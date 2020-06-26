Завтра Минниханов посетит экстрим-парк «Урам» в Казани

Завтра, в День молодежи, у президента Татарстана будет насыщенный день, сообщила Лилия Галимова. Глава республики планирует посетить экстрим-парк «Урам» площадью в 2 гектара с зонами отдыха.

Парк пока не открыт, там продолжаются работы, но тестировать уже можно. По словам Галимовой, вся площадка соответствует стандартам мирового уровня экстремальных видов спорта, в том числе роллер-спорта.

«Разрабатывается событийная программа до конца года для реализации потенциала этой площадки», — отметила руководитель пресс-службы.

Она сообщила также, что для президента важно создание общественного пространства для молодежи по экстремальным видам спорта, поэтому его строительство ведется под пристальным контролем главы республики, и Рустам Минниханов неоднократно посещал эту территорию.

«Завтра он поприветствует и поздравит всех ребят, которые будут тестировать площадку», — рассказала Лилия Галимова.

Отметим, что в пресс-службе Минмолодежи РТ сообщали, что для казанцев и гостей города экстрим-парк откроется летом, как только стабилизируется эпидемиологическая обстановка.

