Леонида Слуцкого дисквалифицировали на два матча

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий по итогам заседания контрольно-дисциплинарного комитета РФС получил дисквалификацию на две игры и денежный штраф в 200 тысяч рублей.

Главный судейский орган российского футбола вынес такое наказание «за оскорбительное поведение в отношении официального лица матча». Отметим, что Леонид Викторович получил две игры дисквалификации, одну из которых — условно, с испытательным сроком до окончания чемпионата, сообщила пресс-служба РФС в своих соцсетях.

Напомним, что Слуцкий получил красную карточку в перерыве встречи против московского «Локомотива» (0:2). После игры главный тренер казанского клуба заявил, что в судейском комитете его считают за идиота, а судья Иванов должен быть отстранен пожизненно.



Прочитать о событиях, случившихся во время и после игры, можно в материале «Реального времени».