимают со дна озер как минимум один КАМАЗ мусора. Дмитрий Шиллер, председатель Русского географического общества в РТ, сейчас в экспедиции, но много раз участвовал в этих акциях:
— За каждое наше погружение около 10 человек на 40 минут мы поднимаем из воды половину КАМАЗа пластика. Как вы знаете, период его распада — это сотни лет. Вот и представьте — какую гору пластика мы подняли за все время, а это больше 10 лет!
Если помножить количество акций на годы работы, нетрудно подсчитать, что за все время с озер Казани вывезли более сотни КАМАЗов мусора. При том что половина от этого объема — пластик, который под влиянием ультрафиолета мог бы отравлять воду токсинами, но благодаря активистам отправился на утилизацию.
Все отходы, собранные участниками акции, разделяют на несколько фракций: стекло, ПЭТ-бутылки, металл, алюминиевые банки, которые отправляют на переработку. Несортируемые отходы везут на полигон.
«Почему мы так не любим место, где живем и отдыхаем?!»
Очищали не только водоем, но и пляж, а также близлежащий лес у озера Глубокое. В этом также помогали активисты экологического движения «Будет Чисто» и неравнодушные казанцы, которые откликнулись на призыв помочь с уборкой. Вот бы и отдыхающие у казанских водоемов были бы такими же ответственными, вздыхают организаторы акции:
— Каждый раз думаем: сейчас почистим, и в следующий раз будет меньше. А не получается, и каждый год мы приходим туда, где чистили, но объем мусора не снижается. Не знаю, почему мы так не любим то место, где живем и отдыхаем. Если честно, не понимаю, для меня это тупик, — признается Дмитрий Шиллер.
— Совместно с Русским географическим обществом и аквалангистами отряда подводников имени Леонова больше 10 лет проводим эти мероприятия. В том году в Международный день очистки водоемов на этом же озере более 200 человек собиралось: активисты общественных организаций, неравнодушные жители. Начал присоединяться к нам и бизнес, например, в следующей акции будет участвовать магазин «Мегастрой», — рассказала Ольга Артемьева, начальник отдела экологического просвещения и взаимодействия с общественными организациями Минэкологии РТ.
Акция на Глубоком — уже пятая в этом году. До этого активисты убирали пляж Нижнее Заречье, побережье Казанки на территории Русско-немецкой Швейцарии, Лесное озеро, Голубое. Планируют навести порядок на озере Изумрудное, а также в Набережных Челнах и Нижнекамске.
Обычно акции проходят с мая по сентябрь, и часто их приурочивают к Международному дню очистки водоемов, который отмечают в сентябре. Но из-за погодных условий в России его проводят в начале июня масштабной акцией. В этом году пандемия коронавируса немного сдвинула сроки. Тем не менее в сентябре по случаю международного праздника также пройдут природоохранные мероприятия.
комментарии
Буржуи все тощие - ожирением страдают бедные, так как еда самое доступное из физиологических удовольствий.
Но Вы правы - пластиковой упаковки надо производить меньше - научить бедных (не всех, конечно, но многих) не сорить практически невозможно.
Без болевых ощущений.
Или надо использовать экономические наказания - но у бедных нет лишних денег.
Замкнутый круг...