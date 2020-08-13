Освободившийся от саркофага Дом Михляева опять законсервируют
Для дальнейшего восстановления памятника архитектуры необходимо изыскать 84,4 млн рублей
На одном из стариннейших каменных зданий Казани — доме купца Михляева, входящего в ансамбль Петропавловского собора, демонтируют саркофаг, который будет заменен на полноценную кровлю. После чего объект культурного наследия федерального значения будет вновь законсервирован. Выделенных в прошлом году из бюджета республики 111 млн рублей оказалось недостаточно, на полное восстановление исторического памятника требуется еще 84,4 миллиона.
Восстанавливают по кирпичику
В двухэтажном доме купца Михляева, расположенного на улице Мусы Джалиля, 19, сейчас идут реставрационные работы. Как сообщила «Реальному времени» помощник президента РТ Олеся Балтусова, заканчивается первый этап, которому предшествовали противоаварийные работы, так как из-за карстовых грунтов весь склон, включая Петропавловский собор с колокольней оседал, из-за чего возникла опасность крена расположенных на нем зданий и появление на них диагональных трещин.
В конце мая 2019 года главное инвестиционно-строительное управление (ГИСУ) РТ разместило тендер на 111 млн рублей на ремонт и реставрацию дома Михляева. Средства выделялись из бюджета Татарстана. Победителем торгов стало ООО «Реставратор», предложившее наиболее привлекательную цену — чуть более 81,5 млн рублей. Согласно контракту, исполнитель должен был выполнить комплекс реставрационных и общестроительных работ по наружному контуру здания (кровля, фасад, цоколь, окна, двери), внутренним и наружным лестницам, стенам, а также работы по усилению несущих конструкций здания. Что и было сделано.
Помощник президента рассказала, что реставраторам удалось восстановить старинную кладку фасада. «Утраченные элементы восстанавливаются из старого кирпича, по сохранившимся следам есть возможность выложить, в том числе, сложный ажурный кирпичный декор. За 300 лет кладка фасада из-за многочисленных намоканий пришла в негодность, поэтому работы ведутся буквально по каждому кирпичу. Кирпичные своды, утратившие целостность, восстанавливаются силами умелых рук каменщиков», — отметила Балтусова.
По ее словам, сейчас начаты работы по кровле. Предыдущие несколько лет здание простояло под временным саркофагом. Сейчас он демонтируется и вместо него устанавливается настоящая аутентичная кровля — с фальцами и прочими элементами. Это будет завершающий этап работы, после чего здание опять законсервируют.
«Дата начала финансирования второго этапа не определена»
Как долго дом простоит в таком состоянии, будет зависеть от состояния республиканского бюджета, если только Татарстану, как в случае с Петропавловским собором, не удастся привлечь российское финансирование. На второй этап восстановления памятника архитектуры необходимо 84, 4 млн рублей. Эти средства нужны для проведения комплекса внутренних ремонтных, реставрационных и отделочных работ, устройству внутренних инженерных и слаботочных сетей, благоустройству территории и установке необходимого технологического оборудования.
«Дата начала финансирования второго этапа, как и дата окончания всех работ пока не определена», — сообщила нашему изданию Балтусова.
Ранее планировалось, что историческое здание будет полностью готово к 2021 году.
Краевед, создатель телеграм-канала «Архитектурасы» Ян Гордеев рассказал «Реальному времени», что отслеживает происходящее на историческом объекте.
Главное — режим
Еще с советских времен в особняке Михляева располагалась швейная фабрика «Адонис». Дом потихоньку оползал и разрушался, пока в 2015 году по личному поручению президента РТ Рустама Миниханова ему не подыскали долгожданного инвестора. Спасением объекта должен был заняться Роберт Мусин, однако крах Татфондбанка поставил крест на восстановительных работах.
В декабре 2017 года во время своего традиционного обхода исторического центра президент РТ распорядился передать здание, которое сейчас находится в республиканской собственности, музею изобразительных искусств Татарстана. Там планировалось разместить детский образовательный центр, а также экспозицию, посвященную эпохе Петра I.
Ян Гордеев считает, что на данном этапе важно не то, кто займет престижное место в центре города, а как памятник будет эксплуатироваться.
— Важно, когда здание несет какую-то функцию. Его восстановят, а что с ним делать дальше? Самое главное, чтобы оно использовалось в том режиме, который необходим для его сохранения, чтобы оно не разрушалось. А какая функция будет для него придумана, на чьем балансе это здание будет находиться — здесь у меня нет вопросов. Самое главное, чтобы реставрация была проведена качественно, работа была закончена.
Справка
Дом Михляева — одно из старейших каменных зданий Казани. Примыкает к Петропавловскому собору. В конце XVII — середине XVIII века палаты купца Ивана Михляева были самым представительным жилым зданием Казани. Согласно городской легенде, в 1722 году именно здесь останавливался российский император Петр I и якобы отметил свой 50-летний юбилей.
В 1728 году здание перешло купцу и промышленнику Ивану Дряблову. С 1774 года находилось в собственности города и было занято казенными заведениями и арендаторами. В 1895 году в палатах планировалось открыть городской музей.
Что касается архитектуры, то нижний каменный этаж палат появился, вероятно, в конце XVII — начале XVIII века. Этот этаж с массивными стенами и небольшими оконцами выполнял хозяйственные функции и являлся подклетом верхнего, жилого этажа, который, вероятно, первоначально был деревянным. Второй этаж палат в своем современном виде появился, вероятно, уже после приезда Петра I — карнизы и пышное оформление наличников окон близки оформлению соседнего Петропавловского собора, сооружение которого датируется 1723-1726 годами.
Первоначально в центре главного (юго-западного) фасада располагалось парадное крыльцо-всход на второй этаж, место расположения которого отмечают три окна, имеющих оформление в духе барокко середины- второй половины XVIII века. Разборку крыльца можно связать с переходом дома в собственность города в 1774 году. По своему оформлению здание близко к кругу памятников московского барокко, представляя собой один из лучших региональных его образцов.
Вместе с соседним Петропавловским собором палаты составляют один из красивейших в России городских ансамблей в этом стиле.
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