Освободившийся от саркофага Дом Михляева опять законсервируют

Для дальнейшего восстановления памятника архитектуры необходимо изыскать 84,4 млн рублей

Фото: Дмитрий Резнов

На одном из стариннейших каменных зданий Казани — доме купца Михляева, входящего в ансамбль Петропавловского собора, демонтируют саркофаг, который будет заменен на полноценную кровлю. После чего объект культурного наследия федерального значения будет вновь законсервирован. Выделенных в прошлом году из бюджета республики 111 млн рублей оказалось недостаточно, на полное восстановление исторического памятника требуется еще 84,4 миллиона.

Восстанавливают по кирпичику

В двухэтажном доме купца Михляева, расположенного на улице Мусы Джалиля, 19, сейчас идут реставрационные работы. Как сообщила «Реальному времени» помощник президента РТ Олеся Балтусова, заканчивается первый этап, которому предшествовали противоаварийные работы, так как из-за карстовых грунтов весь склон, включая Петропавловский собор с колокольней оседал, из-за чего возникла опасность крена расположенных на нем зданий и появление на них диагональных трещин.

— Проведено усиление и укрепление грунта вокруг здания. В текущую очередь сделаны дополнительные объемы по усилению стен, их гидроизоляции в местах ниже уровня грунта. Сделано усиление и частичная замена отдельных элементов межэтажных перекрытий. То есть, по двум уровням в здании выполнены диски жёсткости. Раньше здание было стянуто тросами, а теперь после усиления фундамента, после стабилизации здания, есть возможность для продолжения ремонтных работ, — пояснила Балтусова.

В конце мая 2019 года главное инвестиционно-строительное управление (ГИСУ) РТ разместило тендер на 111 млн рублей на ремонт и реставрацию дома Михляева. Средства выделялись из бюджета Татарстана. Победителем торгов стало ООО «Реставратор», предложившее наиболее привлекательную цену — чуть более 81,5 млн рублей. Согласно контракту, исполнитель должен был выполнить комплекс реставрационных и общестроительных работ по наружному контуру здания (кровля, фасад, цоколь, окна, двери), внутренним и наружным лестницам, стенам, а также работы по усилению несущих конструкций здания. Что и было сделано.

Помощник президента рассказала, что реставраторам удалось восстановить старинную кладку фасада. «Утраченные элементы восстанавливаются из старого кирпича, по сохранившимся следам есть возможность выложить, в том числе, сложный ажурный кирпичный декор. За 300 лет кладка фасада из-за многочисленных намоканий пришла в негодность, поэтому работы ведутся буквально по каждому кирпичу. Кирпичные своды, утратившие целостность, восстанавливаются силами умелых рук каменщиков», — отметила Балтусова.

По ее словам, сейчас начаты работы по кровле. Предыдущие несколько лет здание простояло под временным саркофагом. Сейчас он демонтируется и вместо него устанавливается настоящая аутентичная кровля — с фальцами и прочими элементами. Это будет завершающий этап работы, после чего здание опять законсервируют.

На второй этап восстановления памятника архитектуры необходимо 84, 4 млн рублей. Фото evening-kazan.ru

«Дата начала финансирования второго этапа не определена»

Как долго дом простоит в таком состоянии, будет зависеть от состояния республиканского бюджета, если только Татарстану, как в случае с Петропавловским собором, не удастся привлечь российское финансирование. На второй этап восстановления памятника архитектуры необходимо 84, 4 млн рублей. Эти средства нужны для проведения комплекса внутренних ремонтных, реставрационных и отделочных работ, устройству внутренних инженерных и слаботочных сетей, благоустройству территории и установке необходимого технологического оборудования.

«Дата начала финансирования второго этапа, как и дата окончания всех работ пока не определена», — сообщила нашему изданию Балтусова.

Ранее планировалось, что историческое здание будет полностью готово к 2021 году.

Краевед, создатель телеграм-канала «Архитектурасы» Ян Гордеев рассказал «Реальному времени», что отслеживает происходящее на историческом объекте.

— Значение дома Михляева для города трудно переоценить. Это одно из старейших зданий гражданской архитектуры, оно связано с историей XVIII века. Таких зданий в Казани — наперечет, навскидку могу вспомнить только чаеразвесочную фабрику Садовникова, которая находится около лицея № 5. Что там сейчас делается — знаю только по слухам и фотографиям, которые мне присылают мои знакомые, которым туда случайно удавалось попасть. Самое главное, что здание не стоит заброшенным. Большего всего именно это вызывало опасение. Первое время речь шла о консервации. Это тоже отдельный процесс, отдельная работа. Насколько мне известно, все настолько затянулось, потому что объект сам по себе сложный, его нельзя реставрировать абы как, должна быть особая, научная реставрация, с утвержденным проектами и т.д. Это все-таки памятник, охраняемый законом.

Главное — режим

Еще с советских времен в особняке Михляева располагалась швейная фабрика «Адонис». Дом потихоньку оползал и разрушался, пока в 2015 году по личному поручению президента РТ Рустама Миниханова ему не подыскали долгожданного инвестора. Спасением объекта должен был заняться Роберт Мусин, однако крах Татфондбанка поставил крест на восстановительных работах.

В декабре 2017 года во время своего традиционного обхода исторического центра президент РТ распорядился передать здание, которое сейчас находится в республиканской собственности, музею изобразительных искусств Татарстана. Там планировалось разместить детский образовательный центр, а также экспозицию, посвященную эпохе Петра I.

Ян Гордеев считает, что на данном этапе важно не то, кто займет престижное место в центре города, а как памятник будет эксплуатироваться.

— Важно, когда здание несет какую-то функцию. Его восстановят, а что с ним делать дальше? Самое главное, чтобы оно использовалось в том режиме, который необходим для его сохранения, чтобы оно не разрушалось. А какая функция будет для него придумана, на чьем балансе это здание будет находиться — здесь у меня нет вопросов. Самое главное, чтобы реставрация была проведена качественно, работа была закончена.

Элеонора Рылова