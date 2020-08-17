Братья Шишхановы пришли за казанским активом Ильдара Зиннурова

Семье долларового миллиардера приглянулось здание автосалона Honda на улице Космонавтов

Вокруг казанского автоцентра на Космонавтов, построенного владельцем почившего автохолдинга «Таттранском» Ильдаром Зиннуровым, разгорелся новый судебный спор. Недвижимость была заложена банку-кредитору, который переуступил ее некоему московскому ООО «Панорама». Компания может быть связана с семьей некогда одного из богатейших бизнесменов России ингушского происхождения Микаила Шишханова. Однако, как выяснило «Реальное время», суд в конце концов встал на сторону пострадавшего в кризис-2008 Зиннурова и решил, что москвичи потеряли право требования, так как вышел срок по исполнительному листу, да и сам он оказался утерян.

Уже пытались забрать за долги

У холдинга «Таттранском», не справившегося с кризисом 2008 года, уже пытались забрать автосалон на Космонавтов, 73 за долги.

Автогруппа кредитовалась в «УРСА банке». В июне 2009 года кредитор потребовал 50 млн рублей долга по кредиту и взыскания заложенного имущества. Речь шла как раз об этом автоцентре Škoda, принадлежащем ООО «Медиа Сервис» (входило в холдинг «Таттранском»).

1 сентября 2010 года татарстанский арбитраж удовлетворил выделенный в отдельное производство иск по недвижимости уже «МДМ банка», который к тому моменту стал правопреемником истца («МДМ банк» возник в результате слияния в 2009 году «МДМ банка» и «УРСА банка», — прим. ред.). Банк собирался выставить автоцентр Škoda общей площадью 2,29 тыс. квадратных метров и земельный участок под ним в 9,7 тыс. «квадратов» на публичные торги. Последний по всем документам тогда проходил как недострой.

Впрочем, сам Зиннуров заявил «Реальному времени», что упомянутый автоцентр был завершен еще в сентябре 2008 года, просто не были оформлены документы: ввод в эксплуатацию через Госархстройнадзор «проводили очень трудно и долго». Как бы то ни было, начальную продажную цену здания тогда определили в 206,38 млн рублей, стартовая стоимость земли составила 46,24 миллиона.

Решение об изъятии недвижимости устояло в трех судебных инстанциях, и в июле 2011 года по нему был выдан исполнительный лист. Казалось бы, «Медиа Сервису» можно попрощаться с автоцентром. Но именно на этой стадии все зависло на долгие годы: то есть здание как было, так и осталось у прежнего владельца.

Зиннуров заявил «Реальному времени», что упомянутый автоцентр был завершен еще в сентябре 2008 года, просто не были оформлены документы. Фото Ирины Плотниковой

Разорвали все дилерские контракты

В свое время автодилерская группа Ильдара Зиннурова «Таттранском» (владела сетью автосалонов под брендом «Сапсан») насчитывала 22 автоцентра в Татарстане и была вторым по величине на местном рынке игроком после компании «ТрансТехСервис» (ТТС) Вячеслава Зубарева.

Впрочем, сам Зиннуров напомнил «Реальному времени», что ТТС в свое время отпочковался от их некогда единой компании, где они с Зубаревым были паритетными владельцами, через год после образования холдинга «Таттранском». Последний активно брал кредиты в банках на свое развитие. К кризису 2008—2009 годов он был должен баснословные 2,3 млрд рублей.

— Казалось, что цветы на этой поляне будут благоухать и с каждым годом подниматься все выше и выше, — вспоминает сейчас об этих событиях бывший владелец «Таттранскома» в разговоре с «Реальным временем». — Никто не мог предположить, что в 2008 году произойдет мировой кризис и падение автомобильного рынка.



Но, по словам самого Зиннурова, причиной краха холдинга стала отнюдь не высокая долговая нагрузка. «У меня было пять автоцентров Ford. И в один день по всем без объяснения причин были разорваны дилерские контракты. Поставки прекратили, гарантии отключили, запчасти не поставляли», — рассказывает он. Такая же судьба в течение нескольких месяцев постигла и остальные контракты группы. Ильдар Зиганшевич уверен, что это были происки конкурентов, а с банками-кредиторами он сумел договориться. Действительно, в то время бизнесмен в СМИ публично сообщал о том, что ему одобрили пролонгацию кредитов на пять лет ряд кредитных организаций, включая «Ак Барс Банк», Сбербанк, ВТБ, группу «МДМ-УРСА». Но после потери дилерства и эти обязательства стало выполнять не под силу.

В результате «Таттранском» был вынужден передать в погашение долга пять своих автосалонов в Набережных Челнах, Казани и Кирове «Банковскому долговому центру». Сбербанку были уступлены автосалоны на Спартаковской.



Три автосалона — Audi, Volkswagen и Škoda — в Набережных Челнах, построенные Зиннуровым еще в 90-х годах, отошли структурам, подконтрольным предправления «Акибанка» Ильдару Галяутдинову. Фото wikimapia.org

В 2013 году, опять же в связи с финансовыми проблемами, три автосалона — Audi, Volkswagen и Škoda — в Набережных Челнах, построенные Зиннуровым еще в 90-х годах, отошли структурам, подконтрольным предправления «Акибанка» Ильдару Галяутдинову (спустя 4,5 года были проданы ТТС). У Зиннурова оставались автоцентры Škoda и Honda на улице Космонавтов в Казани, на которых он и планировал сосредоточить свои усилия.

Впрочем, в здании автоцентра Honda все в том же 2013 году открылся дилерский центр Mercedes компании «МБ-Ирбис», чьим совладельцем также был Галяутдинов, а сам он переехал на Космонавтов, 73. Около полутора лет назад из-за экономической нецелесообразности продажу Mercedes на Космонавтов свернули, сейчас в этом здании работают страховые компании.

Автосалон Honda, по словам Ильдара Зиннурова, 7 лет назад перебрался в соседнее здание и до сих пор и продолжает работу: продает и ремонтирует автомобили этой марки. Но компания «Медиа Сервис», которой это здание по-прежнему принадлежит, якобы контролируется уже не им.



— Я отошел от дел и [сейчас всего лишь] консультант и советчик тех людей, которые владеют и руководят этой компанией, нахожусь на законной заслуженной пенсии в 20 тысяч рублей, — сообщил бывший собственник «Таттранскома» «Реальному времени».



Хотя, согласно системе «СПАРК-Интерфакс», основным владельцем ООО «Медиа Сервис» с апреля 2018 года остается некая Зайтуна Зиннурова (ей принадлежат 75 процентов уставного капитала), еще по 12,5 процента у Наиля Залялова и Ольги Гусевой…

У Зиннурова оставались автоцентры Škoda и Honda на улице Космонавтов в Казани, на которых он и планировал сосредоточить свои усилия. Фото evening-kazan.ru

Срок по исполнительному листу вышел

Эффект дежавю компания «Медиа Сервис» испытала в 2019 году. Тогда некое московское ООО «Панорама» подало в татарстанский арбитраж заявление о восстановлении пропущенного срока для принудительного исполнения уже упомянутого решения суда 2010 года. То есть компания собиралась сделать то, что в свое время не завершил «МДМ банк»: забрать автоцентр себе.

При этом «Панорама» ссылалась на то, что является правопреемником кредитора должника — «Бинбанка» (так после 2016 года стал называться «МДМ Банк»). Кроме прочего, москвичи просили выдать им дубликат прежнего исполнительного листа, потому что оригинал оказался потерян. И 27 августа прошлого года эти требования были удовлетворены.

Компания «Медиа Сервис», чей единственный актив оказался под угрозой, подала жалобу. Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в Самаре, проверяя обстоятельства дела, установил, что, действительно, в материалы арбитражного дела представлены документы, согласно которым еще в феврале-марте 2015 года и августе 2018 года правопреемник «МДМ банка» — «Бинбанк» уступил право требования по всем кредитным договорам и обеспечительным сделкам казанской компании «Панораме». Но татарстанский арбитраж с выдачей дубликата исполнительного листа все же поторопился.

Дело в том, что его можно предъявить к исполнению в течение трех лет со дня вступления судебного решения в силу. В данном случае с 29 ноября 2010 года. Сам исполнительный лист был выдан 5 июля 2011 года, в службу судебных приставов взыскатель обратился 1 ноября того же года.



Татарстанский арбитраж с выдачей дубликата исполнительного листа все же поторопился. Фото Максима Платонова

Следовал за предметом залога

Однако «Медиа Сервис» подал на свое банкротство. Банк в феврале 2013 года вошел в реестр его кредиторов, а затем с обеспеченными залогами требованиями и в реестры его правопреемников ООО «Восток строй» и ООО «Восток сервис» (выделились из материнской компании в результате реорганизации).

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что тем самым кредитная организация фактически отказалась от притязаний к «Медиа Сервиса» по заложенному имуществу (из-за «восточных» компаний его даже исключили из первого реестра). Такое поведение равноценно отзыву исполнительного листа. Одним словом, банк «не проявил должной степени осмотрительности» и действовал непоследовательно.

Кредитной организации было прекрасно известно, что нет никаких оснований для перехода права собственности на предмет залога от «Медиа Сервиса» к его правопреемникам: кредитор был непосредственным участником развернувшегося по этому поводу судебного разбирательства. В итоге реорганизацию признали несостоявшейся, и все имущество в 2017 году вернули в конкурсную массу «Медиа Сервиса». Банк вновь попытался восстановиться в реестре компании. Но в конце концов, в 2018 году, банкротное дело было прекращено. Вышло так, что банк-кредитор не обращался за исполнением исполнительного листа к своему должнику с учетом прерывания срока 3 года, 10 месяцев и 2 дня. То есть отпущенное время вышло.

«Панорама» просила восстановить срок предъявления исполнительного листа. Она не считала его пропущенным, отмечая, что, во-первых, «Медиа Сервис» находился в процедуре банкротства. Во-вторых, банк включился в реестры требований кредиторов правопреемников должника, следуя за предметом залога. Однако суд констатировал, что срок для предъявления исполнительного листа у него истек без учета нахождения «Медиа Сервиса» в процедуре банкротства. Он отменил решение первой инстанции как принятое без учета фактических обстоятельств дела, оставив «Панораму» ни с чем.

Одним словом, то ли юридическая служба банка оказалась недостаточно подкована, то ли «Медиа Сервис» слишком хитро «прятал» свой актив. Впрочем, на это решение уже подана кассационная жалоба. Ее рассмотрение назначено на 18 августа.

За нынешним же претендентом на автосалон, компанией «Панорама», по словам Ильдара Зиннурова, стоят бывшие менеджеры «Бинбанка» — ингуши Руслан Шишханов (двоюродный брат владельца упомянутого банка Михаила Шишханова — на фото) и Тамерлан Мизиев. Фото wikimedia.org

«Люди не только с деньгами, но и имеющие административные рычаги влияния»

Почему исполнительный лист не предъявляли так долго? Бывший владелец компании-должника вспоминает, что сначала кредитором «Медиа Сервиса» был «УРСА банк», потом его преемники «МДМ банк» и «Бинбанк»: «Им просто было не до того».

За нынешним же претендентом на автосалон, компанией «Панорама», по словам Ильдара Зиннурова, стоят бывшие менеджеры «Бинбанка» — ингуши Руслан Шишханов (двоюродный брат владельца упомянутого банка) и Тамерлан Мизиев. Они перевели требования банка на компанию сестры Мизиева (в «Панораме» в одном лице и участник, и директор). То есть решили побороться за этот актив, уже уволившись из банка. Документы по цессии даже не заверены, говорит Зиннуров, потому что у экс-менеджеров уже не было доступа к печатям. При этом у него есть подозрения, что договоры о переводе долга от «Бинбанка» «Панораме» могли быть изготовлены задним числом.

Более того, по его словам, эти же люди «реанимировали» банкротство «Медиа Сервиса», перекупив требования одного из кредиторов компании. Юридически это уфимская фирма «Акстел», которая оформлена на их доверенное лицо. Правда, согласно материалам арбитража, банкротство «Медиа Сервиса» 25 января прошлого года инициировало ООО «КИТ Финанс Капитал». Но уже спустя считаные месяцы, в марте, было проведено процессуальное правопреемство на упомянутый «Акстел».

Автоцентр на Космонавтов, 73 — единственный актив «Медиа Сервиса». Зиннуров считает, что риск того, что автоцентр могут отнять, по-прежнему существует: на той стороне «люди не только с деньгами, но и имеющие административные рычаги влияния». Вся надежда на то, что суды оценят то, что у них все документы, начиная с самих договоров залога, вызывают вопросы. «Многочисленные уязвимости все-таки позволяют надеяться на то, что они не добьются своего», — говорит Зиннуров.

Насколько привлекателен актив, за который идет борьба? По словам Зиннурова, у бренда Honda своя ниша и мизерная доля рынка: на этом уровне она и остается. Впрочем, по данным СМИ, в 2019 году в республике было зарегистрировано 44 новых автомобиля этой марки, ранее входящих в число популярных. Годом ранее их было 108: продажи упали больше, чем вдвое.

Однако Зиннуров полагает, что «Панораму» интересует не сам бизнес, а здание автоцентра для последующей перепродажи. По его словам, в строительство автоцентра было вложено 200 с лишним млн рублей, сейчас же его удастся продать не больше чем за 80 миллионов.



Связаться с владелицей «Панорамы» «Реальному времени» не удалось. Но наше издание готово предоставить ей слово. Руслан Шишханов не взял трубку мобильного телефона.

Первое собрание кредиторов «Медиа Сервиса» назначено на 2 сентября. Оно должно пройти в том самом автосалоне на улице Космонавтов, 73. Временный управляющий Рамиль Валиуллин представит свой отчет, после чего собранию предстоит решить вопрос о том, что делать дальше. К слову, Валиуллин был утвержден только 24 июля. По некоторым данным, его предшественник Иван Домино был человеком «Панорамы». И именно из-за того, что активно ей способствовал, был «снят» другими кредиторами.

Зиннуров полагает, что «Панораму» интересует не сам бизнес, а здание автоцентра для последующей перепродажи. Фото yandex.ru

«В моем понимании, это жулики»

Временный управляющий «Медиа Сервиса» Рамиль Валиуллин рассказал «Реальному времени», что «Панорама» заявляла свои требования с тем, чтобы войти в реестр кредиторов: «Должник, естественно, был против. С какой стати? Все сроки прошли. В моем понимании, это жулики. Если это не так, заранее приношу всем свои извинения, но таково мое мнение», — прямо заявил он нашему изданию, заметив при этом, что «совсем не идеализирует и людей из «Медиа Сервиса». Валиуллин также говорит, что в учредителях этой компании «была какая-то бабушка, но фактически уже больше года как там другой основной владелец». Назвать его имя он отказался.

Что же касается противоположной стороны, по словам собеседника нашего издания, одни и те же лица «представляют две конторы»: и «Панораму», и «Акстел». По его версии, последняя купила задолженность «Медиа Сервиса» у банка-кредитора, когда им управлял «один из тех, кто сейчас судится в Высоком суде Лондона». Он обрисовал ситуацию так: «По сути, этот человек сам у себя приобрел задолженность. Два кредитных договора на 100 млн рублей каждый были выкуплены за тысячу рублей каждый, а через некоторое время через двадцатые руки были предъявлены права требования к «Медиа Сервису». Причем сами эти 100 миллионов, грубо говоря, «нарисовали».

В подтверждение своей точки зрения управляющий заметил, что не случайно процесс идет так долго: «Та сторона отбивается как может. Если бы у нее не было аргументов, то суды бы уже давным-давно все расчихвостили. Так как они этого не сделали, это означает только одно: аргументов по факту нет, но 10 лет всем мотают нервы».

Как бы то ни было, сейчас, говорит Валиуллин, со стороны «Медиа Сервиса» есть намерение разойтись миром: «Уже навоевались». Удастся ли, покажет ближайшее судебное заседание по делу, которое назначено на 15 сентября.

По информации временного управляющего, сейчас в реестр «Медиа Сервиса» включены требования кредиторов на 700 млн рублей, но все они оспоримы: «Нормальных кредиторов за столько лет нет и уже не может быть». «Проведу наблюдение. Если стороны не подпишут мировое соглашение, я, возможно, тоже сложу с себя полномочия», — поделился планами Валиуллин.