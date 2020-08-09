Футболисты «Локомотива» перед игрой в Казани попали в скандальную историю

Футболисты московского «Локомотива» накануне в компании девушек пришли в ночной клуб и попали пьяными на видео, которые были опубликованы сегодня в соцсетях.

Как сообщает Sports.ru, некоторые игроки «Локо» после встречи с болельщиками команды отправились на вечеринку, посвященную дню рождения уроженки Татарстана Аиды Уразбахтиной, которая является девушкой защитника «железнодорожников» Владислава Игнатьева. Одна из подруг Аиды, бывшая жена Александра Кержакова Милана Тюльпанова, выложила в свои соцсети многочисленные видео с пьяными футболистами. Больше всего болельщики обсуждают видео с полузащитником Станиславом Магкеевым, который еле говорит.

Как отмечает издание, сегодня у «Локомотива» тренировка, а послезавтра — игра с «Рубином» в Казани. По некоторым данным, на вечеринке футболисты были до поздней ночи. При этом накануне вечером капитан команды Ведран Чорлука на встрече с болельщиками пообещал, что игроки «Локомотива» будут максимально выкладываться на тренировках.

Напомним, что матч первого тура между «Рубином» и «Локомотивом» состоится во вторник, 11 августа, в Казани. Начало встречи — в 20.00 мск.